Отказался от молочки ради моды — теперь сахар как на американских горках

1:33 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Новое исследование показало: умеренное потребление молочных продуктов способствует более стабильному уровню сахара в крови по сравнению с веганской диетой. Исследование провели учёные из Индии и Великобритании, опубликовав результаты в журнале Clinical Nutrition.

Фото: freepik.com by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сыр

Молочные продукты помогают удерживать уровень глюкозы под контролем

В эксперименте приняли участие 30 здоровых взрослых. В течение двух недель одна группа ела растительные и молочные продукты, вторая — придерживалась строго веганского питания. Суточная калорийность и состав макронутриентов в обоих случаях были одинаковыми.

Участникам установили сенсоры, фиксирующие уровень глюкозы каждые 15 минут. Результаты оказались однозначными: у тех, кто употреблял молочную продукцию, сахар в крови держался на более низком и стабильном уровне. Помимо этого, у них повышалась концентрация ацетилкарнитина - вещества, которое помогает перерабатывать жиры и снижает уровень окислительного стресса.

У тех, кто соблюдал исключительно веганскую диету, в крови, напротив, увеличивался уровень фенилаланина. Его избыток может мешать нормальному усвоению глюкозы.

Авторы подчёркивают: полученные данные особенно важны для стран, где распространён диабет II типа. Переход на веганство без учёта индивидуальных особенностей может не дать желаемого эффекта в контроле обмена веществ.

Уточнения

Молоко́ - питательная жидкость, вырабатываемая молочными железами самок млекопитающих во время лактации.

