Эти 6 дефицитов блокируют похудение: вот как их распознать

Вы строго следите за питанием, регулярно тренируетесь, но вес словно "застыл"? Вполне возможно, дело не в калориях или нагрузке, а в нехватке ключевых витаминов и микроэлементов. Даже самый выверенный рацион и идеальный график тренировок могут оказаться бессильными, если организму не хватает строительного материала для нормальной работы.
Витамин D помогает усваивать кальций и фосфор, поддерживая кости и ткани в здоровом состоянии. Но его роль этим не ограничивается.
Нормализует уровень инсулина, улучшает метаболизм
Регулирует гормоны лептин и грелин — ответственные за чувство сытости и голода
Поддерживает мышечную массу, которая необходима для сжигания калорий
Дефицит D может провоцировать переедание, слабость мышц и накопление жира в области живота.
Этот микроэлемент важен не только для нервной системы, но и для полноценного сна и восстановления после тренировок.
Снижает уровень стресса и улучшает качество сна
Предотвращает бессонницу и переедание на фоне тревожности
Помогает бороться с судорогами и усталостью
Источники: орехи, тыквенные и подсолнечные семечки, шпинат, цельнозерновые, бобовые, черный шоколад.
Без него не обойтись — цинк регулирует гормоны щитовидной железы и лептин.
Участвует в синтезе белка и сохранении мышц
Повышает чувствительность к инсулину
Предотвращает резкие скачки сахара и "волчий аппетит"
Больше всего цинка в морепродуктах, мясе, тыквенных семечках.
Низкий уровень железа снижает активность и желание двигаться. Апатия, подавленность и потеря мотивации — типичные спутники дефицита.
Ищите железо в красном мясе, печени, зелени и бобовых.
В6, B12 и фолиевая кислота играют ключевую роль в переработке еды в энергию.
Поддерживают быстрый метаболизм
Предотвращают хроническую усталость и упадок сил
Найдете их в мясе, рыбе, яйцах и злаках.
Если щитовидная железа работает плохо, про похудение можно забыть. Йод и селен — её главные союзники.
Йод есть в морской капусте и рыбе, селен — в бразильских орехах, яйцах и морепродуктах.
Ма́гний (химический символ — Mg, от лат. Magnesium) — химический элемент 2-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы второй группы, IIA) третьего периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева с атомным номером 12.
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