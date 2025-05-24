Как быстро снять стресс женщине с помощью мужчины? Вот что советуют эксперты

0:43 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Необычный совет женщинам, которые испытывают переутомление и стресс дал китайский гинеколог Хэ Чжэнье. Она рекомендует чаще смотреть на мускулистых мужчин.

Фото: commons.wikimedia.org by Agasi nazareno, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Накаченная мужская спина

Когда ролик с советом доктора появился в сети, пользователей это только насмешило. Однако врач смог объяснить свою идею с научной точки зрения: женщины с дефицитом жизненной энергии и гемоглобина часто испытывают плохое настроение и высокий уровень стресса, а такое "визуальное удовольствие" помогает снизить эмоциональное напряжение.

"Не влюбляйтесь слишком часто. Вместо этого смотрите на более мускулистых мужчин", — подытожила китайский доктор.

Уточнения



Стресс (от англ. stress «нагрузка, напряжение; состояние повышенного напряжения») — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом).

