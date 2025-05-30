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Мимолётный взгляд раскрывает больше, чем часовой разговор

1:05
Здоровье

Оказывается, наш мозг способен считывать намерения другого человека всего по движениям глаз — и делает это с поразительной точностью.

Девушка
Фото: stocksnap.io by Allef Vinicius, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Девушка

Люди умеют понимать друг друга по глазам

Учёные давно догадывались, что взгляды — это больше, чем просто направление взгляда. Исследование под руководством Елены Ристич из Университета Макгилла подтвердило: мы отличаем осознанное движение глаз от случайного буквально за доли секунды.

В эксперименте участники смотрели видеозаписи, где люди смотрели в стороны либо по указанию, либо по собственному выбору. Результаты показали: осмысленный взгляд воспринимался быстрее — всего на несколько миллисекунд, но эта разница оказалась значимой.

Позже выяснилось, что не только направление, но и едва заметные движения в области глаз помогают "прочесть" намерения. Даже микрожесты вокруг глаз подсказывают, чего хочет человек и что он собирается сделать.

Мыслей можно не озвучивать — глаза вполне справляются с задачей.

Уточнения

Коммуникация - принятый в исследованиях термин, которым обозначают операционные системы, повседневно обеспечивающие единство и преемственность человеческой деятельности.

Автор Дмитрий Тезнев
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