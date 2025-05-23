Желчный пузырь взбунтовался: одна ошибка — и боль не отпускает сутками

3:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Острая боль в правом подреберье, тошнота после жирной пищи и постоянный дискомфорт? Всё это может быть проявлением холецистита — воспаления желчного пузыря, с которым шутки плохи. Болезнь требует внимательного подхода и дисциплины, иначе дело может закончиться операцией.

Фото: Freepik by benzoix, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Боль в животе

Разбираемся, какие методы лечения эффективны, как наладить питание и можно ли обойтись без скальпеля.

Медикаментозное лечение: когда операция не нужна

Если болезнь диагностирована на ранней стадии или состояние пациента стабильно, врачи обычно начинают с лекарств. В арсенале:

Антибиотики — широкого спектра действия, чтобы справиться с бактериальной инфекцией, которую часто вызывают камни.

— широкого спектра действия, чтобы справиться с бактериальной инфекцией, которую часто вызывают камни. Обезболивающие — анальгетики для снятия острого болевого синдрома.

— анальгетики для снятия острого болевого синдрома. НПВС — уменьшают воспаление и помогают контролировать симптомы.

— уменьшают воспаление и помогают контролировать симптомы. Препараты для оттока желчи — например, урсодезоксихолевая кислота улучшает работу желчевыводящих путей.

— например, урсодезоксихолевая кислота улучшает работу желчевыводящих путей. Спазмолитики — снимают напряжение и боли в области желчного пузыря.

Что можно есть: питание по правилам

Диета — не просто рекомендация, а часть терапии. Главное — щадить желчный пузырь. Основой считается диета №5 по Певзнеру. Её принципы:

Питание 4-6 раз в день небольшими порциями.

Отказ от жирной, жареной и острой пищи, а также шоколада и кофе.

Белковая еда — постное мясо, нежирная рыба, лёгкие молочные продукты.

Много клетчатки: овощи, фрукты и злаки помогают наладить пищеварение.

Когда без операции не обойтись

Если консервативное лечение не помогает, требуется хирургическое вмешательство — холецистэктомия, то есть удаление желчного пузыря. Это может быть:

Лапароскопия — щадящий способ, через небольшие проколы. Восстановление после неё проходит быстрее.

— щадящий способ, через небольшие проколы. Восстановление после неё проходит быстрее. Открытая операция — применяется при осложнениях или невозможности лапароскопии.

Показания к операции:

Камни и частые обострения

Острые формы болезни

Перфорации и абсцессы

После операции: жизнь продолжается

Удаление желчного пузыря — не приговор. Главное — соблюдать рекомендации:

Диета остаётся важной

Физические нагрузки — по нарастающей

Лекарства — для нормализации пищеварения и предотвращения застоя желчи

Профилактика и прогноз

Если не запускать болезнь, прогноз благоприятный. Однако важно помнить: холецистит часто возвращается. Чтобы избежать рецидивов:

Ешьте правильно

Поддерживайте стабильный вес

Больше двигайтесь

Следите за здоровьем, особенно если есть склонность к болезням ЖКТ.

Комплексный подход — ключ к нормальной жизни. А ранняя диагностика и дисциплина в питании — ваша страховка от скальпеля хирурга.

Уточнения

Холецисти́т (от др.-греч. χολή «жёлчь» + κύστις «пузырь» + суффикс -itis «воспаление») — воспаление жёлчного пузыря — одно из наиболее частых осложнений жёлчнокаменной болезни.

