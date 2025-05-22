Миф из СССР. Раннее утро — залог успеха?

Если бы этот лозунг был правдой, то все советские граждане, просыпавшиеся под звуки боевого будильника, должны были бы стать супергероями труда и гениальными учёными.
Но, увы, реальность была чуть менее вдохновляющей.
Почему в СССР вставали рано?
Будильник — не мотиватор, а приговор. Сигнал громко лязгающего будильника — не призыв к достижению целей, а напоминание о том, что пора вставать, чтобы успеть на завод, на работу, в школу или на рынок. И никакой магии — просто обязанность.
Транспорт и очереди как стимул.
Чем раньше встал — тем лучше шанс поймать переполненный автобус или троллейбус и не стоять в километровой очереди за булкой чёрного хлеба. Тут уже не до медитаций и утренней йоги.
Режим работы и коммуналка.
В квартирах с общими санузлами и душевыми ранний подъем был способом не мешать соседям — "мойтесь по очереди, кто первый — тот и здоровее".
А как же продуктивность?
Вместо бодрого старта — сон на ходу, усталость к обеду и желание лечь обратно спать. Порой утро в СССР было не залогом успеха, а залогом успешного прокрастинирования до вечера.
Раннее утро — это не волшебная формула, а необходимость выживания в условиях плановой экономики и дефицита. И если кто-то теперь рекламирует ранние подъемы как секрет успеха, вспомните, что в СССР люди вставали рано не из-за вдохновения, а из-за элементарного страха опоздать на работу и потерять хлеб.
Три страны производят больше половины всей говядины в мире. Но за этими цифрами скрываются неожиданные лидеры, жертвы природы и растущий голод на мясо.