Спасает зрение, как дорогие процедуры: этот продукт стоит копейки

3:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вы тоже считаете, что для глаз полезна только морковь? А если сказать, что в супермаркете есть кое-что получше — но его почти никто не замечает?

Фото: pxhere.com by piviso.com, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Орехи

Каждый день мы перегружаем зрение: часами смотрим в экраны, работаем при искусственном освещении, щуримся от яркого солнца. И с возрастом — особенно после 60 лет — эти нагрузки становятся критичными. Но помочь глазам можно очень простым способом — через еду. Не только морковь способна защитить зрение.

"Секретный" союзник зрения

Морковь действительно полезна, в ней много бета-каротина. Но есть продукт, который на порядок эффективнее в сохранении зрения. Это… фисташки. Да-да, те самые орешки, которые мы привыкли грызть под фильмы или на праздники. Но на самом деле они — настоящая супереда для глаз.

Фисташки — единственные орехи, содержащие и лютеин, и зеаксантин. Эти два вещества жизненно важны для глаз. Они накапливаются в макуле — центральной части сетчатки — и защищают её от вредного света, замедляют старение и помогают избежать возрастной дегенерации, ведущей к потере зрения, сообщает "MedPulse".

Что говорят исследования

Учёные из Tufts University (США) провели эксперимент: участники ели по две горсти фисташек в день. Уже через несколько недель у них увеличилась плотность макулярного пигмента — это прямой индикатор защиты сетчатки. При этом никаких других изменений в рационе или образе жизни не было.

Фисташки удобны ещё и тем, что содержат здоровые жиры, которые помогают усваивать полезные вещества. В отличие от моркови, к которой нужно добавлять жир (например, масло), фисташки уже включают всё необходимое.

Польза не только для глаз

Фисташки приносят пользу всему организму:

Витамин B6 укрепляет нервную систему

Медь помогает синтезировать гемоглобин и поддерживает иммунитет

Клетчатка и пребиотики улучшают пищеварение

Белки дают длительное чувство сытости

Исследования показывают: фисташки снижают уровень сахара, холестерина и улучшают здоровье сердца

Как есть фисташки с пользой

Достаточно 30-60 граммов в день - это около двух пригоршней. Лучше выбирать несолёные и необжаренные - так пользы будет больше. Если брать орешки в скорлупе, это поможет есть их медленно и не переусердствовать.

Фисташки отлично сочетаются с салатами, кашами, йогуртом, или могут стать самостоятельной закуской. А ещё есть фисташковое масло — вкусное и питательное, но стоит следить за составом: часто туда добавляют сахар.

Интересные факты:

Лютеин и зеаксантин — это те же вещества, что содержатся в сетчатке новорождённых, и их концентрация со временем снижается. Макула, которую защищают фисташки, отвечает за центральное зрение — то, что мы видим прямо перед собой. В странах Средиземноморья, где популярны орехи и зелёные овощи, уровень возрастной дегенерации сетчатки в два раза ниже.

Уточнения

Фиста́шка (лат. Pistácia) — небольшой род вечнозелёных либо листопадных деревьев или кустарников семейства Анакардиевые (Anacardiaceae), распространённых в субтропических, частично тропических областях Старого и Нового Света.

