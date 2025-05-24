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Как быстро снять стресс женщине с помощью мужчины? Вот что советуют эксперты

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Здоровье

Необычный совет женщинам, которые испытывают переутомление и стресс дал китайский гинеколог Хэ Чжэнье. Она рекомендует чаще смотреть на мускулистых мужчин.

Накаченная мужская спина
Фото: commons.wikimedia.org by Agasi nazareno, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Накаченная мужская спина

Когда ролик с советом доктора появился в сети, пользователей это только насмешило. Однако врач смог объяснить свою идею с научной точки зрения: женщины с дефицитом жизненной энергии и гемоглобина часто испытывают плохое настроение и высокий уровень стресса, а такое "визуальное удовольствие" помогает снизить эмоциональное напряжение.

"Не влюбляйтесь слишком часто. Вместо этого смотрите на более мускулистых мужчин", — подытожила китайский доктор.

Уточнения

 
 Стресс (от англ. stress «нагрузка, напряжение; состояние повышенного напряжения») — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом).

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Савченко Сергей
Занимается лечением заболеваний опорно-двигательного аппарата, проводит травматологические и ортопедические вмешательства и манипуляции, внутрисуставные блокады любой сложности, медикаментозные блокады при болевом синдроме
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