Вирус, который затаился в каждом втором: это может стоить вашей памяти

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Может ли обычный герпес стать пусковым механизмом болезни Альцгеймера? Новое масштабное исследование даёт тревожный повод задуматься.

Фото: Wikimedia Commons by James Heilman, MD, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ герпес, простуда на губах

Тысячи людей ежедневно сталкиваются с вирусом простого герпеса 1 типа (HSV-1) — виновником "простуды на губах". Но, по данным нового американского исследования, этот безобидный на первый взгляд вирус может быть связан с развитием болезни Альцгеймера. И, что особенно важно, антивирусное лечение может снизить этот риск.

Герпес и Альцгеймер: что показало исследование

В научной работе, проведённой при участии фармацевтической компании Gilead Sciences и Университета Вашингтона в Сиэтле, были проанализированы медицинские данные почти 690 тысяч человек старше 50 лет - как с диагнозом Альцгеймера, так и без него. Результаты оказались весьма красноречивыми:

Люди с историей заражения вирусом HSV-1 имели на 80 % выше риск развития болезни Альцгеймера.

Среди пациентов с Альцгеймером 0,44 % ранее болели HSV-1 , по сравнению с 0,24 % среди здоровых участников.

В среднем испытуемым было 73 года, и 65 % из них были женщины.

Есть ли спасение в антивирусах

Исследование дало и обнадёживающий результат: приём противогерпесных препаратов снижал риск Альцгеймера на 17 %. Из более чем двух тысяч человек с HSV-1, около 40 % принимали антивирусные препараты после постановки диагноза. Даже такая простая мера оказалась эффективной.

Препараты вроде ацикловира, доступные и в Великобритании, используются при герпесе, ветрянке и опоясывающем лишае.

Другие вирусы тоже опасны

Исследователи также обратили внимание на HSV-2, вирус ветряной оспы и цитомегаловирус. Все они тоже показали связь с повышенным риском болезни Альцгеймера. Однако точный механизм до конца не изучен.

Среди возможных объяснений — воспалительные процессы, вызванные вирусами в тканях мозга. В частности, ДНК HSV-1 обнаруживалась в амилоидных бляшках - главном патоморфологическом признаке болезни Альцгеймера.

Что говорят эксперты

Профессор Тара Спайрес-Джонс из Эдинбургского университета комментирует:

"Это серьёзное исследование, которое подтверждает уже существующие данные. Но важно понимать, что наличие герпеса не означает, что вы обязательно заболеете Альцгеймером".

Доктор Дэвид Виккерс из Университета Калгари считает, что опасность герпеса может быть преувеличена, ведь у 99,56 % больных Альцгеймером HSV-1 не диагностировали. А снижение риска от антивирусов — это всего девятимесячная отсрочка болезни, говорит он.

Доктор Ричард Окли из Alzheimer's Society добавляет:

"Да, у заражённых герпесом выше риск Альцгеймера. Но это не означает, что герпес вызывает болезнь. Нужны дополнительные исследования, чтобы доказать причинно-следственную связь".

Три факта по теме:

Вирус HSV-1 обнаруживается у более чем 60 % населения в скрытой форме, чаще всего — бессимптомно. Болезнь Альцгеймера — одна из самых распространённых форм деменции, поражающая около 55 миллионов человек во всём мире. Воспаление в мозге — один из ключевых факторов старения, и вирусные инфекции усиливают этот процесс.

Уточнения

Ге́рпес (от греч. ἕρπης [herpes] - лишай, греч. ἕρπω - ползти) — группа вирусных заболеваний с характерным высыпанием сгруппированных пузырьков на коже и слизистых, вызываемые герпесвирусами.

