Курение убивает не сразу: плата придёт позже, но по полной и без шансов

2:33 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Когда человек берёт в руки первую сигарету, он редко задумывается о том, как это скажется на его будущем. Однако наука давно дала ответ: табак — один из самых коварных убийц нашего времени, действующий тихо, но неумолимо.

Фото: Freepik by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сигарета

Почему табак — враг номер один

В разных уголках мира курение остаётся одной из самых распространённых вредных привычек. Кто-то начинает курить ещё подростком, другие — чуть позже. Но независимо от возраста начала, итог почти всегда один — потерянные годы жизни. И хотя об этом знают многие, реальные цифры всё ещё способны шокировать.

Среднестатистический курильщик живёт на 10 лет меньше, чем некурящий человек. Эти данные были подтверждены в результате многочисленных исследований, в том числе командой учёных из Бристольского университета: Мэри Шоу, Ричардом Митчеллом и Дэнни Дорлингом. Они выяснили, что мужчина, начавший курить в 17 лет и продолживший это до самой смерти в 71 год, теряет около 6,5 лет жизни по сравнению со сверстниками, которые не курили вовсе.

Когда сигарета крадёт два десятилетия

Данные организации Québec Sans Tabac показывают ещё более тревожную статистику: те, кто начинает курить в юном возрасте и не отказывается от привычки во взрослом состоянии, могут потерять до 22 лет жизни. Половина из них умирает в возрасте между 35 и 69 годами. Оставшиеся — после 70, но всё равно не доживают до своего биологического предела.

Факты, которые заставляют задуматься:

Каждый год от болезней, связанных с курением, умирает около 8 миллионов человек по всему миру .

По оценкам ВОЗ, пассивное курение также убивает более миллиона некурящих ежегодно — в том числе детей.

Курение — основной фактор риска развития не только рака лёгких, но и инсультов, инфарктов, ХОБЛ и многих других хронических заболеваний.

Что делать

Предупреждён — значит вооружён. Осознание последствий — первый шаг к отказу от пагубной привычки. Если вы курите, начните с малых шагов: поговорите с врачом, изучите программы поддержки, попробуйте снизить количество сигарет. В любом возрасте отказ от курения повышает продолжительность и качество жизни.

Уточнения

Куре́ние - пиролитическая ингаляция (вдыхание дыма), препаратов, преимущественно растительного происхождения, тлеющих в потоке вдыхаемого воздуха, с целью насыщения организма содержащимися в них активными веществами путём их возгонки и последующего всасывания в лёгких и дыхательных путях.

