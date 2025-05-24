Антибиотики больше не работают: теперь у науки появился новый козырь

3:37 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие уверены: эра инфекций осталась в прошлом, и мы защищены антибиотиками. Но что, если лекарства перестают работать? Это уже не гипотеза, а реальность, которую Всемирная организация здравоохранения называет "тихой пандемией". Речь идёт об устойчивости бактерий к антибиотикам — явлении, которое ежегодно уносит десятки тысяч жизней и подрывает основы современной медицины.

Фото: https://www.rawpixel.com/image/2288634/free-photo-image-laboratory-science-scientist by Centers for Disease Control and Prevention (Source), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Учёный проверяет бактерии на чувствительность к противомикробным препаратам

Недавнее открытие международной команды исследователей, координируемой Университетом Инсубрии в Варезе (Италия), вдохнуло надежду: учёные нашли новую молекулу с мощным антимикробным действием — кинеомицин.

Когда старые лекарства бессильны

По словам профессора Флавии Маринелли, руководителя проекта и специалиста в области микробной биотехнологии, антибиотикорезистентность — это процесс, при котором бактерии становятся нечувствительными к традиционным лекарствам. Это ставит под угрозу не только лечение обычных инфекций, но и проведение сложных операций, трансплантаций, химиотерапии.

В Европе, по оценкам, ежегодно от устойчивых к антибиотикам инфекций умирает более 35 000 человек. И это число растёт. Поэтому так важно открывать новые антибактериальные препараты.

От микроба — к лекарству: как была открыта кинеомицин

Проект стартовал с анализа данных — исследователи использовали in silico-методы, то есть работу с огромными массивами микробиологических данных при помощи компьютерных алгоритмов. Так удалось предсказать наличие необычной молекулы в штамме экзотического микроорганизма Actinokineospora auranticolor.

За этим последовала лабораторная работа: биотехнологи Инсубрии, возглавляемые Франческой Берини, вырастили микроб в ферментёрах и выделили кинеомицин. Молекула продемонстрировала способность подавлять рост патогенных бактерий, устойчивых ко многим известным антибиотикам.

Уникальность кинеомицина — в его гликопептидной природе: он атакует бактерии иным способом, чем большинство существующих препаратов, что делает его перспективным кандидатом на роль нового лекарства.

Международное сотрудничество в эпоху турбулентности

Интересный штрих к истории открытия — участие украинского учёного Олександра Ющука, долгое время работавшего в лаборатории Университета Инсубрии. После начала войны в Украине он был вынужден вернуться во Львов, но продолжил сотрудничество дистанционно. Его вклад в биоинформатический анализ был ключевым.

Над проектом работали также немецкие учёные: профессор Родерих Зюссмут (Технический университет Берлина) определил химическую структуру молекулы, а профессор Йорн Калиновски (Университет Билефельда) расшифровал геном бактерии-производителя.

Перспективы: от лаборатории — к аптеке

Кинеомицин — это пока лишь начало пути. Впереди — долгие годы испытаний: сначала в пробирках, затем на животных моделях, и только потом, возможно, на людях. Однако этот случай доказывает, что с помощью мультидисциплинарного подхода можно находить эффективные молекулы в природе, особенно в мире микробов, обладающих невероятной метаболической пластичностью.

Учёные надеются, что такие открытия помогут не только создать новое поколение антибиотиков, но и изменить сам подход к борьбе с бактериальными инфекциями.

Уточнения

Антибио́тики (от др.-греч. ἀντί "против" + βίος "жизнь") — природные и синтетические антимикробные вещества, широко применяющиеся для лечения инфекций.

