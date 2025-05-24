Этот напиток запускает рост новых нейронов: пейте правильно

2:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Можно ли поддерживать здоровье мозга всего одной привычкой? Оказывается, да. Учёные всё активнее изучают, как питание влияет на работу мозга и помогает предотвратить когнитивный спад. И один напиток стабильно привлекает внимание — зелёный чай.

Фото: commons.wikimedia.org by congerdesign, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Чай с мятой

Чем полезен зелёный чай для мозга

Он богат антиоксидантами, особенно катехинами, такими как эпигаллокатехин. Эти вещества борются с окислительным стрессом — одной из причин старения мозга и развития заболеваний, вроде Альцгеймера.

Но на этом польза не заканчивается. Катехины способны проникать в мозг, где они не только защищают клетки, но и стимулируют нейрогенез — образование новых нейронов. Это важно для памяти, обучения и устойчивости к стрессу.

Бодрит, но мягко

Зелёный чай содержит умеренное количество кофеина и уникальную аминокислоту — L-теанин. Вместе они повышают концентрацию и внимание, но без нервозности, которая бывает от кофе.

Защищает мозг на клеточном уровне

Полезные полифенолы, содержащиеся в чае, уменьшают хроническое воспаление и улучшают кровоснабжение мозга. Это снижает риск инсульта и помогает клеткам получать больше кислорода и питательных веществ.

Также есть данные, что зелёный чай может замедлять образование бета-амилоидных бляшек — одного из факторов болезни Альцгеймера.

Как пить правильно

Пейте 2-3 чашки в день, без сахара. Не заваривайте кипятком — так разрушаются полезные вещества. Лучше заваривать 2-3 минуты водой 70-80°C. Можно пить утром для энергии или днём — для спокойствия. Даже холодный чай сохраняет свои свойства.

Главное — регулярность и умеренность. В сочетании с правильным питанием и активным образом жизни зелёный чай становится настоящим помощником в заботе о мозге.