Когда отдых становится опасным: шокирующий эффект лишнего сна

Продолжительный сон - больше 9 часов в сутки — способен навредить мозговой активности, особенно у тех, кто сталкивается с депрессией. К такому выводу пришли американские исследователи, проанализировав данные более 1800 человек в возрасте от 27 до 85 лет.
Испытуемых разделили на группы по признаку наличия депрессивных симптомов и приёма лекарств. Оказалось, что лишние часы сна снижают когнитивные способности у всех участников, но наиболее выраженный эффект наблюдался у тех, кто испытывает депрессию — независимо от приёма медикаментов. По оценке учёных, ухудшение функций мозга было сопоставимо со старением на 6,5 лет.
Даже у тех, кто не испытывает проблем с психоэмоциональным состоянием, избыток сна оказался фактором риска: у них тоже фиксировались ухудшения в работе мозга, пусть и в меньшей степени.
Исследование подчёркивает: взрослым лучше придерживаться режима сна от 7 до 8 часов. И недостаток, и избыток сна могут ослаблять умственные способности, нарушая работу мозга с возрастом.
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