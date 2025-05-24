Зрение меняется — очки подстраиваются сами: новый прорыв из Японии

Можно ли представить очки, которые сами настраиваются под ваше зрение, словно у них есть разум? В Японии это уже реальность. Очки ViXion 01S, только что появившиеся на рынке, вызывают настоящий ажиотаж среди тех, кто устал менять оправы и подбирать диоптрии вручную. Благодаря автоматической фокусировке, они могут стать главной технологической находкой в мире оптики последних лет.
В основе ViXion 01S — интеллектуальный сенсор глубины, встроенный между линзами. Он в режиме реального времени определяет расстояние до объекта перед глазами пользователя — будь то книга, экран ноутбука или дорога. Далее происходит магия:
Специальные линзы с переменной кривизной автоматически настраивают фокусировку;
Процесс занимает менее одной секунды - вы даже не заметите переключения;
Поддерживается корректировка в широком диапазоне: от -10 до +10 диоптрий.
Это означает, что очки одинаково хорошо справляются с близорукостью, дальнозоркостью и даже возрастной пресбиопией.
Инновационные технологии — не повод жертвовать внешним видом. За дизайн ViXion 01S отвечает японская студия Nendo, известная своей философией минимализма и эргономики. Результат:
вес всего 55 граммов - как у обычных очков;
15 часов автономной работы на одной зарядке;
быстрая калибровка под индивидуальные параметры;
современный интерфейс зарядки — USB-C.
Очки подходят для любого стиля жизни: от чтения и работы до вождения или прогулок. А главное — вы не заметите, как они делают своё дело.
ViXion 01S уже заслужили внимание и уважение в профессиональной среде. Модель была представлена на таких крупных выставках, как CES и IFA, а также стала обладателем престижных наград: Good Design Award и Beyond Award.
Это говорит не только о качестве исполнения, но и о важности технологии для будущего оптической коррекции зрения.
На момент выхода на рынок цена ViXion 01S составляет около 500 долларов (примерно 40 000 рублей). Немало, особенно на фоне классических оправ. Однако тут важно учитывать:
очки могут заменить несколько пар - для чтения, работы, вождения;
вы избавляетесь от необходимости постоянно посещать оптику для смены линз;
повышается качество жизни - зрение корректируется мгновенно, под любую ситуацию.
Это не просто модный гаджет — это полноценное устройство, которое адаптируется под ваш стиль жизни и возрастные изменения, сообщает "Царьград".
Появление таких очков — сигнал о начале новой эры в коррекции зрения. ViXion 01S показывает, что "умные" технологии могут быть не только в телефонах и часах, но и там, где мы меньше всего этого ожидаем — в оправе на нашем лице.
Так что, возможно, совсем скоро мы будем менять очки не из-за возраста или диагноза, а из-за… обновления прошивки.
Зри́тельная систе́ма (зри́тельный анализа́тор, о́рган зре́ния) — бинокулярная (стереоскопическая) оптическая система биологической природы, эволюционно возникшая у животных и способная воспринимать электромагнитное излучение видимого спектра (свет), создавая ощущение положения предметов в пространстве.
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