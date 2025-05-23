Вес пляшет, волосы тускнеют, всё раздражает? Проверь то, что управляет этим шоу

Щитовидная железа — не просто маленький орган в шее. Это важный центр управления обменом веществ, настроением, репродуктивной системой и внешним видом женщины. Именно от её работы зависит, насколько слаженно функционируют сердце, нервная система и даже кожа с волосами.
"Функционирование яичников во все периоды женщины — от полового созревания до менопаузы — напрямую зависит от щитовидной железы",
— объясняет заместитель главного врача Пензенского центра общественного здоровья Светлана Белкина.
Когда гормонов становится слишком мало или слишком много, это нарушает хрупкий баланс:
"При дефиците гормонов возникает подавленное настроение, а при переизбытке — нервозность и проблемы с концентрацией", — добавляет эксперт.
Следить за щитовидной железой нужно так же регулярно, как и за давлением или уровнем сахара. Особенно это важно женщинам, планирующим беременность, переживающим стресс или замечающим резкие изменения в самочувствии и внешности.
Диагностика проста и доступна: достаточно сдать анализы на гормоны и сделать УЗИ. Но именно регулярность и внимание к себе — залог здоровья, сообщает ИА "Пенза-Пресс".
Щитови́дная железа́ - эндокринная железа у позвоночных, хранящая йод и вырабатывающая йодосодержащие гормоны, участвующие в регуляции обмена веществ и росте отдельных клеток, а также организма в целом — тироксин и трийодтиронин.
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