Эти 6 дефицитов блокируют похудение: вот как их распознать

2:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вы строго следите за питанием, регулярно тренируетесь, но вес словно "застыл"? Вполне возможно, дело не в калориях или нагрузке, а в нехватке ключевых витаминов и микроэлементов. Даже самый выверенный рацион и идеальный график тренировок могут оказаться бессильными, если организму не хватает строительного материала для нормальной работы.

Фото: commons.wikimedia.org by ElsBrinkerink, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Витамины

1. Витамин D: гормоны под контролем

Витамин D помогает усваивать кальций и фосфор, поддерживая кости и ткани в здоровом состоянии. Но его роль этим не ограничивается.

Нормализует уровень инсулина, улучшает метаболизм

Регулирует гормоны лептин и грелин — ответственные за чувство сытости и голода

Поддерживает мышечную массу, которая необходима для сжигания калорий

Дефицит D может провоцировать переедание, слабость мышц и накопление жира в области живота.

2. Магний: антивес и антистресс

Этот микроэлемент важен не только для нервной системы, но и для полноценного сна и восстановления после тренировок.

Снижает уровень стресса и улучшает качество сна

Предотвращает бессонницу и переедание на фоне тревожности

Помогает бороться с судорогами и усталостью

Источники: орехи, тыквенные и подсолнечные семечки, шпинат, цельнозерновые, бобовые, черный шоколад.

3. Цинк: ускоритель обмена веществ

Без него не обойтись — цинк регулирует гормоны щитовидной железы и лептин.

Участвует в синтезе белка и сохранении мышц

Повышает чувствительность к инсулину

Предотвращает резкие скачки сахара и "волчий аппетит"

Больше всего цинка в морепродуктах, мясе, тыквенных семечках.

4. Железо: энергия и мотивация

Низкий уровень железа снижает активность и желание двигаться. Апатия, подавленность и потеря мотивации — типичные спутники дефицита.

Ищите железо в красном мясе, печени, зелени и бобовых.

5. Витамины группы B: топливо для тела

В6, B12 и фолиевая кислота играют ключевую роль в переработке еды в энергию.

Поддерживают быстрый метаболизм

Предотвращают хроническую усталость и упадок сил

Найдете их в мясе, рыбе, яйцах и злаках.

6. Йод и селен: щитовидка — ваш метаболический мотор

Если щитовидная железа работает плохо, про похудение можно забыть. Йод и селен — её главные союзники.

Йод есть в морской капусте и рыбе, селен — в бразильских орехах, яйцах и морепродуктах.

Уточнения

Ма́гний (химический символ — Mg, от лат. Magnesium) — химический элемент 2-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы второй группы, IIA) третьего периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева с атомным номером 12.

