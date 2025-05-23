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Глаза просят пощады: что может натворить капля подводки и это не шутка

1:47
Здоровье

Любите подчёркивать глаза, прокрашивая внутреннюю линию века? Будьте осторожны: эта привычка может обернуться неприятными последствиями.

Вечерний макияж
Фото: Designed be Freepik by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вечерний макияж

Почему это опасно

Американский офтальмолог Бриттани Карвер предупреждает: нанесение подводки или карандаша на ватерлинию — участок между основанием роста ресниц и глазным яблоком — может привести к сухости глаз. Всё из-за того, что микрочастицы косметики попадают в слёзную плёнку, нарушая её состав.

Сама ватерлиния — это зона, где расположены сальные железы. Они выделяют жир, который формирует защитную плёнку, удерживающую влагу на поверхности глаза. Если эти железы закупориваются, они могут перестать функционировать. Результат — неприятная сухость и раздражение глаз.

Важно знать:

  • Веко выделяет три типа жидкости: воду (слёзы), слизь (та самая, что бывает по утрам) и жир.
  • Нарушение баланса этих компонентов приводит к снижению увлажнённости глаза.
  • Белые и кремовые карандаши, популярные для зрительного увеличения глаз, тоже могут быть опасны при частом применении.

Что ещё стоит учесть

Не забывайте снимать макияж перед сном. Остатки туши, теней и подводки могут не только сушить глаза, но и стать причиной воспалений.

Особое внимание — сроку годности косметики. Просроченные средства часто становятся рассадником бактерий и вызывают инфекционные заболевания, включая конъюнктивит. Грязные кисти и спонжи — не менее опасны.

И никогда не делитесь своей косметикой! Особенно тушью и подводкой: именно через них инфекции передаются быстрее всего.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
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