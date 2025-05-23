Репа против токсинов: как бабушкин овощ устроил революцию в моём организме

2:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Пока модные суперфуды штурмуют полки магазинов, мы упускаем из виду настоящие жемчужины среди привычных овощей. Одна из них — репа. Старая знакомая из детства и, как оказалось, мощный союзник для здоровья.

Фото: https://www.freepik.com Детокс

Природный очиститель организма

Репу сегодня редко встретишь на столах, хотя наши предки делали её основой своего рациона. И они были правы. Современные исследования подтверждают: репа помогает мягко очищать организм, выводить токсины и поддерживать пищеварение в идеальной форме.

Её сравнивают с настоящей щёткой: "выметает" всё лишнее и не даёт вредным веществам задержаться внутри.

Что делает репу такой особенной

Всё дело в её составе. Репа богата клетчаткой, и причём сразу двумя её видами:

Нерастворимая клетчатка действует как губка: впитывает токсины, излишки холестерина и остатки пищи, ускоряя движение кишечника и устраняя запоры.

Растворимая клетчатка превращается в гель, замедляя усвоение сахара и поддерживая уровень глюкозы в норме. Плюс — она помогает росту полезной микрофлоры.

А это значит одно: регулярное употребление репы — залог здоровой микрофлоры и чистоты изнутри.

Скрытая суперсила — сульфорафан

Как и её "сестра" капуста, репа содержит сульфорафан. Это соединение:

запускает ферменты, которые очищают печень от токсинов и канцерогенов;

защищает клетки от разрушения;

по данным ряда исследований, может замедлять развитие раковых клеток.

Поможет "слить" лишнее

Бонус — лёгкий мочегонный эффект. Репа выводит из организма избыток воды и продуктов обмена, разгружая почки и уменьшая отёки.

Кладезь витаминов и минералов

В ней много витамина C и антиоксидантов, защищающих от стрессов и укрепляющих иммунитет. А калий, магний, фосфор и кальций поддерживают метаболизм, сердечно-сосудистую и выделительную системы.

Уточнения

Репа или репа огородная (лат. Rapa rapa), — однолетнее или двулетнее травянистое растение, типовой вид рода Репа (Rapa) семейства Капустные (Brassicaceae) или Крестоцветные (Cruciferae).

