ТОП-10 продуктов для крепкого иммунитета: ешь — и не болей

2:47 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Иммунитет — это как Wi-Fi: когда работает, ты о нём не думаешь, а когда сбоит — начинается паника, чаи с мёдом и поиски чудо-таблетки.

Фото: flickr.com by Veganbaking.net, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ имбирь

На самом деле, лучший способ поддержать защиту организма — это регулярное питание с умом. Некоторые продукты действительно усиливают иммунный ответ, помогая тебе не только быстрее справляться с болезнями, но и не заболеть вообще. Вот десятка самых полезных.

Цитрусовые

Апельсины, мандарины, лимоны и грейпфруты — витамин C в чистом виде. Он повышает активность лейкоцитов — наших телохранителей в борьбе с вирусами.

Имбирь

Натуральное противовоспалительное средство. Снимает отёки в горле, улучшает кровоток, борется с тошнотой. Завари в чай или добавь в суп — будет и вкусно, и полезно.

Чеснок

Старый-добрый природный антибиотик. Содержит аллицин — вещество, которое активизирует иммунные клетки и помогает быстрее побеждать инфекцию.

Йогурт с живыми культурами

Пробиотики, которые укрепляют микрофлору кишечника. А именно там находится до 70% иммунных клеток — так что здоровье начинается с живота.

Шпинат

Не только железо, но и витамины A, C, и целый букет антиоксидантов. Лучше есть слегка приготовленным, чтобы усвоить максимум пользы.

Красный болгарский перец

В два раза больше витамина C, чем в апельсинах. Плюс бета-каротин, который превращается в витамин A — защиту для кожи и слизистых.

Миндаль

Отличный источник витамина E — антиоксиданта, помогающего клеткам справляться со стрессами и вирусами.

Жирная рыба (лосось, скумбрия, сардины)

Омега-3 жирные кислоты снижают воспаления и поддерживают иммунный баланс. Отличный повод съесть не только роллы, но и рыбный суп.

Зелёный чай

Катехины и L-теанин — вещества, которые усиливают активность Т-клеток и улучшают защиту организма. Плюс бодрит, без нервной тряски как от кофе.

Грибы (особенно шиитаке, шампиньоны)

Стимулируют выработку интерферона — белка, который помогает клеткам сражаться с вирусами. Ну и просто вкусные.

Поддерживать иммунитет — это не про волшебную таблетку, а про привычки. Эти продукты не дадут стопроцентной защиты, но они — кирпичики в крепкой стене твоего здоровья. Добавь в тарелку шпината, сделай бутерброд с чесноком, закинь цитрус в чай — и организм скажет тебе спасибо.

А если к этому приложить сон, прогулки и немного меньше стресса — и сезон простуд пройдёт мимо.