Онемение — это не просто "отсидел": 7 сигналов, что нерв может уже умирать

Термин "онемение" — медицински известный как парестезия — означает частичную или полную потерю чувствительности в какой-либо части тела. Возникает оно из-за нарушений в работе нервов, которые передают сигналы в мозг. Причины могут быть банальными, вроде сдавливания нерва от неудобной позы, но также могут крыться в куда более тревожных нарушениях.

Фото: commons.wikimedia.org by Mark Coggins, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Наручники

Вот несколько частых виновников онемения:

сдавление нервов (например, при сидении в неудобной позе),

плохое кровообращение,

дефицит витаминов (особенно B12 и D),

воспаление или повреждение нервной ткани.

Когда онемение связано с повреждением нервов

Если вы столкнулись с онемением из-за травмы, раздражения или защемления нерва, возможны следующие состояния:

грыжа или смещение межпозвоночного диска;

туннельный синдром (особенно часто встречается у тех, кто много работает за компьютером);

остеоартрит с образованием костных наростов;

остеопороз с деформацией позвонков;

компрессия спинного мозга;

нейропатическая боль;

травмы головного или спинного мозга.

Эти состояния требуют профессиональной диагностики и своевременного лечения.

Неожиданные причины онемения

Существуют и другие, менее очевидные медицинские состояния, которые могут вызвать онемение:

рассеянный склероз;

инсульт;

диабет;

вирусные инфекции (герпес-зостер, ВИЧ, болезнь Лайма);

хроническая почечная недостаточность;

опухоли и метастазы в позвоночник;

мигрени, эпилепсия;

аутоиммунные заболевания (например, волчанка);

гипотиреоз;

синдром Рейно.

Интересный факт: при синдроме Рейно пальцы рук и ног могут не только неметь, но и менять цвет на белый, синий или красный в зависимости от температуры окружающей среды.

Когда онемение — повод для немедленного визита к врачу

Некоторые симптомы в сочетании с онемением указывают на опасные для жизни состояния. Срочно обратитесь за медицинской помощью, если:

онемение появилось резко, внезапно;

предшествовала травма головы или позвоночника;

немеет вся конечность;

появляется паралич, слабость, нарушение речи или зрения;

есть проблемы с дыханием;

происходит потеря сознания;

наблюдаются трудности с контролем мочеиспускания или дефекации.

Также стоит насторожиться, если вы:

имеете хронические заболевания (диабет, болезни сердца);

замечаете регулярные изменения чувствительности;

чувствуете прогрессирующую слабость в одной части тела.

Что помогает при онемении

В зависимости от причины, могут быть эффективны такие методы:

Медикаментозная терапия:

лекарства от нейропатической боли;

препараты для контроля уровня сахара при диабете;

витаминные добавки (особенно группы B).

Физиотерапия и хирургия:

упражнения для укрепления позвоночника;

мануальная терапия;

операции при наличии опухоли или тяжёлой грыжи диска.

Домашние меры:

смена позы, если вы долго сидели или лежали;

лёгкое массажирование онемевшей области;

прикладывание тепла или холода (в зависимости от ситуации);

обильное питьё воды;

сбалансированная диета, богатая нутриентами.

Совет: если вы работаете за компьютером, старайтесь вставать и разминаться каждые 30-60 минут — это улучшает кровообращение и снижает нагрузку на нервы.

Важность наблюдения и диагностики

Иногда онемение — это просто сигнал от организма: "Я устал". В других случаях — это крик о помощи. Не игнорируйте повторяющиеся эпизоды. Обратитесь к врачу, если чувствуете, что ситуация выходит из-под контроля.

Помните, ранняя диагностика может предотвратить серьёзные последствия. Ведь за безобидной потерей чувствительности может скрываться болезнь, которую легче лечить на ранней стадии.

Уточнения

Парестези́я - один из видов расстройства чувствительности (расстройства ощущений), характеризующийся спонтанно возникающими ощущениями жжения, покалывания, ползания мурашек.

