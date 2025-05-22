Эти популярные продукты связаны с опасными химикатами — вот чем их заменить

Мы привыкли считать рис, яйца и кофе частью обычного рациона. Однако новое исследование, опубликованное в Science Direct, указывает: регулярное употребление этих продуктов может быть связано с повышенным уровнем PFAS — потенциально опасных химических соединений.
PFAS — это общее название для группы синтетических веществ, которые не разлагаются в природе и накапливаются в организме. Они используются в производстве антипригарной посуды, мебели, косметики и даже упаковки для фастфуда. Один из наиболее изученных компонентов — ПФОС (перфтороктансульфоновая кислота), который давно вызывает тревогу у экологов и медиков.
Учёные проанализировали данные более 3000 беременных женщин из Нью-Гэмпшира — региона, где фиксировалось загрязнение питьевой воды. Главная цель — понять, как ежедневное питание влияет на уровень PFAS в крови.
Результаты оказались неожиданными:
Употребление кофе, яиц и белого риса связано с более высокими концентрациями PFAS.
Также замечена связь с потреблением морепродуктов и красного мяса.
Особенно обеспокоены учёные потенциальным воздействием на беременных, грудное молоко и новорождённых.
"Некоторые продукты повседневного рациона могут быть источником этих химических веществ — это повод для пересмотра пищевых привычек", — подчёркивается в публикации.
Исследование также даёт и обнадёживающие выводы. Рацион, богатый овощами, цельнозерновыми продуктами и бобовыми, способствует снижению уровня PFAS в организме. Такие продукты реже контактируют с промышленной обработкой и имеют меньшую вероятность быть загрязнёнными.
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