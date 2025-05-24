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Опасный сюрприз в аптечке: эти лекарства делают вас мишенью для рака кожи

1:51
Здоровье

Некоторые антибиотики, мочегонные, обезболивающие, противомикробные препараты и лекарства от аритмии могут повышать риск повреждения кожи ультрафиолетом и развития злокачественных новообразований. Об этом сообщила Татьяна Дергачева, медицинский директор по онкологии группы компаний "Р-Фарм".

Солнце в окне
Фото: Wikipedia by siegertmarc, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Солнце в окне

Этот побочный эффект, известный как фотосенсибилизация, увеличивает вероятность ожогов и пигментации кожи, а в долгосрочной перспективе может привести к раку кожи. Особенно высокий риск фотосенсибилизации связан с приемом антибиотиков тетрациклинового и фторхинолонового ряда, некоторых диуретиков, нестероидных противовоспалительных средств, сульфаниламидов и антиаритмических препаратов. Во время приема этих лекарств рекомендуется ограничить пребывание на солнце, сообщает Газета.Ru.

Дергачева также отметила, что пациенты, перенесшие пересадку органов, должны уделять особое внимание фотозащите. Им назначают пожизненную терапию иммуносупрессантами, которые снижают риск отторжения трансплантатов, но делают кожу более уязвимой к ультрафиолетовому излучению.

"У них вероятность развития плоскоклеточного рака кожи увеличивается в 65-100 раз по сравнению с общей популяцией, а меланома встречается в восемь раз чаще", — добавила Дергачева.

Эксперт подчеркнула, что даже при приеме высокоэффективных препаратов необходимо соблюдать осторожность на солнце, а меры защиты следует подбирать совместно с лечащим врачом. Использование солнцезащитных средств, ношение одежды с длинным рукавом и избегание пребывания на солнце в часы пик остаются важными рекомендациями для сохранения здоровья кожи.

Уточнения

Ультрафиоле́товое излуче́ние (ультрафиолетовые лучи, ультрафиолетовая радиация, УФ-излучение; лат. ultra — сверх, за пределами + violet — фиолетовый) — электромагнитное излучение, занимающее спектральный диапазон между видимым и рентгеновским излучениями. 

Антибио́тики (от др.-греч. ἀντί «против» + βίος «жизнь») — природные и синтетические антимикробные вещества, широко применяющиеся для лечения инфекций.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Басанов Руслан
Занимается диагностикой и лечением доброкачественных и злокачественных новообразований
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