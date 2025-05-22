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Пробиотики в каждом доме: вот три продукта, о которых вы даже не догадывались

Здоровье

В эпоху растущей осведомленности о пищевых привычках пробиотики оказались в центре внимания благодаря огромному количеству преимуществ, которые они приносят организму.

Йогурт
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Йогурт

Они защищают и укрепляют иммунную систему, улучшают пищеварение, восстанавливают кишечную флору, а также могут оказывать положительное влияние на психическое здоровье.

Где их найти? В ферментированных продуктах, обладающих питательными свойствами, добавлены микробные культуры (живые и активные бактерии), которые и отвечают за их пользу для здоровья и даже могут облегчить симптомы заболеваний.

Эти 3 ферментированных продукта — союзники кишечной флоры

Квашеная капуста

Продукт может содержать или не содержать приправы. Согласно нормативам, содержание хлорида натрия в ней должно быть не менее 2% и не более 3,5%; с кислотностью, выраженной в молочной кислоте, не менее 1% и pH не более 4,1. Кроме того, цвет квашеной капусты должен быть желтовато-белым.

Йогурт

Благодаря своей высокой пищевой ценности йогурт является ключевым продуктом для поддержания сбалансированного питания.

Диетолог Милагрос Симпсон рассказала, что он содержит белок, кальций, витамины группы В и полезные жиры, а также минералы, такие как фосфор, калий и магний.

Кефир

В переводе с турецкого это слово означает "благословение" и представляет собой продукт, получаемый путем ферментации молока с использованием культуры бактерий и дрожжей, известных как "кефирные грибки".

Регулярное употребление кефира способствует увеличению разнообразия кишечных бактерий, что связано с улучшением здоровья пищеварительной системы и снижением риска желудочно-кишечных инфекций.

Другое исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Microbiology, показывает, что пробиотики в кефире способны модулировать иммунный ответ и улучшать функцию Т-клеток, которые необходимы для защиты организма от вредных агентов.

Уточнения

Йо́гурт (от тур. yoğurt; устар.: йогу́рт, югу́рт, ягу́рт) — кисломолочный продукт с повышенным содержанием сухих веществ, изготовляемый путём сквашивания протосимбиотической смесью чистых культур Streptococcus thermophilus.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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