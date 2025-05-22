Таблетка от жадности: как сэкономить на лекарствах, не ставя себя под угрозу

Лекарства дорожают, полки аптек пестрят брендами, а маркетплейсы предлагают витамины и БАДы с привлекательными ценами. Но можно ли действительно сэкономить, не рискуя здоровьем?
Мы собрали главные советы от провизора Никиты Лагоды, чтобы разобраться, где искать качественные препараты, как отличить оригинал от подделки и почему дешевле — не всегда хуже.
Все препараты делятся на оригинальные и дженерики. Первые — это разработанные с нуля лекарства с клиническими испытаниями и патентной защитой. Они дороже, но и эффективность у них выше. Дженерики — это их копии с тем же действующим веществом, но без затрат на разработку.
"Экономия возможна, если вы подберете подходящий дженерик. Но не все аналоги одинаково хороши — посоветуйтесь с врачом или провизором", — советует эксперт.
Часто полки занимают более дорогие препараты — либо по требованиям закона, либо из-за платного места. Но это не значит, что более дешёвого аналога нет. Просто нужно спросить.
БАДы не проходят такие же клинические испытания, как лекарства. А потому не могут лечить - только поддерживать общее состояние. Их тоже можно проверить через систему "Честный знак" по Data Matrix коду, как и любые медикаменты.
"Главное — не покупать добавки на маркетплейсах. Поставки туда могут делать ИП без контроля хранения и происхождения продукции. Это всегда риск", — подчеркивает Лагода.
Доставка из интернет-аптек — удобно, но важно быть уверенным в названии и дозировке. Возврату такие препараты не подлежат. Выбирайте проверенные платформы, а не случайные сайты с заманчивыми ценами.
По мнению эксперта, цифровизация — логичный шаг. Электронные рецепты и единая система "врач-аптека" упростили бы работу и снизили бы количество ошибок, сообщает tmn.aif.ru.
Апте́ка — особая специализированная организация системы здравоохранения, занимающаяся изготовлением, фасовкой, анализом и реализацией лекарственных средств.
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