Репа против токсинов: как бабушкин овощ устроил революцию в моём организме

Пока модные суперфуды штурмуют полки магазинов, мы упускаем из виду настоящие жемчужины среди привычных овощей. Одна из них — репа. Старая знакомая из детства и, как оказалось, мощный союзник для здоровья.
Репу сегодня редко встретишь на столах, хотя наши предки делали её основой своего рациона. И они были правы. Современные исследования подтверждают: репа помогает мягко очищать организм, выводить токсины и поддерживать пищеварение в идеальной форме.
Её сравнивают с настоящей щёткой: "выметает" всё лишнее и не даёт вредным веществам задержаться внутри.
Всё дело в её составе. Репа богата клетчаткой, и причём сразу двумя её видами:
А это значит одно: регулярное употребление репы — залог здоровой микрофлоры и чистоты изнутри.
Как и её "сестра" капуста, репа содержит сульфорафан. Это соединение:
Бонус — лёгкий мочегонный эффект. Репа выводит из организма избыток воды и продуктов обмена, разгружая почки и уменьшая отёки.
В ней много витамина C и антиоксидантов, защищающих от стрессов и укрепляющих иммунитет. А калий, магний, фосфор и кальций поддерживают метаболизм, сердечно-сосудистую и выделительную системы.
Репа или репа огородная (лат. Rapa rapa), — однолетнее или двулетнее травянистое растение, типовой вид рода Репа (Rapa) семейства Капустные (Brassicaceae) или Крестоцветные (Cruciferae).
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