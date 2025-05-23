Безалкогольное пиво: не только вкус, но и неожиданный вред

Безалкогольное пиво кажется идеальной альтернативой обычному алкоголю: вкус — тот же, а вреда, казалось бы, меньше. Но действительно ли оно так безопасно?
На деле "нулевка" — вовсе не нулевая. По российским и многим международным стандартам, напиток считается безалкогольным, если содержание этанола не превышает 0,5%. Но это всё ещё алкоголь.
Люди думают, что там 0%, но это не так. А если пить часто — эти 0,5% могут накапливаться.
Такие микродозы алкоголя сопоставимы с теми, что содержатся в квасе или кефире. Однако для беременных, водителей, детей и тех, кто сознательно отказался от спиртного, даже такие количества могут иметь значение.
Чтобы сохранить вкус после удаления алкоголя, производители часто добавляют в напиток сахар. Иногда — в немалых количествах.
Некоторые марки содержат до 8 г сахара на 100 мл. Это до 40 г — 8 чайных ложек — в одной бутылке!
Хмель, присутствующий и в "нулевке", содержит фитоэстрогены — растительные вещества, которые имитируют женские гормоны.
Чрезмерное потребление может влиять на гормональный фон мужчин и женщин. Исследования продолжаются, но настороженность — не лишняя.
Особенно это актуально для людей с гормональными нарушениями или повышенной чувствительностью к эстрогену.
Безалкогольное пиво — напиток, по вкусу похожий на традиционное пиво, но содержащий небольшое количество алкоголя (от 0 до 2 % в зависимости от страны).
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