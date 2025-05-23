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Приглядитесь: именно эти продукты помогают снизить уровень холестерина

1:07
Здоровье

Высокий уровень холестерина в крови увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Фрукты и витамины
Фото: Freepik is licensed under Free license
Фрукты и витамины

Правильное питание — один из главных способов контролировать и снижать холестерин. Включая в рацион определённые продукты, можно улучшить липидный профиль и укрепить здоровье сердца.

Основные продукты для снижения холестерина

Овощи и фрукты

  • Яблоки;
  • Груши;
  • Цитрусовые;
  • Брокколи;
  • Морковь.

Цельнозерновые продукты

  • Овсянка;
  • Ячмень;
  • Коричневый рис;
  • Цельнозерновой хлеб.

Орехи и семена

  • Миндаль;
  • Грецкие орехи;
  • Льняное семя;
  • Чиа.

Рыба и морепродукты

  • Лосось;
  • Скумбрия;
  • Сельдь;
  • Тунец.

Бобовые

  • Чечевица;
  • Нут;
  • Фасоль.

Полезные жиры

  • Оливковое масло;
  • Авокадо;
  • Масло из семян льна.

Сбалансированный рацион с продуктами, богатыми клетчаткой, полезными жирами и антиоксидантами, помогает эффективно снизить уровень "плохого" холестерина (LDL) и повысить "хороший" (HDL). Это снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и улучшает общее состояние здоровья.

Уточнения

Бара́ний нут , или туре́цкий горо́х, он же культу́рный нут и бара́ний горо́х (лат. Cicer arietinum) — травянистое растение семейства Бобовые (Fabaceae), зернобобовая культура. Общеупотребительные названия — воложский горох, грецкий горох, бараний горох, нохут.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
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