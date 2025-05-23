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ТОП продуктов-спасателей поджелудочной железы

1:18
Здоровье

Поджелудочная железа — важный орган, от которого зависит переваривание пищи и регуляция уровня сахара в крови.

Кисломолочные продукты
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кисломолочные продукты

Чтобы сохранить её здоровье и помочь при нагрузках или воспалениях, нужно правильно питаться. В рацион следует включать продукты, которые облегчают работу поджелудочной и способствуют её восстановлению.

Основные продукты-спасатели

Овощи (варёные или на пару)

  • Кабачки
  • Морковь
  • Тыква
  • Брокколи
  • Цветная капуста

Фрукты (запечённые или в виде пюре)

  • Бананы
  • Запечённые яблоки
  • Запечённые груши

Каши на воде или нежирном молоке

  • Овсяная
  • Рисовая
  • Гречневая

Нежирное мясо и рыба (отварные или на пару)

  • Куриная грудка
  • Индейка
  • Треска
  • Хек

Нежирные молочные продукты

  • Кефир 1%
  • Творог до 5% жирности
  • Ряженка

Полезные напитки и добавки

  • Отвар овса
  • Ромашковый чай
  • Мятный чай
  • Вода без газа

Включение этих продуктов в рацион помогает снизить нагрузку на поджелудочную железу, уменьшить воспаление и поддержать её здоровье. Избегайте жирной, жареной и острой пищи, а также алкоголя и кофе, чтобы дать поджелудочной возможность восстановиться и работать без сбоев.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
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