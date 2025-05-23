Обычная ошибка с бритвой, которая может привести к инфекции

2:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кажется удобным держать всё под рукой в ванной — бритву, мочалку, гель. Особенно когда спешишь и каждая секунда на счету. Но именно привычка хранить бритву в душе может обернуться серьёзными проблемами.

Фото: commons.wikimedia.org by David Monniaux, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Бритва

Чем это грозит

Во влажной среде душевая бритва — настоящий рассадник микробов. Ржавчина, бактерии, плесень — всё это активно развивается на лезвии и ручке, особенно если вы оставляете прибор мокрым.

Одно из исследований показало: на влажной ручке одноразовой бритвы может быть до 5 миллионов бактерий. Среди них — опасные стрептококки и стафилококки.

У многоразовых бритв ситуация не намного лучше. Хотя на их ручках бактерий меньше (до 160 тысяч), сменные картриджи загрязняются ничуть не меньше, чем у одноразовых. А теперь сравните: на компьютерной мыши — около 50 КОЕ, на кухонном полотенце — более 134 тысяч.

Почему бактерии так опасны

Порезы от бритвы в условиях повышенной бактериальной активности становятся вратами для инфекций. Именно из-за этого могут возникнуть раздражения, вросшие волосы, нарывы, воспаления. Бывали случаи, когда банальное бритьё оборачивалось серьёзными медицинскими последствиями.

И главное — бактерии размножаются молниеносно. Во влажной среде их количество может удвоиться всего за 20 минут!

Что делать

после использования обязательно промывать бритву;

тщательно вытирать её сухим полотенцем;

не оставлять на открытых полках — лучше убирать в ящик или закрытую тумбу.

Важно: даже если лезвие из нержавеющей стали, это не гарантия полной безопасности. Металлы окисляются, и со временем на коже могут появляться микротрещины, раздражения и воспаления.

Правильный уход продлит срок службы бритвы и убережёт вашу кожу от неприятностей.

Уточнения

Стафилоко́кки (лат. Staphylococcus, от др.-греч. σταφυλή ‘виноградная гроздь’ и κόκκος ‘зерно, ягода’) — род бактерий семейства Staphylococcaceae.

