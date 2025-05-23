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Грецкие орехи и кипяток: старый способ, который очищает и тело, и мысли

1:24
Здоровье

Грецкие орехи — не только вкусное дополнение к салатам и выпечке. За их крепкой скорлупой скрывается маленький секрет, который оценят и кулинары, и поклонники натуральной косметики.

Грецкие орехи
Фото: unsplash.com by Mira Bozhko, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Грецкие орехи

Что происходит после кипятка

Если залить орехи кипятком прямо в скорлупе и подождать 30 минут, они становятся мягче. Теперь их можно легко вскрыть — просто воткните нож в линию между половинками. Вуаля! Орех раскалывается почти сам.

Не спешите выливать воду

Вода после "ванны" для орехов пригодится — особенно тем, у кого каштановые или рыжие волосы. Оказывается, она придаёт оттенку глубину и блеск. Натуральный ополаскиватель из ничего — просто и эффективно.

Лекарство на грецких орехах

Из грецких орехов можно сделать полезную настойку. Понадобится:

  • баночка с орехами (можно вместе со скорлупой),

  • по желанию — специи,

  • стакан сахара,

  • спирт и вода (в равных долях).

Всё укладывается слоями, сверху — стакан сахара. Затем банку переворачивают, чтобы орехи начали выделять сок. Когда сок появится, заливают спиртовой раствор. Емкость закрывают, встряхивают и оставляют в тёмном месте на месяц. Не забывайте встряхивать каждые 4-5 дней.

Уточнения

Оре́х гре́цкий (лат. Júglans régia) — вид деревьев рода Орех семейства Ореховые (Juglandaceae). Известная издревле ценная плодовая культура.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Горбунова София
Специализируется на диагностике и лечении всех видов заболеваний сердечно-сосудистой патологии у детей, владеет методами функциональной диагностики для исследования сердечно-сосудистой системы
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