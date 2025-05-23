Как превратить холодильник в аптечку: 5 продуктов, которые держат вирусы на поводке

2:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

С возрастом организм начинает работать немного иначе — особенно это касается иммунной системы. После 60 лет важно не просто избегать вирусов, а активно поддерживать свою защиту изнутри. И лучший способ — через питание.

Фото: commons.wikimedia.org by Malakwal City, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Рынок

1. Брокколи — зелёная броня

Этот крестоцветный овощ богат сульфорафаном — соединением, которое помогает организму вырабатывать собственные антиоксиданты. Они защищают от воспалений и вирусов.

Готовьте брокколи на пару или добавляйте в омлет — так в ней сохраняется максимум пользы. Не любите вкус? Попробуйте запечь с оливковым маслом и чесноком.

2. Красный болгарский перец — витаминная бомба

По содержанию витамина С он опережает даже цитрусовые. Этот витамин не только укрепляет иммунитет, но и улучшает состояние кожи.

Ешьте его сырым в салатах, запекайте или фаршируйте — он легко впишется в любое блюдо.

3. Тыквенные семечки — мини-сила в каждой горстке

В них много цинка, который необходим для построения иммунных клеток. Кроме того, они содержат магний — помощник в борьбе со стрессом.

Добавляйте в йогурты, посыпайте салаты или просто грызите как перекус.

4. Шиитаке — восточная поддержка

Эти грибы из азиатской кухни богаты бета-глюканами — веществами, стимулирующими иммунную систему. Их вкус яркий, а польза заметна через пару недель.

Добавляйте в рагу, супы или овощные блюда.

5. Папайя — тропическая забота

Содержит папаин — фермент, улучшающий пищеварение, и витамин А, защищающий слизистые. К тому же она просто вкусная.

Ешьте свежей, добавляйте в смузи или фруктовые салаты.

Не ждите, пока настанет сезон простуд. Начните заботиться о себе уже сейчас — и иммунитет ответит благодарностью.

Уточнения

Бро́кколи или Спа́ржевая капу́ста — овощная культура, один из культурных сортотипов вида Капуста огородная.

