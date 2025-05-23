Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Швеция ищет Пастрняка. Его партнёр из Бостона отказывается с ним общаться, и вот почему
Никогда не поздно учиться: Дженсен Хуанг о важности освоения ChatGPT и Gemini Pro
Лето — не повод стричься! Рабочие советы, как спасти волосы от сухости и сечения
От песни Путана до гимна России: как прошёл день рождения Леры Кудрявцевой
Эффективные способы контроля за птицами: как спасти растущие кабачки
Семя в срок — тыква на вес золота: как выбрать день, от которого зависит весь урожай
В 100 раз сильнее кремов от морщин: спасает сосуды, разгоняет кровь и стирает туман в голове
Алкоголь ушёл — или только кажется? Сколько часов нельзя садиться за руль
Как ваша SIM-карта может стать врагом? Узнайте о 3 причинах поломки

Онкология и курица: неожиданная связь, о которой вы не знали

1:34
Здоровье

Курица давно считается диетическим продуктом, но недавнее исследование итальянских учёных может изменить ваше мнение. Оказывается, чрезмерное потребление этого мяса может быть связано с онкологическими заболеваниями.

Куриная тушка
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Куриная тушка

Новые данные, которые вызывают тревогу

Учёные из Национального института гастроэнтерологии Италии опубликовали исследование в журнале Nutrients. Они обнаружили, что употребление более 300 граммов куриного мяса в неделю повышает риск развития рака желудочно-кишечного тракта на 27% по сравнению с теми, кто ест не более 100 граммов.

Почему курица больше не кажется такой безобидной

Раньше курятина считалась максимально безопасной альтернативой красному мясу. Но времена меняются: современные методы выращивания птицы включают использование антибиотиков и гормонов, которые могут накапливаться в мясе.

Кроме того, есть ещё один тревожный момент. По словам учёных, слишком высокая температура приготовления — ещё один фактор риска. Перегрев может привести к образованию канцерогенов.

Стоит ли срочно отказываться от курицы

  • Выбирайте органическую курятину без антибиотиков;
  • Готовьте на щадящих температурах — не выше 140°C;
  • Включайте в рацион другие источники белка: индейку, рыбу, бобовые, тофу.

Итак, полностью отказываться от курицы не нужно, но стоит изменить подход к её выбору и приготовлению.

Уточнения

Ку́рица или дома́шняя ку́рица (вид лат. Gallus gallus, подвид Gallus gallus domesticus, иногда — Gallus domesticus; самец — пету́х, птенцы — цыпля́та) — самая многочисленная и распространённая домашняя птица, а в XXI веке — самый многочисленный на Земле вид птиц.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
Сейчас читают
Как кошка чувствует себя любимой: важные повседневные сигналы
Домашние животные
Как кошка чувствует себя любимой: важные повседневные сигналы Аудио 
Минус на весах — уже с завтра: эти 5 вечерних привычек запускают жиросжигание
Новости спорта
Минус на весах — уже с завтра: эти 5 вечерних привычек запускают жиросжигание Аудио 
Съел один — страдает весь самолёт: бортпроводники просят не брать эти продукты
Еда и рецепты
Съел один — страдает весь самолёт: бортпроводники просят не брать эти продукты Аудио 
Популярное
Привлекательная цена и кошмар под капотом — три провальных кроссовера

Три б/у кроссовера, чья низкая цена — не повод для покупки. Их моторы полны сюрпризов, а ремонт может обойтись дороже самой машины. Подробности — внутри.

Привлекательная цена и кошмар под капотом — три провальных кроссовера
Дизайн туалетов в краснодарском парке Галицкого изменит ваше представление о санузлах
Дизайн туалетов в краснодарском парке Галицкого изменит ваше представление о санузлах
6 самых странных блюд из советской столовой, которые нас немного пугали
Шторы больше не в моде? Вот чем их заменяют в интерьере
Канцлер Мерц нарушает табу и посылает немцев умирать в Литве за НАТО Любовь Степушова Генетический код гения: какие тайны скрывает ДНК Леонардо да Винчи Игорь Буккер Паника ВСУ на фронте: как события в Днепропетровской области меняют правила игры? Дмитрий Плотников
Поверить не могу: Сергей Лазарев посетил выпускной дочери в детском саду
Угнали Range Rover за 50 тысяч — но забыли про маленький сюрприз внутри
Дима Билан высказался об участии певца Шамана в Интервидении
Дима Билан высказался об участии певца Шамана в Интервидении
Последние материалы
Никогда не поздно учиться: Дженсен Хуанг о важности освоения ChatGPT и Gemini Pro
От песни Путана до гимна России: как прошёл день рождения Леры Кудрявцевой
Онкология и курица: неожиданная связь, о которой вы не знали
Эффективные способы контроля за птицами: как спасти растущие кабачки
Семя в срок — тыква на вес золота: как выбрать день, от которого зависит весь урожай
В 100 раз сильнее кремов от морщин: спасает сосуды, разгоняет кровь и стирает туман в голове
Алкоголь ушёл — или только кажется? Сколько часов нельзя садиться за руль
Как ваша SIM-карта может стать врагом? Узнайте о 3 причинах поломки
Сон в облаке свежести: способ, который делает матрас ароматным, как после дождя
Похоже на обычного, а опасен смертельно: в США — нашествие ядовитых муравьёв
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.