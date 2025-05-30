Организм требует, а планета больше не даёт: тревожный дефицит подкрался незаметно

Омега-3 незаменимы для сердца, мозга и зрения. Но сегодня человечество сталкивается с их дефицитом — и причины лежат далеко за пределами тарелки.

Фото: Designed by Freepik by ededchechine is licensed under Public domian Омега-3

Мир сталкивается с дефицитом омега-3

По последним данным, 85 % населения планеты испытывают нехватку этих жизневажных жирных кислот. Главные виновники — изменение климата, загрязнение океанов и чрезмерный вылов рыбы.

Когда вода в океане теплеет, водоросли, являющиеся основным звеном в цепочке омега-3, снижают выработку жиров. Это затрагивает весь морской пищевой круг. Плюс к этому — снижение популяции рыб и высокий уровень токсинов в воде.

Особенно важно сохранять баланс между омега-6 и омега-3. Современная диета всё чаще перевешивает в сторону омега-6, что увеличивает риски для здоровья.

Чтобы восстановить равновесие, стоит чаще включать в рацион рыбу и растительные источники омега-3 - например, портулак. Также крайне важно заботиться об экосистемах: осознанный подход к рыбалке и защита океанов могут стать настоящим вкладом в глобальное здоровье.

Уточнения

Кли́мат - наклон (имеется в виду наклон солнечных лучей к горизонтальной поверхности)) — многолетний режим погоды.

