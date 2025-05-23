Безалкогольное пиво: не только вкус, но и неожиданный вред

1:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Безалкогольное пиво кажется идеальной альтернативой обычному алкоголю: вкус — тот же, а вреда, казалось бы, меньше. Но действительно ли оно так безопасно?

Фото: unsplash.com by Уил Стюарт, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Руки с пивными бутылками на закате

Алкоголь, о котором молчат

На деле "нулевка" — вовсе не нулевая. По российским и многим международным стандартам, напиток считается безалкогольным, если содержание этанола не превышает 0,5%. Но это всё ещё алкоголь.

Люди думают, что там 0%, но это не так. А если пить часто — эти 0,5% могут накапливаться.

Такие микродозы алкоголя сопоставимы с теми, что содержатся в квасе или кефире. Однако для беременных, водителей, детей и тех, кто сознательно отказался от спиртного, даже такие количества могут иметь значение.

Сахарная ловушка

Чтобы сохранить вкус после удаления алкоголя, производители часто добавляют в напиток сахар. Иногда — в немалых количествах.

Некоторые марки содержат до 8 г сахара на 100 мл. Это до 40 г — 8 чайных ложек — в одной бутылке!

Последствия:

Высокая калорийность: напиток может быть не таким "лёгким", как кажется.

Резкие скачки сахара в крови — опасны для диабетиков и людей с инсулинорезистентностью.

Повышенная нагрузка на поджелудочную железу.

Хмель и гормоны

Хмель, присутствующий и в "нулевке", содержит фитоэстрогены — растительные вещества, которые имитируют женские гормоны.

Чрезмерное потребление может влиять на гормональный фон мужчин и женщин. Исследования продолжаются, но настороженность — не лишняя.

Особенно это актуально для людей с гормональными нарушениями или повышенной чувствительностью к эстрогену.

Уточнения

Безалкогольное пиво — напиток, по вкусу похожий на традиционное пиво, но содержащий небольшое количество алкоголя (от 0 до 2 % в зависимости от страны).

