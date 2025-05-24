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Клещи вышли на охоту, но у вас есть оружие: простые трюки, работающие безотказно

3:20
Здоровье

С приходом весны и лета мы стремимся проводить больше времени на свежем воздухе — будь то прогулки в парке, отдых на даче или пикники на природе. Однако вместе с теплом активизируются и клещи, которые могут представлять серьёзную угрозу для здоровья человека и животных. Согласно информации, представленной на сайте Lender. hu, существует ряд эффективных и доступных способов защититься от этих паразитов.

Клещ
Фото: flickr.com by Джон Танн, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Клещ

Клещи: опасность рядом

Распространено мнение, что клещи обитают исключительно в лесах. Однако исследования показывают, что они могут находиться в самых неожиданных местах: в городских парках, на детских площадках и даже в собственных садах. Это делает проблему ещё более актуальной и требует принятия мер предосторожности даже во время обычных прогулок.

Природные репелленты: сила ароматов

Одним из эффективных способов отпугивания клещей является использование определённых ароматов, которые они не переносят. К таким ароматам относятся:

  • Лаванда: Её приятный для человека аромат действует на клещей отпугивающе.

  • Цитронелла: Часто используется в свечах и спреях против насекомых.

  • Герань: Её эфирное масло эффективно в борьбе с клещами.

  • Мята перечная: Свежий аромат мяты также не по вкусу клещам.

  • Эвкалипт: Его масло обладает сильным отпугивающим эффектом.

Использование эфирных масел этих растений, нанесённых на одежду или кожу, может значительно снизить риск укуса клеща.

Растения в саду: естественная защита

Некоторые растения не только украшают сад, но и служат естественным барьером против клещей. К таким растениям относятся:

  • Лаванда: Её посадка вдоль дорожек или вокруг зоны отдыха может отпугнуть клещей.

  • Розмарин: Аромат этого растения неприятен для клещей.

  • Мелисса: Её лимонный запах действует как естественный репеллент.

  • Чеснок: Посадка чеснока может снизить количество клещей на участке.

Размещение этих растений в саду не только украсит его, но и поможет в борьбе с нежелательными гостями.

Ультразвуковые устройства: современный подход

Современные технологии предлагают ещё один способ защиты — ультразвуковые отпугиватели. Эти устройства излучают звуковые волны, неприятные для клещей, но не слышимые для человека и животных. Использование таких приборов может быть особенно полезно во время прогулок или работы в саду.

Профилактика: важные меры предосторожности

Кроме использования репеллентов и посадки определённых растений, важно соблюдать и другие меры предосторожности:

  • Носите светлую одежду с длинными рукавами и штанинами, заправленными в носки.

  • После прогулок тщательно осматривайте себя и домашних животных на наличие клещей.

  • Избегайте высокой травы и кустарников во время прогулок.

  • Регулярно косите траву в саду и убирайте опавшие листья.

Соблюдение этих простых правил поможет снизить риск укуса клеща и защитить здоровье вашей семьи.

Уточнения

Клещи́ (лат Acari) — подкласс членистоногих из класса паукообразных (Arachnida).

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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