Клещи вышли на охоту, но у вас есть оружие: простые трюки, работающие безотказно

3:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

С приходом весны и лета мы стремимся проводить больше времени на свежем воздухе — будь то прогулки в парке, отдых на даче или пикники на природе. Однако вместе с теплом активизируются и клещи, которые могут представлять серьёзную угрозу для здоровья человека и животных. Согласно информации, представленной на сайте Lender. hu, существует ряд эффективных и доступных способов защититься от этих паразитов.

Фото: flickr.com by Джон Танн, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Клещ

Клещи: опасность рядом

Распространено мнение, что клещи обитают исключительно в лесах. Однако исследования показывают, что они могут находиться в самых неожиданных местах: в городских парках, на детских площадках и даже в собственных садах. Это делает проблему ещё более актуальной и требует принятия мер предосторожности даже во время обычных прогулок.

Природные репелленты: сила ароматов

Одним из эффективных способов отпугивания клещей является использование определённых ароматов, которые они не переносят. К таким ароматам относятся:

Лаванда : Её приятный для человека аромат действует на клещей отпугивающе.

Цитронелла : Часто используется в свечах и спреях против насекомых.

Герань : Её эфирное масло эффективно в борьбе с клещами.

Мята перечная : Свежий аромат мяты также не по вкусу клещам.

Эвкалипт: Его масло обладает сильным отпугивающим эффектом.

Использование эфирных масел этих растений, нанесённых на одежду или кожу, может значительно снизить риск укуса клеща.

Растения в саду: естественная защита

Некоторые растения не только украшают сад, но и служат естественным барьером против клещей. К таким растениям относятся:

Лаванда : Её посадка вдоль дорожек или вокруг зоны отдыха может отпугнуть клещей.

Розмарин : Аромат этого растения неприятен для клещей.

Мелисса : Её лимонный запах действует как естественный репеллент.

Чеснок: Посадка чеснока может снизить количество клещей на участке.

Размещение этих растений в саду не только украсит его, но и поможет в борьбе с нежелательными гостями.

Ультразвуковые устройства: современный подход

Современные технологии предлагают ещё один способ защиты — ультразвуковые отпугиватели. Эти устройства излучают звуковые волны, неприятные для клещей, но не слышимые для человека и животных. Использование таких приборов может быть особенно полезно во время прогулок или работы в саду.

Профилактика: важные меры предосторожности

Кроме использования репеллентов и посадки определённых растений, важно соблюдать и другие меры предосторожности:

Носите светлую одежду с длинными рукавами и штанинами, заправленными в носки.

После прогулок тщательно осматривайте себя и домашних животных на наличие клещей.

Избегайте высокой травы и кустарников во время прогулок.

Регулярно косите траву в саду и убирайте опавшие листья.

Соблюдение этих простых правил поможет снизить риск укуса клеща и защитить здоровье вашей семьи.

Уточнения

Клещи́ (лат Acari) — подкласс членистоногих из класса паукообразных (Arachnida).

