Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Невидимая угроза внутри холодильника: вода, плесень и маленькая месть техники
Утро со вкусом лета: кабачковые драники со сметаной и зеленью
Волосы ломались без причины — пока не изменился один вечерний ритуал
Попал в родной загончик: сбежавший из РФ комик раскрыл детали задержания в Израиле
Одна грядка — два врага: почему кабачки не переносят тыкв
Пушистый террорист в доме: вот откуда берутся проблемные кошки
Как похудеть на 10 кг без ущерба для здоровья: быстрые методы для реальных результатов
Эти собаки знают запах опасности: выбери своего защитника до того, как будет поздно
Юбилейная Toyota Crown получила спецверсию с королевским акцентом

Отказался от молочки ради моды — теперь сахар как на американских горках

1:33
Здоровье

Новое исследование показало: умеренное потребление молочных продуктов способствует более стабильному уровню сахара в крови по сравнению с веганской диетой. Исследование провели учёные из Индии и Великобритании, опубликовав результаты в журнале Clinical Nutrition.

Сыр
Фото: freepik.com by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сыр

Молочные продукты помогают удерживать уровень глюкозы под контролем

В эксперименте приняли участие 30 здоровых взрослых. В течение двух недель одна группа ела растительные и молочные продукты, вторая — придерживалась строго веганского питания. Суточная калорийность и состав макронутриентов в обоих случаях были одинаковыми.

Участникам установили сенсоры, фиксирующие уровень глюкозы каждые 15 минут. Результаты оказались однозначными: у тех, кто употреблял молочную продукцию, сахар в крови держался на более низком и стабильном уровне. Помимо этого, у них повышалась концентрация ацетилкарнитина - вещества, которое помогает перерабатывать жиры и снижает уровень окислительного стресса.

У тех, кто соблюдал исключительно веганскую диету, в крови, напротив, увеличивался уровень фенилаланина. Его избыток может мешать нормальному усвоению глюкозы.

Авторы подчёркивают: полученные данные особенно важны для стран, где распространён диабет II типа. Переход на веганство без учёта индивидуальных особенностей может не дать желаемого эффекта в контроле обмена веществ.

Уточнения

Молоко́ - питательная жидкость, вырабатываемая молочными железами самок млекопитающих во время лактации.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
Сейчас читают
Скелет длиной 36 метров нашли в пустыне — и он не принадлежит ни одному известному динозавру
Наука и техника
Скелет длиной 36 метров нашли в пустыне — и он не принадлежит ни одному известному динозавру Аудио 
Нержавейка могла избавить мир от ржавых машин, но почему её не пускают на конвейер
Авто
Нержавейка могла избавить мир от ржавых машин, но почему её не пускают на конвейер Аудио 
Эти машины не берут даже даром: 5 авто, от которых бегут все — и перекупы тоже
Авто
Эти машины не берут даже даром: 5 авто, от которых бегут все — и перекупы тоже Аудио 
Популярное
Эти машины не берут даже даром: 5 авто, от которых бегут все — и перекупы тоже

Есть машины, которые не спасают ни скидки, ни бонусы — их просто никто не хочет брать. Вот 5 моделей, ставших кошмаром для продавцов.

Эти машины не берут даже даром: 5 авто, от которых бегут все — и перекупы тоже
Покупатели в ярости, дилеры в убытке: россияне массово возвращают китайские автомобили
Покупатели в ярости, дилеры в убытке: россияне массово возвращают китайские автомобили
8 машин, которые выглядят круто, а едут — как телега с квадратными колёсами
Пиво утром — штраф днём: сколько выветривается запах алкоголя и как не лишиться прав
Украина заигралась в самоубийство. Западные партнёры её в этом активно поддерживают Дмитрий Плотников Юрист Исполинов назвал причины отказа РФ от участия в китайском проекте новой Гааги Любовь Степушова Кошки раскрывают свою тайну: как они распознают вас по запаху Игорь Буккер
Скелет длиной 36 метров нашли в пустыне — и он не принадлежит ни одному известному динозавру
Германия на грани потери золотого запаса: кто заберет 3375 тонн золота в случае кризиса
Неожиданный завтрак: медведь рухнул с потолка прямо на кухню к людям
Неожиданный завтрак: медведь рухнул с потолка прямо на кухню к людям
Последние материалы
Утро со вкусом лета: кабачковые драники со сметаной и зеленью
Волосы ломались без причины — пока не изменился один вечерний ритуал
Попал в родной загончик: сбежавший из РФ комик раскрыл детали задержания в Израиле
Украина заигралась в самоубийство. Западные партнёры её в этом активно поддерживают
Одна грядка — два врага: почему кабачки не переносят тыкв
Пушистый террорист в доме: вот откуда берутся проблемные кошки
Как похудеть на 10 кг без ущерба для здоровья: быстрые методы для реальных результатов
Эти собаки знают запах опасности: выбери своего защитника до того, как будет поздно
Отказался от молочки ради моды — теперь сахар как на американских горках
Юбилейная Toyota Crown получила спецверсию с королевским акцентом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.