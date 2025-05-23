Приглядитесь: именно эти продукты помогают снизить уровень холестерина

1:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Высокий уровень холестерина в крови увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Фото: Freepik is licensed under Free license Фрукты и витамины

Правильное питание — один из главных способов контролировать и снижать холестерин. Включая в рацион определённые продукты, можно улучшить липидный профиль и укрепить здоровье сердца.

Основные продукты для снижения холестерина

Овощи и фрукты

Яблоки;

Груши;

Цитрусовые;

Брокколи;

Морковь.

Цельнозерновые продукты

Овсянка;

Ячмень;

Коричневый рис;

Цельнозерновой хлеб.

Орехи и семена

Миндаль;

Грецкие орехи;

Льняное семя;

Чиа.

Рыба и морепродукты

Лосось;

Скумбрия;

Сельдь;

Тунец.

Бобовые

Чечевица;

Нут;

Фасоль.

Полезные жиры

Оливковое масло;

Авокадо;

Масло из семян льна.

Сбалансированный рацион с продуктами, богатыми клетчаткой, полезными жирами и антиоксидантами, помогает эффективно снизить уровень "плохого" холестерина (LDL) и повысить "хороший" (HDL). Это снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и улучшает общее состояние здоровья.

Уточнения

Бара́ний нут , или туре́цкий горо́х, он же культу́рный нут и бара́ний горо́х (лат. Cicer arietinum) — травянистое растение семейства Бобовые (Fabaceae), зернобобовая культура. Общеупотребительные названия — воложский горох, грецкий горох, бараний горох, нохут.

