Этот дуэт для организма сильнее, чем кофе: натуральная энергия на каждый день

В мире витаминов есть одна пара, которая действует как хорошо сыгранный тандем. Нет, это не реклама, а научно обоснованная реальность: магний и витамин D усиливают эффект друг друга и в одиночку не так уж и сильны.
Но что произойдёт, если они окажутся в вашем организме одновременно? А когда и как их лучше принимать, чтобы получить максимум пользы?
Витамин D помогает организму усваивать кальций, укреплять кости и поддерживать иммунитет. Но он не может работать "в полную силу" без одного ключевого элемента — магния. Без магния витамин D просто не активируется. Это как если бы у вас был ключ от двери, но не было замочной скважины.
Исследования подтверждают: у людей, принимавших магний, уровень витамина D в крови повышался, в то время как у тех, кто пил плацебо — оставался неизменным. Вместе эти вещества:
усиливают иммунитет;
регулируют обмен кальция;
укрепляют сердце;
поддерживают работу мышц и нервной системы.
1. Максимальное усвоение витамина D
Магний помогает витамину D превращаться в активную форму, которую организм может использовать.
2. Здоровые кости и зубы
Витамин D обеспечивает усвоение кальция, а магний отвечает за его правильное распределение в организме.
3. Поддержка нервной системы
Магний снимает напряжение, витамин D улучшает мышечную работу — это команда, способная победить хроническую усталость и судороги.
4. Снижение воспалений
Оба вещества обладают противовоспалительным действием, что особенно важно для иммунной системы.
5. Защита сердца
Магний нормализует давление, а витамин D снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Витамин D: 1500-2000 МЕ в день. В некоторых случаях врач может рекомендовать больше.
Магний: 300-400 мг в сутки, при стрессах — дозировка может быть выше.
Когда лучше пить:
Витамин D - утром или днём, так как он может слегка бодрить.
Магний - вечером: он помогает расслабиться и наладить сон.
С чем принимать:
Витамин D — с пищей, особенно содержащей жиры (он жирорастворимый).
Магний — в органических формах (цитрат, бисглицинат), они лучше усваиваются.
Как и с любыми добавками, важна мера:
Избыток витамина D может привести к гиперкальциемии (повышенный уровень кальция в крови), что грозит рвотой и проблемами с почками.
Слишком много магния - это риск диареи, тошноты и снижения давления.
Некоторые лекарства (например, антациды или мочегонные) могут мешать усвоению этих веществ — лучше проконсультироваться с врачом, если вы что-то принимаете регулярно.
Магний: орехи, семена, зелёные листовые овощи, цельнозерновые продукты.
Витамин D: вырабатывается на солнце, а также содержится в жирной рыбе и обогащённых молочных продуктах.
В России и других северных странах с октября по март солнце слишком низко над горизонтом — в этот период витамин D нужно обязательно получать дополнительно.
До 50% населения испытывает дефицит магния, не подозревая об этом — а значит, витамин D в организме у них тоже не работает эффективно.
Люди с недостатком магния чаще страдают от бессонницы и беспокойных снов — вечерний приём магния может помочь уснуть быстрее.
Совместный приём витамина D и магния снижает маркеры воспаления — а это главный фактор развития хронических болезней.
Витамины группы D (витамин D) — биологически активные вещества (холекальциферол, эргокальциферол, ситокальциферол, 2,2-дигидроэргокальциферол и другие). Холекальциферол (витамин D3) синтезируется у человека в коже под действием ультрафиолетовых лучей диапазона B, а также поступает в организм человека с пищей. Эргокальциферол (витамин D2) может поступать только с пищей.
Ма́гний (химический символ — Mg, от лат. Magnesium) — химический элемент 2-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы второй группы, IIA) третьего периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева с атомным номером 12.
Три страны производят больше половины всей говядины в мире. Но за этими цифрами скрываются неожиданные лидеры, жертвы природы и растущий голод на мясо.