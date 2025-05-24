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Диабет оказался психосоматикой нового уровня: виноваты нейроны, а не десерты

3:54
Здоровье

Новое исследование переворачивает представление о диабете типа 2 с ног на голову. Оказывается, виной неконтролируемого уровня сахара может быть вовсе не только инсулиновая резистентность и ожирение, а — внимание! — сверхактивные нейроны в гипоталамусе. Учёные из Медицинской школы Вашингтонского университета обнаружили, что при подавлении активности этих "гиперактивных" участков мозга у мышей нормализуются показатели сахара в крови — и эффект длится месяцами.

нейронная связь
Фото: https://commons.wikimedia.org by OlgaKraynova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
нейронная связь

Необычный игрок в старой игре: нейроны AgRP

Долгое время считалось, что диабет типа 2 — это классическое следствие избытка калорий, нехватки движения и генетической предрасположенности. Однако теперь в центр внимания попали так называемые нейроны AgRP, расположенные в гипоталамусе. Именно они, как показали эксперименты на грызунах, оказываются чрезмерно активными у особей с диабетом.

"Эти нейроны играют ключевую роль в развитии гипергликемии и диабета второго типа", — подчёркивает эндокринолог доктор Майкл Шварц, один из авторов исследования.

Генетическое вмешательство и неожиданный результат

Чтобы выяснить, как именно нейроны AgRP влияют на уровень сахара, исследователи прибегли к генной инженерии. Они использовали вирусный вектор, чтобы вживить в клетки код тетанической токсина — вещества, блокирующего межнейронные связи. И вот что поразительно: у мышей с подавленными нейронами уровень глюкозы в крови стабилизировался, несмотря на то что масса тела и аппетит остались прежними.

Инсулин — не единственный виновник

Эти данные заставляют пересмотреть привычное понимание природы диабета. До сих пор считалось, что мозг не играет роли в его развитии.

"Наше исследование ставит под сомнение традиционный взгляд на происхождение диабета второго типа", — делится доктор Шварц.

Инъекция пептида FGF1: перезапуск системы

К слову, ранее та же исследовательская группа обнаружила, что инъекция пептида FGF1 непосредственно в мозг вызывает ремиссию диабета у мышей. Этот эффект также был связан с подавлением активности нейронов AgRP. Таким образом, накапливаются всё более убедительные данные о том, что управление уровнем сахара можно осуществлять не только через поджелудочную железу, но и через центральную нервную систему.

Отдельно — диабет, отдельно — ожирение

Интересно, что подавление нейронов AgRP оказывает влияние исключительно на уровень сахара, но не на ожирение. Это важный момент: попытки контролировать диабет через снижение массы тела работают не всегда. А вот воздействие на конкретные участки мозга — похоже, работает.

Что дальше? Мишень — человеческий мозг

Следующий шаг — выяснить, почему эти нейроны становятся сверхактивными и как можно точно регулировать их работу. Исследования пока на ранней стадии, но в перспективе это может привести к созданию новых методов лечения диабета, нацеленных именно на головной мозг.

"Нам нужно понять механизмы этого процесса, чтобы создать терапию, способную "успокоить" эти беспокойные клетки", — объясняет доктор Шварц.

Современные препараты уже действуют на мозг

Любопытный факт: лекарства нового поколения для лечения диабета типа 2, такие как Ozempic, также угнетают активность нейронов AgRP. Однако, насколько именно этот эффект вносит вклад в их противодиабетическое действие — пока неизвестно. Остаётся только догадываться, пока не начнутся масштабные клинические испытания на людях.

Уточнения

Нейро́н или нервная клетка (от др.-греч. νεῦρον "волокно; нерв") — узкоспециализированная клетка.

Сахарный диабет 2-го типа (также — инсулинорезистентный сахарный диабет, прежние названия — инсулиннезависимый диабет и диабет взрослых) — хроническое заболевание, при котором организм не может эффективно использовать инсулин, в достаточном количестве вырабатываемый клетками поджелудочной железы.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Колодко Инна
Владение современными методами профилактики, диагностики и лечения пациентов с различной эндокринной патологией – метаболические нарушения (ожирение, сахарный диабет 1 и 2 типа), патология гипоталамо-гипофизарной системы, патология щитовидной железы, надпочечников, заболевания костно-минерального обмена, скрининг поздних осложнений сахарного диабета и др.
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