Эти популярные продукты связаны с опасными химикатами — вот чем их заменить

1:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Мы привыкли считать рис, яйца и кофе частью обычного рациона. Однако новое исследование, опубликованное в Science Direct, указывает: регулярное употребление этих продуктов может быть связано с повышенным уровнем PFAS — потенциально опасных химических соединений.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рис

Что такое PFAS и почему они опасны

PFAS — это общее название для группы синтетических веществ, которые не разлагаются в природе и накапливаются в организме. Они используются в производстве антипригарной посуды, мебели, косметики и даже упаковки для фастфуда. Один из наиболее изученных компонентов — ПФОС (перфтороктансульфоновая кислота), который давно вызывает тревогу у экологов и медиков.

Что показало исследование

Учёные проанализировали данные более 3000 беременных женщин из Нью-Гэмпшира — региона, где фиксировалось загрязнение питьевой воды. Главная цель — понять, как ежедневное питание влияет на уровень PFAS в крови.

Результаты оказались неожиданными:

Употребление кофе, яиц и белого риса связано с более высокими концентрациями PFAS.

Также замечена связь с потреблением морепродуктов и красного мяса.

Особенно обеспокоены учёные потенциальным воздействием на беременных, грудное молоко и новорождённых.

"Некоторые продукты повседневного рациона могут быть источником этих химических веществ — это повод для пересмотра пищевых привычек", — подчёркивается в публикации.

Что можно изменить

Исследование также даёт и обнадёживающие выводы. Рацион, богатый овощами, цельнозерновыми продуктами и бобовыми, способствует снижению уровня PFAS в организме. Такие продукты реже контактируют с промышленной обработкой и имеют меньшую вероятность быть загрязнёнными.

Уточнения

Токси́н (др.-греч. τοξικός [toxikos] «ядовитый») — яд биологического происхождения. Наука о ядах биологического происхождения — токсинология.



