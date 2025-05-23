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Онемение — это не просто "отсидел": 7 сигналов, что нерв может уже умирать

Здоровье

Термин "онемение" — медицински известный как парестезия — означает частичную или полную потерю чувствительности в какой-либо части тела. Возникает оно из-за нарушений в работе нервов, которые передают сигналы в мозг. Причины могут быть банальными, вроде сдавливания нерва от неудобной позы, но также могут крыться в куда более тревожных нарушениях.

Наручники
Фото: commons.wikimedia.org by Mark Coggins, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Наручники

Вот несколько частых виновников онемения:

  • сдавление нервов (например, при сидении в неудобной позе),

  • плохое кровообращение,

  • дефицит витаминов (особенно B12 и D),

  • воспаление или повреждение нервной ткани.

Когда онемение связано с повреждением нервов

Если вы столкнулись с онемением из-за травмы, раздражения или защемления нерва, возможны следующие состояния:

  • грыжа или смещение межпозвоночного диска;

  • туннельный синдром (особенно часто встречается у тех, кто много работает за компьютером);

  • остеоартрит с образованием костных наростов;

  • остеопороз с деформацией позвонков;

  • компрессия спинного мозга;

  • нейропатическая боль;

  • травмы головного или спинного мозга.

Эти состояния требуют профессиональной диагностики и своевременного лечения.

Неожиданные причины онемения

Существуют и другие, менее очевидные медицинские состояния, которые могут вызвать онемение:

  • рассеянный склероз;

  • инсульт;

  • диабет;

  • вирусные инфекции (герпес-зостер, ВИЧ, болезнь Лайма);

  • хроническая почечная недостаточность;

  • опухоли и метастазы в позвоночник;

  • мигрени, эпилепсия;

  • аутоиммунные заболевания (например, волчанка);

  • гипотиреоз;

  • синдром Рейно.

Интересный факт: при синдроме Рейно пальцы рук и ног могут не только неметь, но и менять цвет на белый, синий или красный в зависимости от температуры окружающей среды.

Когда онемение — повод для немедленного визита к врачу

Некоторые симптомы в сочетании с онемением указывают на опасные для жизни состояния. Срочно обратитесь за медицинской помощью, если:

  • онемение появилось резко, внезапно;

  • предшествовала травма головы или позвоночника;

  • немеет вся конечность;

  • появляется паралич, слабость, нарушение речи или зрения;

  • есть проблемы с дыханием;

  • происходит потеря сознания;

  • наблюдаются трудности с контролем мочеиспускания или дефекации.

Также стоит насторожиться, если вы:

  • имеете хронические заболевания (диабет, болезни сердца);

  • замечаете регулярные изменения чувствительности;

  • чувствуете прогрессирующую слабость в одной части тела.

Что помогает при онемении

В зависимости от причины, могут быть эффективны такие методы:

Медикаментозная терапия:

  • лекарства от нейропатической боли;

  • препараты для контроля уровня сахара при диабете;

  • витаминные добавки (особенно группы B).

Физиотерапия и хирургия:

  • упражнения для укрепления позвоночника;

  • мануальная терапия;

  • операции при наличии опухоли или тяжёлой грыжи диска.

Домашние меры:

  • смена позы, если вы долго сидели или лежали;

  • лёгкое массажирование онемевшей области;

  • прикладывание тепла или холода (в зависимости от ситуации);

  • обильное питьё воды;

  • сбалансированная диета, богатая нутриентами.

Совет: если вы работаете за компьютером, старайтесь вставать и разминаться каждые 30-60 минут — это улучшает кровообращение и снижает нагрузку на нервы.

Важность наблюдения и диагностики

Иногда онемение — это просто сигнал от организма: "Я устал". В других случаях — это крик о помощи. Не игнорируйте повторяющиеся эпизоды. Обратитесь к врачу, если чувствуете, что ситуация выходит из-под контроля.

Помните, ранняя диагностика может предотвратить серьёзные последствия. Ведь за безобидной потерей чувствительности может скрываться болезнь, которую легче лечить на ранней стадии.

Уточнения

Парестези́я - один из видов расстройства чувствительности (расстройства ощущений), характеризующийся спонтанно возникающими ощущениями жжения, покалывания, ползания мурашек.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Семёнова (Фролова) Юлия
Выполняет все виды пластических операций на лице и теле
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