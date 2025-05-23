Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кабель с сюрпризом: чем опасна привычная зарядка для электромобиля
Неожиданная роль замка в судьбе Англии: башня, которая стала сердцем королевства
Тихоокеанская лососевая индустрия: как Россия удерживает первенство по уловам
Светлый интерьер без скуки: 20 свежих идей, которые хочется повторить
Как из кондитерской, только с теплом родных рук: домашний Красный бархат к чаю
Пароли под угрозой: Lumma атакует Windows – как защититься
Слезы на высоте 8848 метров: эта альпинистка выполнила последнюю волю отца на Эвересте
Почему мы до сих пор скучаем по СССР, даже если его не застали?
Шакира шокировала зрителей своим падением во время выступления

Желчный пузырь взбунтовался: одна ошибка — и боль не отпускает сутками

3:00
Здоровье

Острая боль в правом подреберье, тошнота после жирной пищи и постоянный дискомфорт? Всё это может быть проявлением холецистита — воспаления желчного пузыря, с которым шутки плохи. Болезнь требует внимательного подхода и дисциплины, иначе дело может закончиться операцией.

Боль в животе
Фото: Freepik by benzoix, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Боль в животе

Разбираемся, какие методы лечения эффективны, как наладить питание и можно ли обойтись без скальпеля.

Медикаментозное лечение: когда операция не нужна

Если болезнь диагностирована на ранней стадии или состояние пациента стабильно, врачи обычно начинают с лекарств. В арсенале:

  • Антибиотики — широкого спектра действия, чтобы справиться с бактериальной инфекцией, которую часто вызывают камни.
  • Обезболивающие — анальгетики для снятия острого болевого синдрома.
  • НПВС — уменьшают воспаление и помогают контролировать симптомы.
  • Препараты для оттока желчи — например, урсодезоксихолевая кислота улучшает работу желчевыводящих путей.
  • Спазмолитики — снимают напряжение и боли в области желчного пузыря.

Что можно есть: питание по правилам

Диета — не просто рекомендация, а часть терапии. Главное — щадить желчный пузырь. Основой считается диета №5 по Певзнеру. Её принципы:

  • Питание 4-6 раз в день небольшими порциями.
  • Отказ от жирной, жареной и острой пищи, а также шоколада и кофе.
  • Белковая еда — постное мясо, нежирная рыба, лёгкие молочные продукты.
  • Много клетчатки: овощи, фрукты и злаки помогают наладить пищеварение.

Когда без операции не обойтись

Если консервативное лечение не помогает, требуется хирургическое вмешательство — холецистэктомия, то есть удаление желчного пузыря. Это может быть:

  • Лапароскопия — щадящий способ, через небольшие проколы. Восстановление после неё проходит быстрее.
  • Открытая операция — применяется при осложнениях или невозможности лапароскопии.

Показания к операции:

  • Камни и частые обострения
  • Острые формы болезни
  • Перфорации и абсцессы

После операции: жизнь продолжается

Удаление желчного пузыря — не приговор. Главное — соблюдать рекомендации:

  • Диета остаётся важной
  • Физические нагрузки — по нарастающей
  • Лекарства — для нормализации пищеварения и предотвращения застоя желчи

Профилактика и прогноз

Если не запускать болезнь, прогноз благоприятный. Однако важно помнить: холецистит часто возвращается. Чтобы избежать рецидивов:

  • Ешьте правильно
  • Поддерживайте стабильный вес
  • Больше двигайтесь
  • Следите за здоровьем, особенно если есть склонность к болезням ЖКТ.

Комплексный подход — ключ к нормальной жизни. А ранняя диагностика и дисциплина в питании — ваша страховка от скальпеля хирурга.

Уточнения

Холецисти́т (от др.-греч. χολή «жёлчь» + κύστις «пузырь» + суффикс -itis «воспаление») — воспаление жёлчного пузыря — одно из наиболее частых осложнений жёлчнокаменной болезни.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
Сейчас читают
Сводка с фронта: в Шостке уничтожен полевой лагерь, подростков и женщин готовят в ВСУ
Военные новости
Сводка с фронта: в Шостке уничтожен полевой лагерь, подростков и женщин готовят в ВСУ Аудио 
Подводная сенсация: учёные нашли кальмара, связанного с гигантским монстром, скрывающимся в океане
Домашние животные
Подводная сенсация: учёные нашли кальмара, связанного с гигантским монстром, скрывающимся в океане Аудио 
Ешь — и молодеешь: сухофрукт, который борется с морщинами и слабостью
Здоровье
Ешь — и молодеешь: сухофрукт, который борется с морщинами и слабостью
Популярное
Дима Билан высказался об участии певца Шамана в Интервидении

Певец Дима Билан прокомментировал новость о том, что певец Шаман будет представлять Россию на международном конкурсе "Интервидение".

Дима Билан высказался об участии певца Шамана в Интервидении
Привлекательная цена и кошмар под капотом — три провальных кроссовера
Привлекательная цена и кошмар под капотом — три провальных кроссовера
Поверить не могу: Сергей Лазарев посетил выпускной дочери в детском саду
Это может стать мировым скандалом: Реал станет чемпионом вместо Барселоны?
Не моя проблема: как Трамп вмешался в войну — и сразу передумал Дмитрий Плотников Страны НАТО Черноморского региона обеспокоены выходом ВС РФ к границам Румынии Любовь Степушова Недра по-американски: как ласковый Зеленский оказался на вертеле Трампа Юрий Бочаров
Угнали Range Rover за 50 тысяч — но забыли про маленький сюрприз внутри
Джокович сыграл в теннис с одной из самых красивых женщин в мире
Вы убиваете мотор каждое летнее утро — и даже не догадываетесь как
Вы убиваете мотор каждое летнее утро — и даже не догадываетесь как
Последние материалы
Срок годности истёк: Америка публично унизила Зеленского и хочет от него избавиться
ИИ уничтожит человечность, а мы ничего не сможем сделать
10 минут до катастрофы: как DF-27A изменит баланс сил в Тихом океане
Трамп против всей Европы: чья карта козырная в войне на Украине
Топ-5 самых популярных пирожных времён СССР
Прощай, Украина: Америка бросает Киев и выходит из конфликта
Трамп возьмёт НАТО штурмом: Европа, готовь деньги
Под подушкой не нашла сон, а вот в холодильнике — да: еда, которая успокаивает лучше сказок
Mia Boyka раскрыла детали романа: он меня нашёл в VIP-зале аэропорта
Формула страха: почему ВСУ не смогут собрать новую армию после плена
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.