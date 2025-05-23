Кажется вкусно, а на деле путь к онкологии: что лежит в вашей морозилке

Выбираете продукты по принципу "быстро, удобно, вкусно"? Осторожно: некоторые из них могут таить опасность, способную серьёзно навредить вашему здоровью. Внимание экспертов привлекли полуфабрикаты, которые регулярно оказываются в продуктовых корзинах — и не просто так.
Основная угроза кроется в глубокой промышленной переработке. Именно она превращает еду в долгоживущие "удобные" блюда, напичканные консервантами, усилителями вкуса и, что особенно тревожно, канцерогенами.
Самое тревожное — эти продукты нередко выглядят аппетитно и кажутся безвредными.
В составе — нитриты и нитраты. При нагревании они могут превращаться в нитрозамины — вещества, напрямую связанные с онкологией. Не случайно еще в 2015 году ВОЗ признала переработанное мясо фактором риска рака кишечника.
Привлекательная упаковка и аромат — всего лишь маска. Под ней скрываются трансжиры, ароматизаторы и сахар, которые могут вызывать воспаления и повышать риск развития раковых заболеваний.
Их главный "вкус" обеспечивают глутамат натрия, красители и стабилизаторы. Постоянное потребление таких компонентов нарушает обмен веществ и увеличивает риск онкологии.
Ваше здоровье — в ваших руках. И часто оно начинается с того, что оказывается на тарелке.
Полуфабрикат — изделие, полученное из сырья при первичной обработке и нуждающееся в дальнейших манипуляциях для превращения в полноценный продукт.
Три б/у кроссовера, чья низкая цена — не повод для покупки. Их моторы полны сюрпризов, а ремонт может обойтись дороже самой машины. Подробности — внутри.