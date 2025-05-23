Обычная ошибка с бритвой, которая может привести к инфекции

Кажется удобным держать всё под рукой в ванной — бритву, мочалку, гель. Особенно когда спешишь и каждая секунда на счету. Но именно привычка хранить бритву в душе может обернуться серьёзными проблемами.
Во влажной среде душевая бритва — настоящий рассадник микробов. Ржавчина, бактерии, плесень — всё это активно развивается на лезвии и ручке, особенно если вы оставляете прибор мокрым.
Одно из исследований показало: на влажной ручке одноразовой бритвы может быть до 5 миллионов бактерий. Среди них — опасные стрептококки и стафилококки.
У многоразовых бритв ситуация не намного лучше. Хотя на их ручках бактерий меньше (до 160 тысяч), сменные картриджи загрязняются ничуть не меньше, чем у одноразовых. А теперь сравните: на компьютерной мыши — около 50 КОЕ, на кухонном полотенце — более 134 тысяч.
Порезы от бритвы в условиях повышенной бактериальной активности становятся вратами для инфекций. Именно из-за этого могут возникнуть раздражения, вросшие волосы, нарывы, воспаления. Бывали случаи, когда банальное бритьё оборачивалось серьёзными медицинскими последствиями.
И главное — бактерии размножаются молниеносно. Во влажной среде их количество может удвоиться всего за 20 минут!
Важно: даже если лезвие из нержавеющей стали, это не гарантия полной безопасности. Металлы окисляются, и со временем на коже могут появляться микротрещины, раздражения и воспаления.
Правильный уход продлит срок службы бритвы и убережёт вашу кожу от неприятностей.
Стафилоко́кки (лат. Staphylococcus, от др.-греч. σταφυλή ‘виноградная гроздь’ и κόκκος ‘зерно, ягода’) — род бактерий семейства Staphylococcaceae.
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