Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тайный монастырь Венгрии: где проходят закрытые заседания власти
Сад без сорняков: мощь уксуса против моющего средства – итоги битвы
Собака снова мочится в доме? Это может быть признак тревоги
Ломаются чаще, чем заводятся: рейтинг авто, которых стоит избегать
Спасает зрение, как дорогие процедуры: этот продукт стоит копейки
Легенда или фейк: был ли секретный ВАЗ для КГБ?
Одуванчики в вашей тарелке: рекомендации по введению в рацион и простой рецепт от диетолога
Тысяча долларов и ни грамма пота: машина, которая перепишет агрономию
Управление или хаос? Как жители Пакистана производят незаконную добычу золота в реке Инд

Обычная ошибка с бритвой, которая может привести к инфекции

2:02
Здоровье

Кажется удобным держать всё под рукой в ванной — бритву, мочалку, гель. Особенно когда спешишь и каждая секунда на счету. Но именно привычка хранить бритву в душе может обернуться серьёзными проблемами.

Бритва
Фото: commons.wikimedia.org by David Monniaux, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Бритва

Чем это грозит

Во влажной среде душевая бритва — настоящий рассадник микробов. Ржавчина, бактерии, плесень — всё это активно развивается на лезвии и ручке, особенно если вы оставляете прибор мокрым.

Одно из исследований показало: на влажной ручке одноразовой бритвы может быть до 5 миллионов бактерий. Среди них — опасные стрептококки и стафилококки.
У многоразовых бритв ситуация не намного лучше. Хотя на их ручках бактерий меньше (до 160 тысяч), сменные картриджи загрязняются ничуть не меньше, чем у одноразовых. А теперь сравните: на компьютерной мыши — около 50 КОЕ, на кухонном полотенце — более 134 тысяч.

Почему бактерии так опасны

Порезы от бритвы в условиях повышенной бактериальной активности становятся вратами для инфекций. Именно из-за этого могут возникнуть раздражения, вросшие волосы, нарывы, воспаления. Бывали случаи, когда банальное бритьё оборачивалось серьёзными медицинскими последствиями.

И главное — бактерии размножаются молниеносно. Во влажной среде их количество может удвоиться всего за 20 минут!

Что делать

  • после использования обязательно промывать бритву;
  • тщательно вытирать её сухим полотенцем;
  • не оставлять на открытых полках — лучше убирать в ящик или закрытую тумбу.

Важно: даже если лезвие из нержавеющей стали, это не гарантия полной безопасности. Металлы окисляются, и со временем на коже могут появляться микротрещины, раздражения и воспаления.

Правильный уход продлит срок службы бритвы и убережёт вашу кожу от неприятностей.

Уточнения

Стафилоко́кки (лат. Staphylococcus, от др.-греч. σταφυλή ‘виноградная гроздь’ и κόκκος ‘зерно, ягода’) — род бактерий семейства Staphylococcaceae.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
Сейчас читают
Эта рыба вытесняет лосося с прилавков — пользы больше, стоит в разы дешевле
Еда и рецепты
Эта рыба вытесняет лосося с прилавков — пользы больше, стоит в разы дешевле Аудио 
Как кошка чувствует себя любимой: важные повседневные сигналы
Домашние животные
Как кошка чувствует себя любимой: важные повседневные сигналы Аудио 
6 самых странных блюд из советской столовой, которые нас немного пугали
Еда и рецепты
6 самых странных блюд из советской столовой, которые нас немного пугали Аудио 
Популярное
Привлекательная цена и кошмар под капотом — три провальных кроссовера

Три б/у кроссовера, чья низкая цена — не повод для покупки. Их моторы полны сюрпризов, а ремонт может обойтись дороже самой машины. Подробности — внутри.

Привлекательная цена и кошмар под капотом — три провальных кроссовера
Дизайн туалетов в краснодарском парке Галицкого изменит ваше представление о санузлах
Дизайн туалетов в краснодарском парке Галицкого изменит ваше представление о санузлах
Дима Билан высказался об участии певца Шамана в Интервидении
Поверить не могу: Сергей Лазарев посетил выпускной дочери в детском саду
Канцлер Мерц нарушает табу и посылает немцев умирать в Литве за НАТО Любовь Степушова Генетический код гения: какие тайны скрывает ДНК Леонардо да Винчи Игорь Буккер Паника ВСУ на фронте: как события в Днепропетровской области меняют правила игры? Дмитрий Плотников
Угнали Range Rover за 50 тысяч — но забыли про маленький сюрприз внутри
6 самых странных блюд из советской столовой, которые нас немного пугали
Шторы больше не в моде? Вот чем их заменяют в интерьере
Шторы больше не в моде? Вот чем их заменяют в интерьере
Последние материалы
Безалкогольное пиво: не только вкус, но и неожиданный вред
Лимонная мания: как выращивать это замечательное дерево у себя дома
У этой марки нет конкурентов на вторичке — спрос зашкаливает
Забытые уголки Лацио: почему это путешествие возродит вашу любовь к Италии
5 странных машин СССР, о которых не расскажут в музее
Что означает, если у вас дома живёт серый кот: толкование, которое удивит
Курение убивает не сразу: плата придёт позже, но по полной и без шансов
Шокирующие цены на продукты в Норвегии: от сливочного масла до знаменитого норвежского лосося
Ни истерик, ни обид: как оставшийся жить с отцом сын Муцениеце отреагировал на помолвку актрисы
Этот предмет в ванной делает ваш дом рассадником бактерий
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.