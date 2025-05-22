Омск в тревоге: гинекологические болезни, которые раньше ставили после 30, теперь находят у 18-летних

3:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Гинекологические заболевания всё чаще диагностируют у жительниц Омской области. И если раньше такие диагнозы звучали в основном после 30 лет, сегодня они нередко ставятся даже 18-летним девушкам. В чём причины, как распознать тревожные симптомы и что можно сделать — рассказываем в сжатом и понятном формате.

Фото: commons.wikimedia.org by Aidan Meyer, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка у окна

Болезни, которые больше не в возрасте

По данным регионального минздрава, за пять лет число воспалительных заболеваний органов малого таза выросло почти на две тысячи случаев. На 1524 увеличилось число диагнозов, связанных с нарушением менструального цикла. Эндометриоз стали выявлять в 1,5 раза чаще.

Гинеколог Ксения Василевская подчёркивает:

"Сегодня воспаления и миомы всё чаще диагностируются у молодых женщин. Это связано и с образом жизни, и с отсутствием профилактики".

Когда стоит бить тревогу

Признаки воспалений малого таза:

Боли внизу живота.

Высокая температура.

Гнойные выделения и жжение.

Болезненное мочеиспускание.

Общее ухудшение самочувствия.

Нарушения цикла проявляются как:

Резкое изменение объёма выделений.

Длительные или нерегулярные менструации.

Сильная боль во время "критических дней".

Кровотечения между менструациями.

Что стоит знать о распространённых диагнозах

Молочница: кандидоз, вызванный грибком, входящим в состав вагинальной микрофлоры. При нарушении баланса он активизируется, вызывая зуд и выделения. Лечится быстро, но требует точного подбора препаратов.

кандидоз, вызванный грибком, входящим в состав вагинальной микрофлоры. При нарушении баланса он активизируется, вызывая зуд и выделения. Лечится быстро, но требует точного подбора препаратов. Миома матки: доброкачественные узлы, которые могут никак не беспокоить. Но если менструации стали слишком обильными, живот увеличился, или беременность не наступает — нужен врач.

доброкачественные узлы, которые могут никак не беспокоить. Но если менструации стали слишком обильными, живот увеличился, или беременность не наступает — нужен врач. Эндометриоз: хроническое заболевание, когда эндометрий разрастается за пределами матки. Может вызывать бесплодие и сильную боль, особенно во время менструации.

хроническое заболевание, когда эндометрий разрастается за пределами матки. Может вызывать бесплодие и сильную боль, особенно во время менструации. Эрозия шейки матки: часто не опасна, но требует обследования. Важно исключить дисплазию (предрак), которую невозможно распознать без анализа.

Как образ жизни влияет на женскую физиологию

Сидячая работа и малоподвижность нарушают кровообращение в малом тазу, способствуют гормональным сбоям и ожирению. А жировая ткань сама вырабатывает вещества, вмешиваясь в гормональный фон. Отсюда — сбои в цикле, воспаления и боли.

"Физическая активность и правильное питание — это не модные тренды, а реальная профилактика гинекологических проблем", — подчёркивает врач.

Забота о женском здоровье начинается с внимательного отношения к себе — регулярные осмотры, активность и осознанность помогут избежать серьёзных проблем в будущем, сообщает gorod55.ru.

Уточнения

Заболевания женских половых органов подразделяют на (1) дисгормональные (сопровождающиеся гиперпластическими, дистрофическими и атрофическими процессами), (2) воспалительные и (3) опухолевые.

