Глаза в панике, спина в изгибе: мелочь на рабочем столе может испортить день

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2:35
Здоровье

Обычная работа за компьютером может незаметно подорвать здоровье глаз, если вы не соблюдаете простое, но важное правило: правильное расстояние до монитора.

Женщина на работе
Фото: commons.wikimedia.org by Negative Space, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина на работе

Какое расстояние до экрана безопасно для зрения

Большинство специалистов рекомендуют держать монитор на расстоянии вытянутой руки — примерно 50-70 см. Но есть нюансы:

  • До 16 дюймов — достаточно 50 см.
  • 17-23 дюйма — лучше отодвинуться на 60-70 см.
  • От 24 дюймов и более — нужно 70-100 см или больше, чтобы полностью охватывать экран взглядом, не двигая головой.

Почему это так важно

Если экран слишком близко — глазные мышцы работают на износ, постоянно фокусируясь на близком расстоянии. Это вызывает напряжение, жжение, а со временем — даже временное ухудшение зрения. А слишком далёкий монитор заставляет напрягать зрение, наклоняться, портить осанку и снова напрягать глаза.

Что ещё влияет на комфорт глаз

Чтобы сохранить здоровье зрения, одного расстояния до экрана недостаточно. Важно учесть и другие моменты:

1. Правильная высота монитора

Верхняя граница экрана должна быть чуть ниже уровня глаз — это снижает нагрузку на шею и плечи.

2. Грамотное освещение

Экран не должен быть напротив окна или лампы — блики раздражают глаза. Лучше, чтобы свет падал сбоку, а освещённость комнаты совпадала по яркости с экраном.

3. Баланс яркости и контрастности

Слишком яркий или тусклый монитор утомляет глаза. Настройте яркость в зависимости от освещения в комнате.

4. Золотое правило 20-20-20

Каждые 20 минут — 20 секунд отдыха: смотрите на предмет в 6 метрах от себя. Это разгружает мышцы глаз.

5. Перерывы — не роскошь

Каждые 45-60 минут делайте паузу: встаньте, разомнитесь, посмотрите вдаль — это поможет глазам и позвоночнику.

6. Не забывайте моргать

Во время работы мы моргаем реже — глаза пересыхают. Напоминайте себе моргать чаще или используйте капли.

7. Увеличьте шрифт

Не напрягайте зрение ради мелкого текста. Увеличьте масштаб — глазам будет легче.

Уточнения

Глаз (лат. oculus) — сенсорный орган.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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