Онемение — это не просто "отсидел": 7 сигналов, что нерв может уже умирать

Термин "онемение" — медицински известный как парестезия — означает частичную или полную потерю чувствительности в какой-либо части тела. Возникает оно из-за нарушений в работе нервов, которые передают сигналы в мозг. Причины могут быть банальными, вроде сдавливания нерва от неудобной позы, но также могут крыться в куда более тревожных нарушениях.
Вот несколько частых виновников онемения:
сдавление нервов (например, при сидении в неудобной позе),
плохое кровообращение,
дефицит витаминов (особенно B12 и D),
воспаление или повреждение нервной ткани.
Если вы столкнулись с онемением из-за травмы, раздражения или защемления нерва, возможны следующие состояния:
грыжа или смещение межпозвоночного диска;
туннельный синдром (особенно часто встречается у тех, кто много работает за компьютером);
остеоартрит с образованием костных наростов;
остеопороз с деформацией позвонков;
компрессия спинного мозга;
нейропатическая боль;
травмы головного или спинного мозга.
Эти состояния требуют профессиональной диагностики и своевременного лечения.
Существуют и другие, менее очевидные медицинские состояния, которые могут вызвать онемение:
рассеянный склероз;
инсульт;
диабет;
вирусные инфекции (герпес-зостер, ВИЧ, болезнь Лайма);
хроническая почечная недостаточность;
опухоли и метастазы в позвоночник;
мигрени, эпилепсия;
аутоиммунные заболевания (например, волчанка);
гипотиреоз;
синдром Рейно.
Интересный факт: при синдроме Рейно пальцы рук и ног могут не только неметь, но и менять цвет на белый, синий или красный в зависимости от температуры окружающей среды.
Некоторые симптомы в сочетании с онемением указывают на опасные для жизни состояния. Срочно обратитесь за медицинской помощью, если:
онемение появилось резко, внезапно;
предшествовала травма головы или позвоночника;
немеет вся конечность;
появляется паралич, слабость, нарушение речи или зрения;
есть проблемы с дыханием;
происходит потеря сознания;
наблюдаются трудности с контролем мочеиспускания или дефекации.
Также стоит насторожиться, если вы:
имеете хронические заболевания (диабет, болезни сердца);
замечаете регулярные изменения чувствительности;
чувствуете прогрессирующую слабость в одной части тела.
В зависимости от причины, могут быть эффективны такие методы:
лекарства от нейропатической боли;
препараты для контроля уровня сахара при диабете;
витаминные добавки (особенно группы B).
упражнения для укрепления позвоночника;
мануальная терапия;
операции при наличии опухоли или тяжёлой грыжи диска.
смена позы, если вы долго сидели или лежали;
лёгкое массажирование онемевшей области;
прикладывание тепла или холода (в зависимости от ситуации);
обильное питьё воды;
сбалансированная диета, богатая нутриентами.
Совет: если вы работаете за компьютером, старайтесь вставать и разминаться каждые 30-60 минут — это улучшает кровообращение и снижает нагрузку на нервы.
Иногда онемение — это просто сигнал от организма: "Я устал". В других случаях — это крик о помощи. Не игнорируйте повторяющиеся эпизоды. Обратитесь к врачу, если чувствуете, что ситуация выходит из-под контроля.
Помните, ранняя диагностика может предотвратить серьёзные последствия. Ведь за безобидной потерей чувствительности может скрываться болезнь, которую легче лечить на ранней стадии.
Парестези́я - один из видов расстройства чувствительности (расстройства ощущений), характеризующийся спонтанно возникающими ощущениями жжения, покалывания, ползания мурашек.
Певец Дима Билан прокомментировал новость о том, что певец Шаман будет представлять Россию на международном конкурсе "Интервидение".