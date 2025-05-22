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Таблетка от жадности: как сэкономить на лекарствах, не ставя себя под угрозу

2:36
Здоровье

Лекарства дорожают, полки аптек пестрят брендами, а маркетплейсы предлагают витамины и БАДы с привлекательными ценами. Но можно ли действительно сэкономить, не рискуя здоровьем?

витамин D
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
витамин D

Мы собрали главные советы от провизора Никиты Лагоды, чтобы разобраться, где искать качественные препараты, как отличить оригинал от подделки и почему дешевле — не всегда хуже.

Оригиналы и дженерики: как выбрать

Все препараты делятся на оригинальные и дженерики. Первые — это разработанные с нуля лекарства с клиническими испытаниями и патентной защитой. Они дороже, но и эффективность у них выше. Дженерики — это их копии с тем же действующим веществом, но без затрат на разработку.

"Экономия возможна, если вы подберете подходящий дженерик. Но не все аналоги одинаково хороши — посоветуйтесь с врачом или провизором", — советует эксперт.

Как не переплачивать

  • Сравнивайте фасовки: большие упаковки выгоднее, если вы принимаете препарат длительно.
  • Спрашивайте о всех аналогах: иногда даже импортное лекарство может стоить меньше отечественного.
  • Начинайте с маленькой упаковки, если принимаете препарат впервые.

Почему на витрине не видно дешевых лекарств

Часто полки занимают более дорогие препараты — либо по требованиям закона, либо из-за платного места. Но это не значит, что более дешёвого аналога нет. Просто нужно спросить.

БАДы: не лекарства, но есть нюансы

БАДы не проходят такие же клинические испытания, как лекарства. А потому не могут лечить - только поддерживать общее состояние. Их тоже можно проверить через систему "Честный знак" по Data Matrix коду, как и любые медикаменты.

"Главное — не покупать добавки на маркетплейсах. Поставки туда могут делать ИП без контроля хранения и происхождения продукции. Это всегда риск", — подчеркивает Лагода.

Покупка онлайн: плюсы и минусы

Доставка из интернет-аптек — удобно, но важно быть уверенным в названии и дозировке. Возврату такие препараты не подлежат. Выбирайте проверенные платформы, а не случайные сайты с заманчивыми ценами.

Что ждет аптеки в будущем

По мнению эксперта, цифровизация — логичный шаг. Электронные рецепты и единая система "врач-аптека" упростили бы работу и снизили бы количество ошибок, сообщает tmn.aif.ru.

Уточнения

Апте́ка — особая специализированная организация системы здравоохранения, занимающаяся изготовлением, фасовкой, анализом и реализацией лекарственных средств.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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