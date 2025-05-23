Глаза просят пощады: что может натворить капля подводки и это не шутка

1:47 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Любите подчёркивать глаза, прокрашивая внутреннюю линию века? Будьте осторожны: эта привычка может обернуться неприятными последствиями.

Фото: Designed be Freepik by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Вечерний макияж

Почему это опасно

Американский офтальмолог Бриттани Карвер предупреждает: нанесение подводки или карандаша на ватерлинию — участок между основанием роста ресниц и глазным яблоком — может привести к сухости глаз. Всё из-за того, что микрочастицы косметики попадают в слёзную плёнку, нарушая её состав.

Сама ватерлиния — это зона, где расположены сальные железы. Они выделяют жир, который формирует защитную плёнку, удерживающую влагу на поверхности глаза. Если эти железы закупориваются, они могут перестать функционировать. Результат — неприятная сухость и раздражение глаз.

Важно знать:

Веко выделяет три типа жидкости: воду (слёзы), слизь (та самая, что бывает по утрам) и жир.

Нарушение баланса этих компонентов приводит к снижению увлажнённости глаза.

Белые и кремовые карандаши, популярные для зрительного увеличения глаз, тоже могут быть опасны при частом применении.

Что ещё стоит учесть

Не забывайте снимать макияж перед сном. Остатки туши, теней и подводки могут не только сушить глаза, но и стать причиной воспалений.

Особое внимание — сроку годности косметики. Просроченные средства часто становятся рассадником бактерий и вызывают инфекционные заболевания, включая конъюнктивит. Грязные кисти и спонжи — не менее опасны.

И никогда не делитесь своей косметикой! Особенно тушью и подводкой: именно через них инфекции передаются быстрее всего.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

