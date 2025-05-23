ТОП продуктов-спасателей поджелудочной железы

1:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Поджелудочная железа — важный орган, от которого зависит переваривание пищи и регуляция уровня сахара в крови.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кисломолочные продукты

Чтобы сохранить её здоровье и помочь при нагрузках или воспалениях, нужно правильно питаться. В рацион следует включать продукты, которые облегчают работу поджелудочной и способствуют её восстановлению.

Основные продукты-спасатели

Овощи (варёные или на пару)

Кабачки

Морковь

Тыква

Брокколи

Цветная капуста

Фрукты (запечённые или в виде пюре)

Бананы

Запечённые яблоки

Запечённые груши

Каши на воде или нежирном молоке

Овсяная

Рисовая

Гречневая

Нежирное мясо и рыба (отварные или на пару)

Куриная грудка

Индейка

Треска

Хек

Нежирные молочные продукты

Кефир 1%

Творог до 5% жирности

Ряженка

Полезные напитки и добавки

Отвар овса

Ромашковый чай

Мятный чай

Вода без газа

Включение этих продуктов в рацион помогает снизить нагрузку на поджелудочную железу, уменьшить воспаление и поддержать её здоровье. Избегайте жирной, жареной и острой пищи, а также алкоголя и кофе, чтобы дать поджелудочной возможность восстановиться и работать без сбоев.