Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Курский котел: ВСУ пошли на страшный эксперимент
Пушечное мясо: наемник, воевавший за ВСУ, до этого не смог поступить на службу на родине
Секрет продюсера: как ВИА Гра стала золотой жилой вместо музыкального проекта
Рыба с шипами и бронёй: новосибирские рыбаки удивлены находкой в реке
Русская карта: Америка признала право России вести переговоры без мира
Японская техника для стройной талии и здоровой спины — работает без исключений
Узнаем секрет: сколько ежемесячно придётся платить по семейной ипотеке в 2025 году
Слёзы и кошмар: Наталья Подольская раскрыла правду о своей второй беременности — вот почему врачи настаивали на аборте
Пляж, где волны звучат в ритме барабанов: самый музыкальный пляж Западной Африки

ТОП-10 продуктов для крепкого иммунитета: ешь — и не болей

2:47
Здоровье

Иммунитет — это как Wi-Fi: когда работает, ты о нём не думаешь, а когда сбоит — начинается паника, чаи с мёдом и поиски чудо-таблетки.

имбирь
Фото: flickr.com by Veganbaking.net, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
имбирь

На самом деле, лучший способ поддержать защиту организма — это регулярное питание с умом. Некоторые продукты действительно усиливают иммунный ответ, помогая тебе не только быстрее справляться с болезнями, но и не заболеть вообще. Вот десятка самых полезных.

Цитрусовые

Апельсины, мандарины, лимоны и грейпфруты — витамин C в чистом виде. Он повышает активность лейкоцитов — наших телохранителей в борьбе с вирусами.

Имбирь

Натуральное противовоспалительное средство. Снимает отёки в горле, улучшает кровоток, борется с тошнотой. Завари в чай или добавь в суп — будет и вкусно, и полезно.

Чеснок

Старый-добрый природный антибиотик. Содержит аллицин — вещество, которое активизирует иммунные клетки и помогает быстрее побеждать инфекцию.

Йогурт с живыми культурами

Пробиотики, которые укрепляют микрофлору кишечника. А именно там находится до 70% иммунных клеток — так что здоровье начинается с живота.

Шпинат

Не только железо, но и витамины A, C, и целый букет антиоксидантов. Лучше есть слегка приготовленным, чтобы усвоить максимум пользы.

Красный болгарский перец

В два раза больше витамина C, чем в апельсинах. Плюс бета-каротин, который превращается в витамин A — защиту для кожи и слизистых.

Миндаль

Отличный источник витамина E — антиоксиданта, помогающего клеткам справляться со стрессами и вирусами.

Жирная рыба (лосось, скумбрия, сардины)

Омега-3 жирные кислоты снижают воспаления и поддерживают иммунный баланс. Отличный повод съесть не только роллы, но и рыбный суп.

Зелёный чай

Катехины и L-теанин — вещества, которые усиливают активность Т-клеток и улучшают защиту организма. Плюс бодрит, без нервной тряски как от кофе.

Грибы (особенно шиитаке, шампиньоны)

Стимулируют выработку интерферона — белка, который помогает клеткам сражаться с вирусами. Ну и просто вкусные.

Поддерживать иммунитет — это не про волшебную таблетку, а про привычки. Эти продукты не дадут стопроцентной защиты, но они — кирпичики в крепкой стене твоего здоровья. Добавь в тарелку шпината, сделай бутерброд с чесноком, закинь цитрус в чай — и организм скажет тебе спасибо.

А если к этому приложить сон, прогулки и немного меньше стресса — и сезон простуд пройдёт мимо.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
Сейчас читают
Не модные, зато вечные: 6 машин, которые покупают тихие профи
Авто
Не модные, зато вечные: 6 машин, которые покупают тихие профи Аудио 
Унитаз блестит, бельё пахнет, сковорода как новая — и всё благодаря одному средству
Недвижимость
Унитаз блестит, бельё пахнет, сковорода как новая — и всё благодаря одному средству Аудио 
Что означает, если у вас дома живёт серый кот: толкование, которое удивит
Домашние животные
Что означает, если у вас дома живёт серый кот: толкование, которое удивит Аудио 
Популярное
Джокович сыграл в теннис с одной из самых красивых женщин в мире

Сербскому теннисисту удалось провести матч с одной из самых красивых женщин в мире.

Джокович сыграл в теннис с одной из самых красивых женщин в мире
Подводная сенсация: учёные нашли кальмара, связанного с гигантским монстром, скрывающимся в океане
Подводная сенсация: учёные нашли кальмара, связанного с гигантским монстром, скрывающимся в океане
Ломаются чаще, чем заводятся: рейтинг авто, которых стоит избегать
Что означает, если у вас дома живёт серый кот: толкование, которое удивит
Не моя проблема: как Трамп вмешался в войну — и сразу передумал Дмитрий Плотников Страны НАТО Черноморского региона обеспокоены выходом ВС РФ к границам Румынии Любовь Степушова Недра по-американски: как ласковый Зеленский оказался на вертеле Трампа Юрий Бочаров
Не представляете, какая она на самом деле: певица Ева Власова высказалась об Алсу
У этой марки нет конкурентов на вторичке — спрос зашкаливает
Сигнал из другого мира: астрономы не могут прийти к согласию
Сигнал из другого мира: астрономы не могут прийти к согласию
Последние материалы
Курский котел: ВСУ пошли на страшный эксперимент
Пушечное мясо: наемник, воевавший за ВСУ, до этого не смог поступить на службу на родине
Секрет продюсера: как ВИА Гра стала золотой жилой вместо музыкального проекта
Невидимое стало видимым: контактные линзы раскрыли тайную сторону света
Рыба с шипами и бронёй: новосибирские рыбаки удивлены находкой в реке
ТОП-10 продуктов для крепкого иммунитета: ешь — и не болей
Русская карта: Америка признала право России вести переговоры без мира
Японская техника для стройной талии и здоровой спины — работает без исключений
Узнаем секрет: сколько ежемесячно придётся платить по семейной ипотеке в 2025 году
Слёзы и кошмар: Наталья Подольская раскрыла правду о своей второй беременности — вот почему врачи настаивали на аборте
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.