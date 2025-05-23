ТОП продуктов-спасателей поджелудочной железы

Поджелудочная железа — важный орган, от которого зависит переваривание пищи и регуляция уровня сахара в крови.
Чтобы сохранить её здоровье и помочь при нагрузках или воспалениях, нужно правильно питаться. В рацион следует включать продукты, которые облегчают работу поджелудочной и способствуют её восстановлению.
Овощи (варёные или на пару)
Фрукты (запечённые или в виде пюре)
Каши на воде или нежирном молоке
Нежирное мясо и рыба (отварные или на пару)
Нежирные молочные продукты
Полезные напитки и добавки
Включение этих продуктов в рацион помогает снизить нагрузку на поджелудочную железу, уменьшить воспаление и поддержать её здоровье. Избегайте жирной, жареной и острой пищи, а также алкоголя и кофе, чтобы дать поджелудочной возможность восстановиться и работать без сбоев.
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