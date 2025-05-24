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Скрытая сторона "хорошего" холестерина: он может разрушать сосуды молча

3:56
Здоровье

HDL, или липопротеины высокой плотности, с давних пор называют "хорошим" холестерином. Он помогает очищать сосуды, защищает сердце и считается настоящим героем в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Но что, если его слишком много? Может ли даже "добро" обернуться угрозой?

Кровеносный сосуд
Фото: scientificanimations.com by http://www.scientificanimations.com, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кровеносный сосуд

Что делает HDL полезным

Главная функция HDL — транспортировка лишнего холестерина от тканей и сосудов обратно в печень, где он перерабатывается и выводится из организма. Таким образом, HDL защищает артерии от атеросклеротических бляшек, снижая риск инфаркта и инсульта.

Идеальные значения:

  • мужчины - выше 40 мг/дл;

  • женщины - выше 50 мг/дл;

  • оптимально для всех - выше 60 мг/дл.

Но когда уровень HDL поднимается выше 80-100 мг/дл, это уже не всегда хорошая новость.

Почему высокий HDL может быть опасен

Хотя повышенный HDL долгое время считался однозначно положительным фактором, новые исследования выявляют неожиданные риски. У некоторых людей "хороший" холестерин теряет свою функцию и даже начинает вести себя наоборот — провоцировать воспаления и ускорять формирование бляшек.

Причины таких изменений:

  • Генетические мутации - редкие наследственные состояния могут вызывать аномально высокий уровень HDL, не принося пользы;

  • Чрезмерные физические нагрузки - интенсивные тренировки могут привести к окислительному стрессу и повреждению HDL-частиц;

  • Пищевые перекосы - избыточное потребление насыщенных жиров или алкоголя может исказить липидный профиль;

  • Метаболические нарушения - включая диабет или нарушения щитовидной железы.

Интересный факт: учёные обнаружили, что у части людей с очень высоким HDL увеличивается риск инсульта, несмотря на "идеальные" цифры в анализах.

Диагностика: не только цифры

Определить липидный профиль помогает комплексный липидограммы, в которую входят:

  • общий холестерин;

  • LDL ("плохой");

  • HDL ("хороший");

  • триглицериды.

Важно не просто смотреть на отдельные значения, а анализировать соотношение между фракциями и учитывать общую клиническую картину.

Что делать, если HDL слишком высок

Лечение в таких случаях не сводится к снижению HDL любой ценой. Цель — восстановить липидный баланс и устранить первопричины.

Рекомендуемые шаги:

  1. Корректировка питания:

    • больше овощей и клетчатки;

    • умеренность в насыщенных жирах;

    • контроль сахара и отказ от трансжиров.

  2. Физическая активность:

    • регулярные, но умеренные упражнения;

    • избегание перегрузок, особенно при наличии хронических заболеваний.

  3. Контроль других факторов риска:

    • артериальное давление;

    • уровень глюкозы в крови;

    • индекс массы тела.

  4. Медицинская консультация:

    • возможны дополнительные анализы;

    • подбор терапии при необходимости.

Профилактика: держите баланс

Лучшее средство против проблем с холестерином — здоровый образ жизни. Это не только диета и движение, но и регулярные обследования. Даже "хороший" холестерин требует контроля.

Золотое правило: всё полезное в меру. HDL — не исключение. Его слишком высокие значения могут быть сигналом, что в организме что-то пошло не так.

Вывод: не только цифры, но и контекст

Не стоит пугаться, если анализ показывает высокий HDL. Но и радоваться бездумно — тоже ошибка. Только врач поможет определить, насколько ситуация безопасна именно для вас.

Следите за собой, стремитесь к равновесию — и тогда HDL действительно будет работать на благо, а не во вред.

Уточнения

Холестери́н (др.-греч. χολή "жёлчь" + στερεός "твёрдый"), холестеро́л (англ. cholesterol) — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
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