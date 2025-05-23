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Картошка как бомба замедленного действия: один неверный клубень — и вечер испорчен

Здоровье

Молодой картофель уже появился на прилавках, и многие с нетерпением ждут первых ароматных блюд из него. Но не все знают, что этот любимый весенний овощ может таить в себе опасность. Как не ошибиться при покупке и не получить отравление — разберёмся вместе.

Запечённая картошка
Фото: Designed by Freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Запечённая картошка

Почему импортный картофель — под подозрением

Сейчас на рынках и в магазинах — в основном импорт: его везут из Греции или Египта. Российский молодой картофель появляется ближе к началу лета. Длительная транспортировка влияет на его состояние: клубни могут начать портиться, прорастать или зеленеть. А это — тревожный сигнал.

Картофель принадлежит к семейству паслёновых и вырабатывает защитное вещество — соланин. В норме его немного, но при неправильном хранении или механических повреждениях уровень соланина резко возрастает. И тогда даже один клубень может вызвать серьёзное отравление.

Кто прячется под зелёной кожурой

Если картофель позеленел, значит, в нём накопился соланин — натуральный токсин. Его больше всего в кожуре, под ней и в ростках. Такой картофель употреблять нельзя — это прямой путь к проблемам со здоровьем.

Симптомы отравления соланином:

  • тошнота и рвота
  • боли в животе
  • диарея
  • головная боль, головокружение
  • повышенное потоотделение
  • температура

В тяжёлых случаях возможны судороги, нарушение дыхания и даже потеря сознания.

Как выбрать безопасный молодой картофель

При покупке обращайте внимание на следующие признаки:

  • ровный цвет клубней, без зелёных пятен
  • отсутствие ростков и "глазков"
  • упругость и чистая кожура

Зелёные бока — повод отложить картошку обратно. Даже молодая, она может быть недозрелой и опасной.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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