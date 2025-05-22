Омск в тревоге: гинекологические болезни, которые раньше ставили после 30, теперь находят у 18-летних

Гинекологические заболевания всё чаще диагностируют у жительниц Омской области. И если раньше такие диагнозы звучали в основном после 30 лет, сегодня они нередко ставятся даже 18-летним девушкам. В чём причины, как распознать тревожные симптомы и что можно сделать — рассказываем в сжатом и понятном формате.
По данным регионального минздрава, за пять лет число воспалительных заболеваний органов малого таза выросло почти на две тысячи случаев. На 1524 увеличилось число диагнозов, связанных с нарушением менструального цикла. Эндометриоз стали выявлять в 1,5 раза чаще.
Гинеколог Ксения Василевская подчёркивает:
"Сегодня воспаления и миомы всё чаще диагностируются у молодых женщин. Это связано и с образом жизни, и с отсутствием профилактики".
Признаки воспалений малого таза:
Нарушения цикла проявляются как:
Сидячая работа и малоподвижность нарушают кровообращение в малом тазу, способствуют гормональным сбоям и ожирению. А жировая ткань сама вырабатывает вещества, вмешиваясь в гормональный фон. Отсюда — сбои в цикле, воспаления и боли.
"Физическая активность и правильное питание — это не модные тренды, а реальная профилактика гинекологических проблем", — подчёркивает врач.
Забота о женском здоровье начинается с внимательного отношения к себе — регулярные осмотры, активность и осознанность помогут избежать серьёзных проблем в будущем, сообщает gorod55.ru.
Заболевания женских половых органов подразделяют на (1) дисгормональные (сопровождающиеся гиперпластическими, дистрофическими и атрофическими процессами), (2) воспалительные и (3) опухолевые.
Три страны производят больше половины всей говядины в мире. Но за этими цифрами скрываются неожиданные лидеры, жертвы природы и растущий голод на мясо.