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Какой лосось поможет худеть с удовольствием — раскрыт секрет

1:27
Здоровье

Можно ли худеть и наслаждаться едой одновременно? Этот вопрос волнует многих, кто следит за фигурой. При выборе между слабосоленым и запеченным лососем нужно ориентироваться не только на цифры в таблице калорий.

Стейк из лосося на гриле
Фото: commons.wikimedia.org by DanaTentis, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стейк из лосося на гриле

Еда должна дарить радость. Если ваша еда очень полезная, но она вас не радует, она перестанет быть вашей едой.

Почему лосось так ценен при похудении

Этот продукт — настоящий кладезь полезностей. В 100 граммах лосося — полноценный белок, надолго дарящий сытость, и омега-3 жирные кислоты, которые помогают метаболизму работать как часы.

Слабосоленый лосось содержит 200-220 ккал на 100 г. Калорийность может быть выше из-за концентрации жиров, вызванной потерей влаги.
Запеченный лосось без масла — 180-210 ккал. Но стоит добавить соус или масло — и цифры резко растут.

Слушайте себя, а не диету

Не загоняйте себя в рамки. Любите слабосоленый вариант? Наслаждайтесь, просто не забывайте о размере порции и умеренном потреблении соли. Нравится запечённый — тоже отлично. Используйте лимон, травы, овощи — и откажитесь от лишнего жира.

Главное — не превратить питание в повинность. Диета должна не только стройнить, но и радовать.

Уточнения

Атлантический лосось или озёрный лосось, или сёмга (лат. Salmo salar), — вид лососёвых рыб из рода лососей.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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