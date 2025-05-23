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Привычные блюда, которые тайно разрушают здоровье сосудов

1:52
Здоровье

Вы регулярно едите привычные продукты, не подозревая, что они могут ежедневно "подкручивать" вам давление? Между тем гипертония всё чаще диагностируется у людей едва за 30 — и виновата в этом не только наследственность или стресс.

Перекус
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Перекус

Повышенное артериальное давление уже давно перестало быть проблемой только для старшего поколения. Его "омолаживание" связано не только с малоподвижным образом жизни и недостатком сна, но и с содержимым наших тарелок.

Что стоит исключить из рациона

Ольга подчёркивает, что некоторые продукты незаметно, но стабильно ухудшают состояние сосудов. Среди них:

  • Соль — избыток натрия напрямую влияет на давление;
  • Колбасы и копчёности — скрытая соль и химия;
  • Сыры с высоким содержанием соли, особенно твёрдые сорта и брынза;
  • Кофеин — кофе, энергетики, чёрный и зелёный чай;
  • Сладости и выпечка с трансжирами — удар по сосудам и фигуре;
  • Маринады — огурцы, капуста и другая "баночная радость";
  • Газировка — сочетание сахара и кофеина оказывает двойное воздействие.

Как понять, что давление уже высокое

Гипертония нередко протекает без симптомов, за что получила прозвище "тихий убийца". Но если прислушаться к себе, можно заметить тревожные сигналы:

  • давящая боль в затылке, особенно по утрам;
  • головокружение, нестабильность;
  • пульсация или шум в ушах;
  • "мушки", затуманенное зрение;
  • сердцебиение, одышка, боль в груди;
  • тошнота, иногда рвота;
  • покраснение лица, потливость;
  • раздражительность, усталость, тревожность.

В тяжёлых случаях возможны: резкая головная боль, онемение, потеря речи или сознания — признаки гипертонического криза или инсульта.

Уточнения

Артериа́льная гипертензи́я АГ; гипертони́я (др.-греч. ὑπέρ «над, выше» + τόνος «натяжение; тон») — синдром повышения систолического артериального давления (САД) от 140 мм рт. ст. и выше, и одновременно или самостоятельно — диастолического АД (ДАД) ≥ 90 мм рт. ст.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Горбунова София
Специализируется на диагностике и лечении всех видов заболеваний сердечно-сосудистой патологии у детей, владеет методами функциональной диагностики для исследования сердечно-сосудистой системы
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