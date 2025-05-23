Ноги подают сигнал бедствия: 5 странностей, которые легко принять за усталость

2:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Мы привыкли считать, что ноги устают от тяжёлого дня. Но иногда усталость, зуд или покалывание — это не банальная реакция на нагрузку, а тихий крик организма о помощи. Почки — несмотря на то, что находятся далеко от ног — могут подсказывать о проблемах именно через нижние конечности. Главное — научиться слышать эти сигналы.

Фото: Designed be Freepik by haritanita, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Босоножки

Вот пять малозаметных, но тревожных признаков, которые могут указывать на начинающееся нарушение функции почек:

1. Отёки в районе щиколоток

Если к вечеру вокруг лодыжек появляется мягкая припухлость, а носки оставляют более глубокие следы, чем обычно — это может быть не просто усталость. При сбое в работе почек в организме начинает задерживаться лишняя жидкость и натрий, что и вызывает такие отёки. Особенно настораживает, если отёки возникают без очевидных причин — например, в прохладную погоду или при малой активности.

2. Зуд без видимых кожных проблем

Если голени чешутся, но кожа выглядит абсолютно нормально — это может быть скрытый симптом. Почки фильтруют токсины из крови. Когда их работа нарушается, в организме накапливаются отходы, вызывая внутренний зуд, не связанный с сухостью кожи. Такое состояние называется уремическим зудом — оно может появиться даже на ранних стадиях проблем с почками.

3. Судороги в икроножных мышцах по ночам

Внезапные спазмы и подёргивания в ногах, особенно в состоянии покоя, могут указывать на дисбаланс электролитов. При сбоях в фильтрации крови почками нарушается соотношение калия, натрия и кальция — именно они отвечают за нормальную работу мышц. Такие судороги — не от перегрузки, а от внутреннего сбоя.

4. Изменение цвета кожи на ступнях

Если кожа на стопах или пальцах ног стала чуть темнее, с легким синеватым или багровым оттенком — это может быть связано с нарушением кровообращения. При снижении функции почек ухудшается насыщение тканей кислородом, и как результат — кожа приобретает неестественный цвет. Это не синяк, а сигнал, что стоит проверить здоровье.

5. Покалывание и онемение

Ощущение "мурашек" в ногах даже в состоянии покоя может быть первым звоночком периферической нейропатии. Когда почки не справляются с выведением токсинов, они начинают воздействовать на нервные окончания, вызывая неприятные ощущения. Часто такие симптомы списывают на неудобное положение тела или возрастные изменения.

Если замечаете такие признаки — не откладывайте визит к врачу. Чем раньше будет поставлен диагноз, тем выше шансы сохранить здоровье почек - сообщает Медпульс.

Уточнения

Судороги скелетных мышц или мышечные судороги, сведение мышц — эпизодическое внезапное непроизвольное болезненное сокращение мышцы или её части, которое может длиться как секунды, так и минуты, с видимым или прощупываемым уплотнением затронутой мышцы.

