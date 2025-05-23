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Кажется вкусно, а на деле путь к онкологии: что лежит в вашей морозилке

1:59
Здоровье

Выбираете продукты по принципу "быстро, удобно, вкусно"? Осторожно: некоторые из них могут таить опасность, способную серьёзно навредить вашему здоровью. Внимание экспертов привлекли полуфабрикаты, которые регулярно оказываются в продуктовых корзинах — и не просто так.

полуфабрикаты
Фото: freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
полуфабрикаты

Что делает полуфабрикаты опасными

Основная угроза кроется в глубокой промышленной переработке. Именно она превращает еду в долгоживущие "удобные" блюда, напичканные консервантами, усилителями вкуса и, что особенно тревожно, канцерогенами.

Самое тревожное — эти продукты нередко выглядят аппетитно и кажутся безвредными.

Самые вредные из "удобной еды"

Колбасы и ветчина

В составе — нитриты и нитраты. При нагревании они могут превращаться в нитрозамины — вещества, напрямую связанные с онкологией. Не случайно еще в 2015 году ВОЗ признала переработанное мясо фактором риска рака кишечника.

Замороженные пиццы и пирожки

Привлекательная упаковка и аромат — всего лишь маска. Под ней скрываются трансжиры, ароматизаторы и сахар, которые могут вызывать воспаления и повышать риск развития раковых заболеваний.

Быстрая лапша и растворимые бульоны

Их главный "вкус" обеспечивают глутамат натрия, красители и стабилизаторы. Постоянное потребление таких компонентов нарушает обмен веществ и увеличивает риск онкологии.

Как защититься

  1. Читай этикетки — список ингредиентов не должен напоминать химический справочник.
  2. Выбирай свежую пищу — домашняя еда без "улучшителей" всегда безопаснее.
  3. Избегай продуктов с длительным сроком хранения — в них чаще всего скрываются опасные добавки.

Ваше здоровье — в ваших руках. И часто оно начинается с того, что оказывается на тарелке.

Уточнения

Полуфабрикат — изделие, полученное из сырья при первичной обработке и нуждающееся в дальнейших манипуляциях для превращения в полноценный продукт.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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