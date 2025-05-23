Картошка как бомба замедленного действия: один неверный клубень — и вечер испорчен

Молодой картофель уже появился на прилавках, и многие с нетерпением ждут первых ароматных блюд из него. Но не все знают, что этот любимый весенний овощ может таить в себе опасность. Как не ошибиться при покупке и не получить отравление — разберёмся вместе.
Сейчас на рынках и в магазинах — в основном импорт: его везут из Греции или Египта. Российский молодой картофель появляется ближе к началу лета. Длительная транспортировка влияет на его состояние: клубни могут начать портиться, прорастать или зеленеть. А это — тревожный сигнал.
Картофель принадлежит к семейству паслёновых и вырабатывает защитное вещество — соланин. В норме его немного, но при неправильном хранении или механических повреждениях уровень соланина резко возрастает. И тогда даже один клубень может вызвать серьёзное отравление.
Если картофель позеленел, значит, в нём накопился соланин — натуральный токсин. Его больше всего в кожуре, под ней и в ростках. Такой картофель употреблять нельзя — это прямой путь к проблемам со здоровьем.
В тяжёлых случаях возможны судороги, нарушение дыхания и даже потеря сознания.
При покупке обращайте внимание на следующие признаки:
Зелёные бока — повод отложить картошку обратно. Даже молодая, она может быть недозрелой и опасной.
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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