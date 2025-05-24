Под утро ноги будто налились свинцом: проблема может быть совсем не в весе

Иногда тело кажется тяжёлым, ноги — будто налиты свинцом, а живот — распухшим без причины. Это не всегда говорит о лишнем жире. Зачастую причина — задержка воды. Состояние знакомое многим, особенно женщинам. Излишек жидкости накапливается между клетками, когда организм задерживает больше воды, чем выводит.
Но хорошая новость — с этим можно справиться. Ниже — шесть простых, но эффективных способов, как помочь телу освободиться от лишней жидкости и почувствовать лёгкость.
Чем дольше сидите или лежите, тем сильнее организм задерживает воду. Простое решение — больше двигаться. Отлично подойдут:
Особенно полезны водные занятия в прохладной воде — они стимулируют кровообращение и лимфоток, снимая отёки и тяжесть.
Достаточное количество воды в течение дня — один из ключей к избавлению от отёков. При обезвоживании организм, наоборот, начинает запасать влагу "на чёрный день".
Некоторые овощи и фрукты помогают мягко вывести лишнюю жидкость. Включите в рацион:
Калий, кстати, ещё и способствует выведению натрия — одной из причин задержки жидкости.
Простые углеводы (белый хлеб, макароны, сахар) провоцируют выброс инсулина и заставляют почки удерживать натрий и воду. Хочется избавиться от ощущения "тяжёлых" ног и живота — уменьшите их в рационе.
Когда вы в стрессе, уровень кортизола растёт. Это влияет на антидиуретический гормон — именно он контролирует количество воды в организме. Итог — лишняя жидкость остаётся в тканях.
Магний и калий регулируют, сколько воды организм удерживает. Если баланс нарушен, появляется "водный вес". Можно использовать:
Отёк (лат. oedema) — избыточное накопление жидкости в органах, внеклеточных тканевых пространствах организма.
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