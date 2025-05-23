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Наелся, наговорился и в объятия Морфея: ужин, который лечит лучше таблеток

1:47
Здоровье

Что, если один простой семейный ужин может подарить нам спокойствие, уменьшить стресс и улучшить сон? Датчане уже давно знают ответ.

Девушка под одеялом
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка под одеялом

Их привычка собираться за ужином с близкими — не просто традиция, а настоящая терапия. В центре этой практики — концепция hygge: уют, близость, душевность. Вместо молчаливых вечеров перед телевизором — разговоры по душам, где каждый может быть собой.

"День строит ночь", — напоминает эксперт по сну Хавьер Альбарес.

Чтобы спать лучше, важно проживать день осознанно — и особенно вечер. Датчане это умеют: в 17:00 офисы пустеют, семьи собираются дома. "Это как объятия без прикосновений".

Именно такие вечера с "смысловыми разговорами" снижают уровень кортизола — гормона стресса — и повышают уровень счастья. Исследования Университета Аризоны и Вашингтона показывают: люди с насыщенными беседами чувствуют себя значительно счастливее.

Но разговоры — это ещё и профилактика когнитивного старения. В отчёте Испанского общества неврологии подчёркивается: живая беседа развивает мозг гораздо эффективнее, чем общение в мессенджерах.

Как устроить настоящий hygge-ужин

  • Садитесь за круглый стол — это создаёт ощущение равенства и безопасности.
  • Не бойтесь открытости: обсуждайте не только успехи, но и ошибки.
  • Мягкий свет, уютные пледы, любимые блюда — всё должно способствовать расслаблению.

Такой ужин не требует особых затрат, но дарит чувство защищённости и сближения. А главное — помогает заснуть спокойно и проснуться счастливым.

 

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Хрипунов Александр
Специализируется на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, хронических нарушений мозгового кровообращения (головокружения системные и несистемные, снижение памяти, головные боли), последствий перенесенных ОНМК (острое нарушение мозгового кровообращения), ЧМТ (черепно-мозговая травма), полиневропатий различного генеза
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