Вес пляшет, волосы тускнеют, всё раздражает? Проверь то, что управляет этим шоу

1:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Щитовидная железа — не просто маленький орган в шее. Это важный центр управления обменом веществ, настроением, репродуктивной системой и внешним видом женщины. Именно от её работы зависит, насколько слаженно функционируют сердце, нервная система и даже кожа с волосами.

Фото: unsplash.com by Christopher Campbell chrisjoelcampbell, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка

"Функционирование яичников во все периоды женщины — от полового созревания до менопаузы — напрямую зависит от щитовидной железы",

— объясняет заместитель главного врача Пензенского центра общественного здоровья Светлана Белкина.

Что происходит при нарушении работы щитовидной железы

Когда гормонов становится слишком мало или слишком много, это нарушает хрупкий баланс:

Менструальный цикл сбивается : месячные могут стать либо обильными и болезненными, либо исчезнуть совсем.

: месячные могут стать либо обильными и болезненными, либо исчезнуть совсем. Может пропасть овуляция , что делает зачатие невозможным.

, что делает зачатие невозможным. Беременность протекает с осложнениями - вплоть до выкидыша или преждевременных родов.

- вплоть до выкидыша или преждевременных родов. Настроение становится неуправляемым : от вялости и апатии до раздражительности и плаксивости.

: от вялости и апатии до раздражительности и плаксивости. Внешность тоже страдает: сухая кожа, ломкие ногти, волосы теряют блеск, а вес стремительно уходит или, наоборот, растёт без причины.

"При дефиците гормонов возникает подавленное настроение, а при переизбытке — нервозность и проблемы с концентрацией", — добавляет эксперт.

Что делать

Следить за щитовидной железой нужно так же регулярно, как и за давлением или уровнем сахара. Особенно это важно женщинам, планирующим беременность, переживающим стресс или замечающим резкие изменения в самочувствии и внешности.

Диагностика проста и доступна: достаточно сдать анализы на гормоны и сделать УЗИ. Но именно регулярность и внимание к себе — залог здоровья, сообщает ИА "Пенза-Пресс".

Уточнения

Щитови́дная железа́ - эндокринная железа у позвоночных, хранящая йод и вырабатывающая йодосодержащие гормоны, участвующие в регуляции обмена веществ и росте отдельных клеток, а также организма в целом — тироксин и трийодтиронин.

