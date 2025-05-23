Онкология и курица: неожиданная связь, о которой вы не знали

Курица давно считается диетическим продуктом, но недавнее исследование итальянских учёных может изменить ваше мнение. Оказывается, чрезмерное потребление этого мяса может быть связано с онкологическими заболеваниями.
Учёные из Национального института гастроэнтерологии Италии опубликовали исследование в журнале Nutrients. Они обнаружили, что употребление более 300 граммов куриного мяса в неделю повышает риск развития рака желудочно-кишечного тракта на 27% по сравнению с теми, кто ест не более 100 граммов.
Раньше курятина считалась максимально безопасной альтернативой красному мясу. Но времена меняются: современные методы выращивания птицы включают использование антибиотиков и гормонов, которые могут накапливаться в мясе.
Кроме того, есть ещё один тревожный момент. По словам учёных, слишком высокая температура приготовления — ещё один фактор риска. Перегрев может привести к образованию канцерогенов.
Итак, полностью отказываться от курицы не нужно, но стоит изменить подход к её выбору и приготовлению.
Ку́рица или дома́шняя ку́рица (вид лат. Gallus gallus, подвид Gallus gallus domesticus, иногда — Gallus domesticus; самец — пету́х, птенцы — цыпля́та) — самая многочисленная и распространённая домашняя птица, а в XXI веке — самый многочисленный на Земле вид птиц.
Три б/у кроссовера, чья низкая цена — не повод для покупки. Их моторы полны сюрпризов, а ремонт может обойтись дороже самой машины. Подробности — внутри.