Сахар как на американских горках? Эти продукты выключают "аттракцион" за неделю

3:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Снижение чувствительности к инсулину — это не всегда про строгие диеты или горы таблеток. Иногда всё решает ложка корицы или порция лосося. Учёные из Национальной медицинской библиотеки США выяснили: некоторые продукты напрямую влияют на уровень сахара в крови, помогая организму лучше усваивать глюкозу.

Фото: https://www.freepik.com Диабет

Что за продукты

Это не экзотика и не биодобавки. Это вкусная и доступная еда, которая может поддерживать стабильный уровень сахара, не жертвуя вкусом и комфортом.

Корица: пряный путь к балансу

Кто бы мог подумать, что ароматная специя из вашего утреннего капучино может снижать уровень сахара? Корица содержит мощные антиоксиданты и активные вещества, которые улучшают чувствительность клеток к инсулину. Добавьте щепотку в овсянку или напиток — и это уже шаг к балансу.

Жирная рыба: лосось против инсулинорезистентности

Сардины, скумбрия, лосось — это не только омега-3, но и натуральные помощники в снижении воспаления. Эти жирные кислоты способствуют более эффективной переработке сахара в крови. Рыбу можно запекать, жарить или добавлять в салаты — полезно и вкусно.

Оливковое масло: не только для гурманов

Мононенасыщенные жиры в оливковом масле помогают организму перерабатывать глюкозу без лишней нагрузки. Антиоксиданты борются с воспалением, а это напрямую влияет на чувствительность к инсулину. Просто сбрызните овощи или салат — и польза на столе.

Капуста и её "родственники"

Брокколи, брюссельская капуста, кейл — представители крестоцветных, богатые клетчаткой и антиоксидантами. Они замедляют всасывание глюкозы и снижают воспаление. Варите, тушите, запекайте — эффект будет.

Полезные полифенолы

В оливках, какао, травах содержатся полифенолы — растительные соединения, которые защищают клетки от стресса и воспаления. Тёмный шоколад или пара маслин в перекусе — это и польза, и удовольствие.

Яйца и мясо без обработки

Белок в яйцах и нежирном мясе (например, индейке) снижает резкие скачки сахара после еды. Эти продукты насыщают, снабжают организм необходимыми веществами и помогают держать глюкозу под контролем.

Орехи, особенно грецкие

Грецкие орехи богаты омега-3, клетчаткой и антиоксидантами. Они снижают воспаление и стабилизируют уровень сахара. И при этом имеют низкий гликемический индекс — то есть не вызывают скачков сахара в крови.

Интересные факты:

Люди с инсулинорезистентностью на 30% чаще сталкиваются с депрессией, а продукты, улучшающие чувствительность к инсулину, могут снижать это воздействие. Корица может имитировать инсулин, помогая глюкозе проникать в клетки, даже если естественного инсулина недостаточно. Полиненасыщенные жиры из рыбы и орехов активируют специфические гены, улучшающие метаболизм сахара.

Уточнения

Са́харный диабе́т (лат. diabetes mellītus; от греч. diabaino — фонтан или сифон) — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной (нарушение взаимодействия с клетками-мишенями) недостаточности гормона инсулина.

