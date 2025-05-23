Желчный пузырь взбунтовался: одна ошибка — и боль не отпускает сутками

Острая боль в правом подреберье, тошнота после жирной пищи и постоянный дискомфорт? Всё это может быть проявлением холецистита — воспаления желчного пузыря, с которым шутки плохи. Болезнь требует внимательного подхода и дисциплины, иначе дело может закончиться операцией.
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Боль в животе
Разбираемся, какие методы лечения эффективны, как наладить питание и можно ли обойтись без скальпеля.
Медикаментозное лечение: когда операция не нужна
Если болезнь диагностирована на ранней стадии или состояние пациента стабильно, врачи обычно начинают с лекарств. В арсенале:
Антибиотики — широкого спектра действия, чтобы справиться с бактериальной инфекцией, которую часто вызывают камни.
Обезболивающие — анальгетики для снятия острого болевого синдрома.
НПВС — уменьшают воспаление и помогают контролировать симптомы.
Препараты для оттока желчи — например, урсодезоксихолевая кислота улучшает работу желчевыводящих путей.
Спазмолитики — снимают напряжение и боли в области желчного пузыря.
Что можно есть: питание по правилам
Диета — не просто рекомендация, а часть терапии. Главное — щадить желчный пузырь. Основой считается диета №5 по Певзнеру. Её принципы:
Питание 4-6 раз в день небольшими порциями.
Отказ от жирной, жареной и острой пищи, а также шоколада и кофе.