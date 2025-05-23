Привычные блюда, которые тайно разрушают здоровье сосудов

Вы регулярно едите привычные продукты, не подозревая, что они могут ежедневно "подкручивать" вам давление? Между тем гипертония всё чаще диагностируется у людей едва за 30 — и виновата в этом не только наследственность или стресс.
Повышенное артериальное давление уже давно перестало быть проблемой только для старшего поколения. Его "омолаживание" связано не только с малоподвижным образом жизни и недостатком сна, но и с содержимым наших тарелок.
Ольга подчёркивает, что некоторые продукты незаметно, но стабильно ухудшают состояние сосудов. Среди них:
Гипертония нередко протекает без симптомов, за что получила прозвище "тихий убийца". Но если прислушаться к себе, можно заметить тревожные сигналы:
В тяжёлых случаях возможны: резкая головная боль, онемение, потеря речи или сознания — признаки гипертонического криза или инсульта.
Артериа́льная гипертензи́я АГ; гипертони́я (др.-греч. ὑπέρ «над, выше» + τόνος «натяжение; тон») — синдром повышения систолического артериального давления (САД) от 140 мм рт. ст. и выше, и одновременно или самостоятельно — диастолического АД (ДАД) ≥ 90 мм рт. ст.
Певец Дима Билан прокомментировал новость о том, что певец Шаман будет представлять Россию на международном конкурсе "Интервидение".