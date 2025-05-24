Зрение меняется — очки подстраиваются сами: новый прорыв из Японии

3:33 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Можно ли представить очки, которые сами настраиваются под ваше зрение, словно у них есть разум? В Японии это уже реальность. Очки ViXion 01S, только что появившиеся на рынке, вызывают настоящий ажиотаж среди тех, кто устал менять оправы и подбирать диоптрии вручную. Благодаря автоматической фокусировке, они могут стать главной технологической находкой в мире оптики последних лет.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Офтальмолог

Как это работает? — Механизм, вдохновлённый камерой

В основе ViXion 01S — интеллектуальный сенсор глубины, встроенный между линзами. Он в режиме реального времени определяет расстояние до объекта перед глазами пользователя — будь то книга, экран ноутбука или дорога. Далее происходит магия:

Специальные линзы с переменной кривизной автоматически настраивают фокусировку;

Процесс занимает менее одной секунды - вы даже не заметите переключения;

Поддерживается корректировка в широком диапазоне: от -10 до +10 диоптрий.

Это означает, что очки одинаково хорошо справляются с близорукостью, дальнозоркостью и даже возрастной пресбиопией.

Комфорт и эстетика в одном устройстве

Инновационные технологии — не повод жертвовать внешним видом. За дизайн ViXion 01S отвечает японская студия Nendo, известная своей философией минимализма и эргономики. Результат:

вес всего 55 граммов - как у обычных очков;

15 часов автономной работы на одной зарядке;

быстрая калибровка под индивидуальные параметры;

современный интерфейс зарядки — USB-C.

Очки подходят для любого стиля жизни: от чтения и работы до вождения или прогулок. А главное — вы не заметите, как они делают своё дело.

Признание на мировом уровне

ViXion 01S уже заслужили внимание и уважение в профессиональной среде. Модель была представлена на таких крупных выставках, как CES и IFA, а также стала обладателем престижных наград: Good Design Award и Beyond Award.

Это говорит не только о качестве исполнения, но и о важности технологии для будущего оптической коррекции зрения.

Оправданная цена — или инвестиция в зрение

На момент выхода на рынок цена ViXion 01S составляет около 500 долларов (примерно 40 000 рублей). Немало, особенно на фоне классических оправ. Однако тут важно учитывать:

очки могут заменить несколько пар - для чтения, работы, вождения;

вы избавляетесь от необходимости постоянно посещать оптику для смены линз;

повышается качество жизни - зрение корректируется мгновенно, под любую ситуацию.

Это не просто модный гаджет — это полноценное устройство, которое адаптируется под ваш стиль жизни и возрастные изменения, сообщает "Царьград".

Что это значит для будущего оптики

Появление таких очков — сигнал о начале новой эры в коррекции зрения. ViXion 01S показывает, что "умные" технологии могут быть не только в телефонах и часах, но и там, где мы меньше всего этого ожидаем — в оправе на нашем лице.

Так что, возможно, совсем скоро мы будем менять очки не из-за возраста или диагноза, а из-за… обновления прошивки.

Уточнения

Зри́тельная систе́ма (зри́тельный анализа́тор, о́рган зре́ния) — бинокулярная (стереоскопическая) оптическая система биологической природы, эволюционно возникшая у животных и способная воспринимать электромагнитное излучение видимого спектра (свет), создавая ощущение положения предметов в пространстве.

