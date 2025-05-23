Приглядитесь: именно эти продукты помогают снизить уровень холестерина

Высокий уровень холестерина в крови увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Правильное питание — один из главных способов контролировать и снижать холестерин. Включая в рацион определённые продукты, можно улучшить липидный профиль и укрепить здоровье сердца.
Основные продукты для снижения холестерина
Овощи и фрукты
Цельнозерновые продукты
Орехи и семена
Рыба и морепродукты
Бобовые
Полезные жиры
Сбалансированный рацион с продуктами, богатыми клетчаткой, полезными жирами и антиоксидантами, помогает эффективно снизить уровень "плохого" холестерина (LDL) и повысить "хороший" (HDL). Это снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и улучшает общее состояние здоровья.
Бара́ний нут , или туре́цкий горо́х, он же культу́рный нут и бара́ний горо́х (лат. Cicer arietinum) — травянистое растение семейства Бобовые (Fabaceae), зернобобовая культура. Общеупотребительные названия — воложский горох, грецкий горох, бараний горох, нохут.
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