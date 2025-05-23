Онкология и курица: неожиданная связь, о которой вы не знали

1:34 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Курица давно считается диетическим продуктом, но недавнее исследование итальянских учёных может изменить ваше мнение. Оказывается, чрезмерное потребление этого мяса может быть связано с онкологическими заболеваниями.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Куриная тушка

Новые данные, которые вызывают тревогу

Учёные из Национального института гастроэнтерологии Италии опубликовали исследование в журнале Nutrients. Они обнаружили, что употребление более 300 граммов куриного мяса в неделю повышает риск развития рака желудочно-кишечного тракта на 27% по сравнению с теми, кто ест не более 100 граммов.

Почему курица больше не кажется такой безобидной

Раньше курятина считалась максимально безопасной альтернативой красному мясу. Но времена меняются: современные методы выращивания птицы включают использование антибиотиков и гормонов, которые могут накапливаться в мясе.

Кроме того, есть ещё один тревожный момент. По словам учёных, слишком высокая температура приготовления — ещё один фактор риска. Перегрев может привести к образованию канцерогенов.

Стоит ли срочно отказываться от курицы

Выбирайте органическую курятину без антибиотиков;

Готовьте на щадящих температурах — не выше 140°C;

Включайте в рацион другие источники белка: индейку, рыбу, бобовые, тофу.

Итак, полностью отказываться от курицы не нужно, но стоит изменить подход к её выбору и приготовлению.

Уточнения

Ку́рица или дома́шняя ку́рица (вид лат. Gallus gallus, подвид Gallus gallus domesticus, иногда — Gallus domesticus; самец — пету́х, птенцы — цыпля́та) — самая многочисленная и распространённая домашняя птица, а в XXI веке — самый многочисленный на Земле вид птиц.

