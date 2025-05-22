Белая горячка не приходит внезапно — вот на что стоит обратить внимание

"Белая горячка" — это не страшилка из анекдотов, а тяжёлое психическое расстройство, которое может закончиться летально. По словам психиатра и нарколога Руслана Исаева, алкогольный делирий — именно так это состояние называется официально — требует немедленной помощи врачей.
Парадоксально, но делирий возникает не во время запоя, а после его резкой отмены. Чаще всего — через 2-3 дня. Особенно опасны периоды, когда человек долго пил, а потом внезапно прекратил. Организм, привыкший к постоянной интоксикации, просто "срывается", сообщает aif.ru
Делирий не начинается с галлюцинаций — ему предшествуют продромальные симптомы. Врач перечисляет их:
тревожность
бессонница и кошмары
потливость и дрожь в руках
скачки давления
А если появляются иллюзии — когда человек слышит или видит то, чего нет, но ещё осознаёт, что это не по-настоящему — это прямое предупреждение. Делирий может развиться уже через несколько часов.
Начинается остро, чаще вечером или ночью. Больной теряет связь с реальностью: не понимает, где находится, путает людей, не узнаёт близких. Появляются:
зрительные галлюцинации (ужасающие образы, насекомые, "чёртики")
бред (преследование, страх отравления, паника)
возбуждение или, наоборот, попытки спрятаться, убежать
"Он может разговаривать сам с собой, вести бредовую беседу, быть агрессивным или напуганным", — говорит Исаев.
Нарколог подчёркивает: алкогольный делирий — экстренная ситуация. Нельзя ждать, "пока само пройдёт". При первых же признаках — спутанности сознания, галлюцинациях, сильном возбуждении — немедленно вызывайте скорую наркологическую помощь.
Алкого́льный дели́рий бе́лая горя́чка, состояние отмены алкоголя с делирием, жарг. "белочка", "белка", лат. delirium tremens (дословно — "трясущееся помрачение") — металкогольный психоз, связанный с резким окончанием употребления спиртных напитков и развитием тяжёлого синдрома отмены.
Три б/у кроссовера, чья низкая цена — не повод для покупки. Их моторы полны сюрпризов, а ремонт может обойтись дороже самой машины. Подробности — внутри.