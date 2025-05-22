Миф из СССР. Раннее утро — залог успеха?

1:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Если бы этот лозунг был правдой, то все советские граждане, просыпавшиеся под звуки боевого будильника, должны были бы стать супергероями труда и гениальными учёными.

Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Будильник

Но, увы, реальность была чуть менее вдохновляющей.

Почему в СССР вставали рано?

Будильник — не мотиватор, а приговор. Сигнал громко лязгающего будильника — не призыв к достижению целей, а напоминание о том, что пора вставать, чтобы успеть на завод, на работу, в школу или на рынок. И никакой магии — просто обязанность.

Транспорт и очереди как стимул.

Чем раньше встал — тем лучше шанс поймать переполненный автобус или троллейбус и не стоять в километровой очереди за булкой чёрного хлеба. Тут уже не до медитаций и утренней йоги.

Режим работы и коммуналка.

В квартирах с общими санузлами и душевыми ранний подъем был способом не мешать соседям — "мойтесь по очереди, кто первый — тот и здоровее".

А как же продуктивность?

Вместо бодрого старта — сон на ходу, усталость к обеду и желание лечь обратно спать. Порой утро в СССР было не залогом успеха, а залогом успешного прокрастинирования до вечера.

Раннее утро — это не волшебная формула, а необходимость выживания в условиях плановой экономики и дефицита. И если кто-то теперь рекламирует ранние подъемы как секрет успеха, вспомните, что в СССР люди вставали рано не из-за вдохновения, а из-за элементарного страха опоздать на работу и потерять хлеб.