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Под утро ноги будто налились свинцом: проблема может быть совсем не в весе

2:33
Здоровье

Иногда тело кажется тяжёлым, ноги — будто налиты свинцом, а живот — распухшим без причины. Это не всегда говорит о лишнем жире. Зачастую причина — задержка воды. Состояние знакомое многим, особенно женщинам. Излишек жидкости накапливается между клетками, когда организм задерживает больше воды, чем выводит.

Кровать
Фото: Designed by Freepik by drobotdean, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кровать

Но хорошая новость — с этим можно справиться. Ниже — шесть простых, но эффективных способов, как помочь телу освободиться от лишней жидкости и почувствовать лёгкость.

1. Двигайтесь чаще

Чем дольше сидите или лежите, тем сильнее организм задерживает воду. Простое решение — больше двигаться. Отлично подойдут:

  • йога и пилатес
  • бег
  • плавание или водная аэробика

Особенно полезны водные занятия в прохладной воде — они стимулируют кровообращение и лимфоток, снимая отёки и тяжесть.

2. Пейте воду — вопреки логике

Достаточное количество воды в течение дня — один из ключей к избавлению от отёков. При обезвоживании организм, наоборот, начинает запасать влагу "на чёрный день".

3. Ешьте гидратирующие продукты

Некоторые овощи и фрукты помогают мягко вывести лишнюю жидкость. Включите в рацион:

  • арбуз, дыню, клубнику, грейпфрут
  • огурцы, кабачки, цветную капусту
  • листовые овощи, картофель — благодаря содержанию калия

Калий, кстати, ещё и способствует выведению натрия — одной из причин задержки жидкости.

4. Сократите потребление углеводов

Простые углеводы (белый хлеб, макароны, сахар) провоцируют выброс инсулина и заставляют почки удерживать натрий и воду. Хочется избавиться от ощущения "тяжёлых" ног и живота — уменьшите их в рационе.

5. Следите за уровнем стресса

Когда вы в стрессе, уровень кортизола растёт. Это влияет на антидиуретический гормон — именно он контролирует количество воды в организме. Итог — лишняя жидкость остаётся в тканях.

6. Восстановите баланс электролитов

Магний и калий регулируют, сколько воды организм удерживает. Если баланс нарушен, появляется "водный вес". Можно использовать:

  • спортивные напитки без сахара
  • или БАДы с электролитами, особенно если резко меняется потребление воды

Уточнения

Отёк (лат. oedema) — избыточное накопление жидкости в органах, внеклеточных тканевых пространствах организма.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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