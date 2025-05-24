Осторожно, диета! Врачи бьют тревогу: вот чем опасна быстрая потеря веса для сердца

1:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

При резком похудении организм может столкнуться с сильным дефицитом калорий, что нарушит баланс минералов, отвечающих за электрическую активность сердца. Недостаток этих веществ может привести к аритмии и повышенному риску тромбообразования. Об этом сообщила Елена Резник, заведующая кафедрой пропедевтики внутренних болезней №2 Института клинической медицины имени Пирогова.

Фото: Freepik by shayne_ch13, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Боль в сердце

По словам врача, резкое снижение веса вызывает сильный стресс для организма, затрагивая все его системы, включая гормональную, пищеварительную и сердечно-сосудистую.

"Резкая потеря веса сопровождается нарушением баланса калия и натрия, что может привести к аритмиям и их серьезным осложнениям", — рассказала Елена Резник.

Электролиты, представляющие собой минеральные макро- и микроэлементы, растворенные в жидкостях организма, играют ключевую роль в передаче электрических импульсов, влияющих на работу сердца, мышц и нервной системы, пишет Газета.Ru.

Врач отметила, что резкая потеря веса может привести к дисбалансу калия и натрия, что, в свою очередь, может вызвать аритмию и её осложнения. Особенно опасно использование мочегонных средств для ускорения похудения, так как это усиливает электролитные нарушения и обезвоживание, создавая дополнительную нагрузку на сердце.

Приём мочегонных препаратов для снижения веса может привести к снижению уровня калия и магния, что увеличивает риск аритмии. Кроме того, это может повысить вероятность образования тромбов в организме.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.



Се́рдце (лат. cor, греч. καρδία) — полый фиброзно-мышечный орган, обеспечивающий посредством повторных ритмичных сокращений ток крови по кровеносным сосудам.

