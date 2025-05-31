Имбирь, куркума и корица: что случается, когда они встречаются с таблетками

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Здоровье

Оказывается, то, как мы живём, влияет на старение почти в восемь раз больше, чем наследственность.

Корица
Фото: freepik.com by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Корица

Образ жизни старит нас сильнее, чем гены

Масштабное исследование с участием полумиллиона человек показало: гены объясняют лишь 2 % различий в скорости старения, тогда как образ жизни влияет на 17 %. Это значит, что привычки, повседневный ритм и условия среды — ключевые факторы в борьбе с преждевременным старением.

Учёные назвали 25 причин, ускоряющих старение. Лишь две из них — этническая принадлежность и рост в детстве — изменить нельзя. Всё остальное поддаётся коррекции. Среди самых вредных привычек — курение, изоляция, сидячий образ жизни, хроническое недосыпание и полное истощение.

Даже доход и условия жилья влияют на то, насколько быстро организм теряет силы. Хорошая новость: подавляющее большинство этих факторов можно контролировать.

Стареть медленнее — это не вопрос генетики. Это вопрос выбора.

Уточнения

Евро́па - часть света в Северном полушарии Земли, омываемая Атлантическим океаном на западе, Северным Ледовитым океаном на севере и имеющая площадь около 10,3 млн км².

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Андронова Наталия
Занимается ведением беременности, невынашиванием беременности
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