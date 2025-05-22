Этот дуэт для организма сильнее, чем кофе: натуральная энергия на каждый день

4:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В мире витаминов есть одна пара, которая действует как хорошо сыгранный тандем. Нет, это не реклама, а научно обоснованная реальность: магний и витамин D усиливают эффект друг друга и в одиночку не так уж и сильны.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Молоко из фундука

Но что произойдёт, если они окажутся в вашем организме одновременно? А когда и как их лучше принимать, чтобы получить максимум пользы?

Связь, о которой мало кто знает

Витамин D помогает организму усваивать кальций, укреплять кости и поддерживать иммунитет. Но он не может работать "в полную силу" без одного ключевого элемента — магния. Без магния витамин D просто не активируется. Это как если бы у вас был ключ от двери, но не было замочной скважины.

Исследования подтверждают: у людей, принимавших магний, уровень витамина D в крови повышался, в то время как у тех, кто пил плацебо — оставался неизменным. Вместе эти вещества:

усиливают иммунитет;

регулируют обмен кальция;

укрепляют сердце;

поддерживают работу мышц и нервной системы.

Чем полезен этот "витаминный союз"

1. Максимальное усвоение витамина D

Магний помогает витамину D превращаться в активную форму, которую организм может использовать.

2. Здоровые кости и зубы

Витамин D обеспечивает усвоение кальция, а магний отвечает за его правильное распределение в организме.

3. Поддержка нервной системы

Магний снимает напряжение, витамин D улучшает мышечную работу — это команда, способная победить хроническую усталость и судороги.

4. Снижение воспалений

Оба вещества обладают противовоспалительным действием, что особенно важно для иммунной системы.

5. Защита сердца

Магний нормализует давление, а витамин D снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Как принимать: простые правила

Витамин D : 1500-2000 МЕ в день. В некоторых случаях врач может рекомендовать больше.

Магний: 300-400 мг в сутки, при стрессах — дозировка может быть выше.

Когда лучше пить:

Витамин D - утром или днём, так как он может слегка бодрить.

Магний - вечером: он помогает расслабиться и наладить сон.

С чем принимать:

Витамин D — с пищей, особенно содержащей жиры (он жирорастворимый).

Магний — в органических формах (цитрат, бисглицинат), они лучше усваиваются.

Осторожно: передозировка

Как и с любыми добавками, важна мера:

Избыток витамина D может привести к гиперкальциемии (повышенный уровень кальция в крови), что грозит рвотой и проблемами с почками.

Слишком много магния - это риск диареи, тошноты и снижения давления.

Некоторые лекарства (например, антациды или мочегонные) могут мешать усвоению этих веществ — лучше проконсультироваться с врачом, если вы что-то принимаете регулярно.

Что есть в обычной тарелке

Магний: орехи, семена, зелёные листовые овощи, цельнозерновые продукты.

Витамин D: вырабатывается на солнце, а также содержится в жирной рыбе и обогащённых молочных продуктах.

В России и других северных странах с октября по март солнце слишком низко над горизонтом — в этот период витамин D нужно обязательно получать дополнительно.

Интересные факты:

До 50% населения испытывает дефицит магния, не подозревая об этом — а значит, витамин D в организме у них тоже не работает эффективно. Люди с недостатком магния чаще страдают от бессонницы и беспокойных снов — вечерний приём магния может помочь уснуть быстрее. Совместный приём витамина D и магния снижает маркеры воспаления — а это главный фактор развития хронических болезней.

Уточнения

Витамины группы D (витамин D) — биологически активные вещества (холекальциферол, эргокальциферол, ситокальциферол, 2,2-дигидроэргокальциферол и другие). Холекальциферол (витамин D 3 ) синтезируется у человека в коже под действием ультрафиолетовых лучей диапазона B, а также поступает в организм человека с пищей. Эргокальциферол (витамин D 2 ) может поступать только с пищей.



Ма́гний (химический символ — Mg, от лат. Magnesium) — химический элемент 2-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы второй группы, IIA) третьего периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева с атомным номером 12.



