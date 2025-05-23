Этот овощ мощнее таблеток: заменит диету и улучшит самочувствие

2:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Зеленые побеги с нежным вкусом — не просто ресторанная прихоть. Спаржа обладает множеством свойств, которые делают её настоящим подарком для здоровья.

Фото: commons.wikimedia.org by Kylie solong, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Спаржа

Минимум калорий — максимум пользы

Всего 20 калорий на 100 граммов, но при этом масса клетчатки, антиоксидантов и витаминов. Неудивительно, что этот овощ советуют тем, кто хочет похудеть, не теряя энергию и бодрость. Спаржа помогает поддерживать работу нервной системы и улучшает пищеварение.

Мочегонный эффект без таблеток

Да, она меняет запах мочи — но всё не просто так. Спаржа содержит вещества, которые усиливают выведение жидкости из организма. Это важно для людей с отеками, гипертонией и сердечно-сосудистыми проблемами. Естественно, мягко и без побочных эффектов.

Поддержка для мозга и нервов

Фолиевая кислота, витамины группы B и антиоксиданты в составе помогают улучшить память, концентрацию и общее состояние нервной системы. Особенно важны фолаты: они участвуют в синтезе нейромедиаторов — химических "почтальонов" мозга.

Репродуктивное здоровье под контролем

Спаржа — настоящий союзник гормонального баланса. Она содержит сапонин протодиосцин, который помогает поддерживать либидо и нормальную работу репродуктивной системы у мужчин и женщин. Особенно это актуально после менопаузы. Витамины С, Е и глутатион защищают клетки от окислительного стресса, что важно для качества сперматозоидов и яйцеклеток.

Здоровье кишечника — без аптечных пробиотиков

В составе спаржи — инулин, пребиотик, улучшающий баланс микрофлоры. Он уменьшает газообразование, помогает при запорах и даже может снижать воспаление в кишечнике. Спаржа — идеальный овощ для тех, кто на диете: мало сахара, мало калорий, максимум пользы.

Уточнения

Спа́ржа (лат. Aspáragus) — род растений семейства спаржевые, рассеянных по всему миру, преимущественно в сухом климате.

