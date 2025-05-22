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Эти популярные продукты связаны с опасными химикатами — вот чем их заменить

1:53
Здоровье

Мы привыкли считать рис, яйца и кофе частью обычного рациона. Однако новое исследование, опубликованное в Science Direct, указывает: регулярное употребление этих продуктов может быть связано с повышенным уровнем PFAS — потенциально опасных химических соединений.

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Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
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Что такое PFAS и почему они опасны

PFAS — это общее название для группы синтетических веществ, которые не разлагаются в природе и накапливаются в организме. Они используются в производстве антипригарной посуды, мебели, косметики и даже упаковки для фастфуда. Один из наиболее изученных компонентов — ПФОС (перфтороктансульфоновая кислота), который давно вызывает тревогу у экологов и медиков.

Что показало исследование

Учёные проанализировали данные более 3000 беременных женщин из Нью-Гэмпшира — региона, где фиксировалось загрязнение питьевой воды. Главная цель — понять, как ежедневное питание влияет на уровень PFAS в крови.

Результаты оказались неожиданными:

  • Употребление кофе, яиц и белого риса связано с более высокими концентрациями PFAS.

  • Также замечена связь с потреблением морепродуктов и красного мяса.

  • Особенно обеспокоены учёные потенциальным воздействием на беременных, грудное молоко и новорождённых.

"Некоторые продукты повседневного рациона могут быть источником этих химических веществ — это повод для пересмотра пищевых привычек", — подчёркивается в публикации.

Что можно изменить

Исследование также даёт и обнадёживающие выводы. Рацион, богатый овощами, цельнозерновыми продуктами и бобовыми, способствует снижению уровня PFAS в организме. Такие продукты реже контактируют с промышленной обработкой и имеют меньшую вероятность быть загрязнёнными.

Уточнения

Токси́н (др.-греч. τοξικός [toxikos] «ядовитый») — яд биологического происхождения. Наука о ядах биологического происхождения — токсинология.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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