Глаза просят пощады: что может натворить капля подводки и это не шутка

Любите подчёркивать глаза, прокрашивая внутреннюю линию века? Будьте осторожны: эта привычка может обернуться неприятными последствиями.
Американский офтальмолог Бриттани Карвер предупреждает: нанесение подводки или карандаша на ватерлинию — участок между основанием роста ресниц и глазным яблоком — может привести к сухости глаз. Всё из-за того, что микрочастицы косметики попадают в слёзную плёнку, нарушая её состав.
Сама ватерлиния — это зона, где расположены сальные железы. Они выделяют жир, который формирует защитную плёнку, удерживающую влагу на поверхности глаза. Если эти железы закупориваются, они могут перестать функционировать. Результат — неприятная сухость и раздражение глаз.
Не забывайте снимать макияж перед сном. Остатки туши, теней и подводки могут не только сушить глаза, но и стать причиной воспалений.
Особое внимание — сроку годности косметики. Просроченные средства часто становятся рассадником бактерий и вызывают инфекционные заболевания, включая конъюнктивит. Грязные кисти и спонжи — не менее опасны.
И никогда не делитесь своей косметикой! Особенно тушью и подводкой: именно через них инфекции передаются быстрее всего.
Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.
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