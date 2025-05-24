Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Камера, способная на большее: Canon готовит к выпуску новую PowerShot
Три цвета, из-за которых ваша квартира выглядит дёшево — и кажется меньше
Устали от морщин под глазами? Этот способ поможет вам вернуть свежий и открытый взгляд
Слёзы дракона: Юрий Лоза порассуждал о качестве чая
Эта асана укрепляет спину и пресс, растягивает плечи и грудь: выполняйте её каждый день
Популярен у новичков, бесполезен для прогресса: тренажёр, которого стоит избегать
Молния выбрала жертву: в Румынии гроза убила человека на глазах у друга
Битва за бензин: Toyota придумала, как спасти ДВС и планету одновременно
Если осталась банка консервов и немного макарон — сделайте это блюдо

Этот напиток запускает рост новых нейронов: пейте правильно

2:05
Здоровье

Можно ли поддерживать здоровье мозга всего одной привычкой? Оказывается, да. Учёные всё активнее изучают, как питание влияет на работу мозга и помогает предотвратить когнитивный спад. И один напиток стабильно привлекает внимание — зелёный чай.

Чай с мятой
Фото: commons.wikimedia.org by congerdesign, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Чай с мятой

Чем полезен зелёный чай для мозга

Он богат антиоксидантами, особенно катехинами, такими как эпигаллокатехин. Эти вещества борются с окислительным стрессом — одной из причин старения мозга и развития заболеваний, вроде Альцгеймера.

Но на этом польза не заканчивается. Катехины способны проникать в мозг, где они не только защищают клетки, но и стимулируют нейрогенез — образование новых нейронов. Это важно для памяти, обучения и устойчивости к стрессу.

Бодрит, но мягко

Зелёный чай содержит умеренное количество кофеина и уникальную аминокислоту — L-теанин. Вместе они повышают концентрацию и внимание, но без нервозности, которая бывает от кофе.

Защищает мозг на клеточном уровне

Полезные полифенолы, содержащиеся в чае, уменьшают хроническое воспаление и улучшают кровоснабжение мозга. Это снижает риск инсульта и помогает клеткам получать больше кислорода и питательных веществ.

Также есть данные, что зелёный чай может замедлять образование бета-амилоидных бляшек — одного из факторов болезни Альцгеймера.

Как пить правильно

Пейте 2-3 чашки в день, без сахара. Не заваривайте кипятком — так разрушаются полезные вещества. Лучше заваривать 2-3 минуты водой 70-80°C. Можно пить утром для энергии или днём — для спокойствия. Даже холодный чай сохраняет свои свойства.

Главное — регулярность и умеренность. В сочетании с правильным питанием и активным образом жизни зелёный чай становится настоящим помощником в заботе о мозге.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
Сейчас читают
Еврокомиссия идёт ва-банк: за что наказывают Visa и Mastercard
Экономика и бизнес
Еврокомиссия идёт ва-банк: за что наказывают Visa и Mastercard Аудио 
Прощай, человечество: природа уже выбрала себе нового правителя, и он живёт под водой
Домашние животные
Прощай, человечество: природа уже выбрала себе нового правителя, и он живёт под водой Аудио 
3 привычки людей, у которых дома всегда чисто, красиво и по-настоящему уютно
Недвижимость
3 привычки людей, у которых дома всегда чисто, красиво и по-настоящему уютно Аудио 
Популярное
Победитель Евровидения-2025 в центре скандала: австрийское ТВ отрекается от артиста из-за высказываний об Израиле

Австрийская телекомпания ORF дистанцировалась от заявлений певца JJ, победившего на Евровидении-2025, после его критики участия Израиля в конкурсе.

Победитель Евровидения-2025 в центре скандала: австрийское ТВ отрекается от артиста из-за высказываний об Израиле
Они могут спасти жизнь: это количество шагов — новый стандарт для активных людей старше 60
Они могут спасти жизнь: это количество шагов — новый стандарт для активных людей старше 60
Простой способ ухода за смородиной: использование пищевой соды
Еврокомиссия идёт ва-банк: за что наказывают Visa и Mastercard
Запад просчитал три сценария окончания войны и послевоенного будущего для Киева Дмитрий Плотников Как быстро пройти досмотры у Крымского моста в 2025 году и пережить пробку Олег Володин Страны НАТО Черноморского региона обеспокоены выходом ВС РФ к границам Румынии Любовь Степушова
40% воробьёв растят чужих птенцов: что делают самцы, когда правда всплывает
Рыба с шипами и бронёй: новосибирские рыбаки удивлены находкой в реке
Инвесторы ждут конца СВО, поэтому скупают жильё в Крыму: причины скачка цен на недвижимость полуострова
Инвесторы ждут конца СВО, поэтому скупают жильё в Крыму: причины скачка цен на недвижимость полуострова
Последние материалы
Камера, способная на большее: Canon готовит к выпуску новую PowerShot
Три цвета, из-за которых ваша квартира выглядит дёшево — и кажется меньше
Устали от морщин под глазами? Этот способ поможет вам вернуть свежий и открытый взгляд
Слёзы дракона: Юрий Лоза порассуждал о качестве чая
Эта асана укрепляет спину и пресс, растягивает плечи и грудь: выполняйте её каждый день
25 мая: День филолога, рок Эдуарда Стрельцова и Звездные войны
Популярен у новичков, бесполезен для прогресса: тренажёр, которого стоит избегать
Молния выбрала жертву: в Румынии гроза убила человека на глазах у друга
Битва за бензин: Toyota придумала, как спасти ДВС и планету одновременно
Если осталась банка консервов и немного макарон — сделайте это блюдо
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.