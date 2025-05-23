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Свежесть на грани: как дезодорант тайно мстит за каждое лишнее движение

1:41
Здоровье

Кажется, что в использовании дезодоранта нет ничего сложного. Пара движений — и готово. Но именно здесь большинство из нас делает ошибку, которая может свести эффект от средства на нет.

Девушка в вечернем платье
Фото: Designed be Freepik by shurkin-son, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка в вечернем платье

На жаре особенно хочется ощущать свежесть и избегать следов пота на одежде. Однако неправильное нанесение дезодоранта не только не помогает, но и провоцирует раздражение, пятна и разочарование.

Сколько — это слишком

Шариковый дезодорант часто выбирают как более экологичный и деликатный. К тому же он реже оставляет следы на одежде. Но сколько раз им нужно провести по коже? Не десять и даже не пять.

Люди склонны переусердствовать. Некоторые делают до десяти движений на каждую подмышку! На деле достаточно двух-трёх.

Такое чрезмерное усердие не только не повышает эффективность, но и создаёт проблемы: средство дольше сохнет, пачкает одежду, а эффект — не лучше, чем от минимального нанесения.

Повторное нанесение — ошибка

Есть и другая ловушка: жаркий день, вы вспотели, и рука тянется за повторным слоем дезодоранта. Оливер предупреждает: это может только навредить.

Наносить дезодорант поверх старого слоя — плохая идея. Так он работает хуже, а в некоторых случаях вызывает раздражение кожи из-за накопления продукта.

Что делать, если хочется обновить дезодорант

Прежде чем использовать средство повторно, очистите подмышки — хотя бы влажной салфеткой или тёплой водой. Только так дезодорант подействует действительно эффективно.

Уточнения

Дезодора́нт (от фр. dés — приставка, означающая удаление, и лат. odor — запах) — косметическое средство для маскировки, ослабления или устранения неприятных запахов.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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