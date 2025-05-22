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Белая горячка не приходит внезапно — вот на что стоит обратить внимание

2:03
Здоровье

"Белая горячка" — это не страшилка из анекдотов, а тяжёлое психическое расстройство, которое может закончиться летально. По словам психиатра и нарколога Руслана Исаева, алкогольный делирий — именно так это состояние называется официально — требует немедленной помощи врачей.

Алкоголь
Фото: Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Алкоголь

Причина — не алкоголь сам по себе

Парадоксально, но делирий возникает не во время запоя, а после его резкой отмены. Чаще всего — через 2-3 дня. Особенно опасны периоды, когда человек долго пил, а потом внезапно прекратил. Организм, привыкший к постоянной интоксикации, просто "срывается", сообщает aif.ru

Первые тревожные сигналы

Делирий не начинается с галлюцинаций — ему предшествуют продромальные симптомы. Врач перечисляет их:

  • тревожность

  • бессонница и кошмары

  • потливость и дрожь в руках

  • скачки давления

А если появляются иллюзии — когда человек слышит или видит то, чего нет, но ещё осознаёт, что это не по-настоящему — это прямое предупреждение. Делирий может развиться уже через несколько часов.

Как выглядит "белая горячка"

Начинается остро, чаще вечером или ночью. Больной теряет связь с реальностью: не понимает, где находится, путает людей, не узнаёт близких. Появляются:

  • зрительные галлюцинации (ужасающие образы, насекомые, "чёртики")

  • бред (преследование, страх отравления, паника)

  • возбуждение или, наоборот, попытки спрятаться, убежать

"Он может разговаривать сам с собой, вести бредовую беседу, быть агрессивным или напуганным", — говорит Исаев.

Это угрожающее жизни состояние

Нарколог подчёркивает: алкогольный делирий — экстренная ситуация. Нельзя ждать, "пока само пройдёт". При первых же признаках — спутанности сознания, галлюцинациях, сильном возбуждении — немедленно вызывайте скорую наркологическую помощь.

Уточнения

Алкого́льный дели́рий бе́лая горя́чка, состояние отмены алкоголя с делирием, жарг. "белочка", "белка", лат. delirium tremens (дословно — "трясущееся помрачение") — металкогольный психоз, связанный с резким окончанием употребления спиртных напитков и развитием тяжёлого синдрома отмены.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Скворцов Дмитрий
Занимается диагностикой и лечением психических болезней, поведенческих эмоциональных растройств, зависимостей методами психофармакотерапиии и психотерапии.
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