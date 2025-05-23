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Овощ, специя и десерт: простая троица, которая вернула лёгкость в движении

2:13
Здоровье

Со временем даже простые движения могут приносить дискомфорт. Скованность, щелчки, тяжесть — всё это сигналы, что суставам не хватает поддержки. Но вернуть подвижность можно не только с помощью препаратов — важную роль играет еда.

Ананас
Фото: Designed by Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ананас

Правильный рацион способен уменьшить воспаления, укрепить хрящевую ткань и вернуть лёгкость в движениях. Рассказываем, какие продукты помогут суставам работать, как в молодости.

1. Желатин — основа хрящей

Этот натуральный источник коллагена поддерживает эластичность суставов и защищает от микротравм. Получить его легко: варите костный бульон или добавляйте порошковый желатин в десерты и смузи.

2. Ананас: не просто вкусно, но и полезно

Бромелайн, содержащийся в ананасе, обладает выраженным противовоспалительным действием. Он снимает отёки и облегчает симптомы артрита.

Выбирайте свежие плоды или натуральный сок. Консервированный ананас тоже подойдёт — если в нём нет сахара.

3. Сельдерей — недооценённый герой

В этом хрустящем овоще скрывается лютеолин — вещество, способное блокировать воспалительные процессы в суставах. Хотите усилить эффект? Добавьте сельдерей в смузи с яблоком и имбирём.

4. Льняное семя — сила в ложке

Размолотые семена льна богаты омега-3 — жирными кислотами, помогающими в борьбе с аутоиммунными воспалениями. Всего пара ложек в день в кашу или йогурт — и вы на пути к здоровью суставов.

5. Куркума — пряность, тормозящая разрушение

Куркумин в составе этой специи не только уменьшает боль, но и замедляет разрушение хрящевой ткани. Добавляйте её в блюда или приготовьте "золотое молоко" с мёдом и тёплым молоком — приятный ритуал с пользой для здоровья.

Ни один продукт не заменит лекарства, но питание — ваш союзник. Экспериментируйте с блюдами, сочетайте полезное с вкусным — и тело отплатит вам лёгкостью движений и хорошим самочувствием.

Уточнения

Суста́вы (лат. articulatio) — подвижные соединения костей скелета, разделённых щелью, покрытые синовиальной оболочкой и суставной сумкой. 

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Рогов Илья
Врач травматолог-ортопед
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