Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Советский супермаркет: как выжить между отделом колбас и полкой с банками
Колорадский жук в панике: 5 натуральных способов защиты картофеля, которые реально работают
Чтобы не платить больше: как новые пошлины ЕС на удобрения и сельхозпродукцию из России и Белоруссии изменят рынок
Мбаппе или Салах: вот кто займёт второе место в гонке бомбардиров Европы
Он понимает с первого раза: новая модель ИИ удивила мир
Актриса Моника Беллуччи получила роль в картине российского режиссёра
Один пшик — и вы уже не пройдёте мимо: ароматы, которые сделают ваше лето особенным
Репа против токсинов: как бабушкин овощ устроил революцию в моём организме
Травма на сцене обернулась серьёзными последствиями: Киркоров в больнице

Как превратить холодильник в аптечку: 5 продуктов, которые держат вирусы на поводке

2:03
Здоровье

С возрастом организм начинает работать немного иначе — особенно это касается иммунной системы. После 60 лет важно не просто избегать вирусов, а активно поддерживать свою защиту изнутри. И лучший способ — через питание.

Рынок
Фото: commons.wikimedia.org by Malakwal City, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Рынок

1. Брокколи — зелёная броня

Этот крестоцветный овощ богат сульфорафаном — соединением, которое помогает организму вырабатывать собственные антиоксиданты. Они защищают от воспалений и вирусов.

Готовьте брокколи на пару или добавляйте в омлет — так в ней сохраняется максимум пользы. Не любите вкус? Попробуйте запечь с оливковым маслом и чесноком.

2. Красный болгарский перец — витаминная бомба

По содержанию витамина С он опережает даже цитрусовые. Этот витамин не только укрепляет иммунитет, но и улучшает состояние кожи.

Ешьте его сырым в салатах, запекайте или фаршируйте — он легко впишется в любое блюдо.

3. Тыквенные семечки — мини-сила в каждой горстке

В них много цинка, который необходим для построения иммунных клеток. Кроме того, они содержат магний — помощник в борьбе со стрессом.

Добавляйте в йогурты, посыпайте салаты или просто грызите как перекус.

4. Шиитаке — восточная поддержка

Эти грибы из азиатской кухни богаты бета-глюканами — веществами, стимулирующими иммунную систему. Их вкус яркий, а польза заметна через пару недель.

Добавляйте в рагу, супы или овощные блюда.

5. Папайя — тропическая забота

Содержит папаин — фермент, улучшающий пищеварение, и витамин А, защищающий слизистые. К тому же она просто вкусная.

Ешьте свежей, добавляйте в смузи или фруктовые салаты.

Не ждите, пока настанет сезон простуд. Начните заботиться о себе уже сейчас — и иммунитет ответит благодарностью.

Уточнения

Бро́кколи или Спа́ржевая капу́ста — овощная культура, один из культурных сортотипов вида Капуста огородная.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
Сейчас читают
Джокович сыграл в теннис с одной из самых красивых женщин в мире
Новости спорта
Джокович сыграл в теннис с одной из самых красивых женщин в мире Аудио 
Не модные, зато вечные: 6 машин, которые покупают тихие профи
Авто
Не модные, зато вечные: 6 машин, которые покупают тихие профи Аудио 
Это может стать мировым скандалом: Реал станет чемпионом вместо Барселоны?
Новости спорта
Это может стать мировым скандалом: Реал станет чемпионом вместо Барселоны? Аудио 
Популярное
Дима Билан высказался об участии певца Шамана в Интервидении

Певец Дима Билан прокомментировал новость о том, что певец Шаман будет представлять Россию на международном конкурсе "Интервидение".

Дима Билан высказался об участии певца Шамана в Интервидении
Привлекательная цена и кошмар под капотом — три провальных кроссовера
Привлекательная цена и кошмар под капотом — три провальных кроссовера
Поверить не могу: Сергей Лазарев посетил выпускной дочери в детском саду
Это может стать мировым скандалом: Реал станет чемпионом вместо Барселоны?
Недра по-американски: как ласковый Зеленский оказался на вертеле Трампа Юрий Бочаров Россия отклонила посреднические услуги Ватикана по Украине. О чём умолчал Лавров Любовь Степушова Выстрел в ногу: новые антироссийские санкции будут катастрофой для США Дмитрий Плотников
Угнали Range Rover за 50 тысяч — но забыли про маленький сюрприз внутри
Джокович сыграл в теннис с одной из самых красивых женщин в мире
Вы убиваете мотор каждое летнее утро — и даже не догадываетесь как
Вы убиваете мотор каждое летнее утро — и даже не догадываетесь как
Последние материалы
Один пшик — и вы уже не пройдёте мимо: ароматы, которые сделают ваше лето особенным
Репа против токсинов: как бабушкин овощ устроил революцию в моём организме
Травма на сцене обернулась серьёзными последствиями: Киркоров в больнице
Правило одной минуты: как перестать убираться часами и всё равно жить в чистоте
Секрет силы за 20 минут: программа, которую делает сам Арнольд Шварценеггер
10 философских вещей, которые можно было найти в советской авоське
Автогиганты ликуют: ЕС признал Евро-7 признан нереалистичным
Топ причесок на выпускной, которые подойдут даже на короткие волосы
Победитель Евровидения JJ потребовал исключить Израиль, но извинился: меня неправильно поняли
Это место на карте Сицилии рвёт туристические рейтинги — вот почему
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.